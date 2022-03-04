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Сервіси Arbor для боротьби з DDoS-атаками припинили свою роботу на території Росії, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сервіси Arbor для боротьби з DDoS-атаками припинили свою роботу на території Росії, - Мінцифри

Компанія Netscout припинила роботу своїх онлайн-сервісів на території Росії, зокрема програмного забезпечення для боротьби з DDoS-атаками Arbor.

Компанія Netscout відреагувала на звернення Міністерства цифрової трансформації України і йде з ринку Росії, з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України інформує Цензор.НЕТ.

Компанія припиняє продаж і підтримку своїх продуктів, серед яких сервіси Arbor – рішення для захисту від DDoS-атак. За допомогою даного програмного забезпечення багато російські інформаційні ресурси в останні дні боролися з DDoS-атаками. Тепер вони позбавлені доступу до ефективного програмного засобу.

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Треба на всіх заправках,магазинах Висвітлювати "ценнікі товара" - в гривні!!!
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04.03.2022 13:47 Відповісти
Це важливе рішення. Тепер ляжуть багато російських пропагандистських сайтів і т.д.
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04.03.2022 15:08 Відповісти
 
 