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Новини Війна в Україні
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"Укроборонпром" законтрактував дуже багато зброї для українських військ і просить українців допомогти з її придбанням: "Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Укроборонпром" законтрактував дуже багато зброї для українських військ і просить українців допомогти з її придбанням: "Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші"

"Укроборонпром" просить українців допомогти з закупівлею зброї для української армії. Уряд України дозволив концерну приймати платежі від людей та від юридичних осіб.

Про це написав у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартин Брест), інформує Цензор.НЕТ.

"Перша новина. Ми знайшли зброю. Багато зброї та боєкомплекту. Номенклатура – ​​від автомата до РСЗВ. Включно з патронами, снарядами, гранатометами тощо. Включаючи БПЛА та ПЗРК. Ми розпочали переговори та уклали контракти. У нас, "Укроборонпрому", є необхідні ліцензії на закупівлю озброєння, тому одразу ми працювали над закупівлею саме зброї, а не засобів захисту тощо. Волонтерські фонди та інші організації взяли це на себе, а ми повинні були зосередитись на зброї, бо іноземці можуть продати його лише ліцензіатам, тобто нам", - розповів він.

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"Друга новина. Ми знайшли зброю та вже підписали багато контрактів. Зробили аванси. Зброю вже везуть. Звичайно - кількість і номенклатуру я писати не можу і не буду, але ви охренієте, чесно. Ми витратили всі гроші з рахунків. Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші. Дуже потрібні. Тож зараз ви можете купити зброю для українських військ. Вперше в історії сучасної України абсолютно легально, з дотриманням усіх норм закону. Уряд України дозволив нам приймати платежі від людей та від юридичних осіб. Нижче я напишу реквізити та попрошу максимального репоста. Будь ласка. Ми пахали над цим сім днів, ми домовилися, ми забронювали, і ми купуємо. Багато хто з вас приходив у ТРО, казали "ми вам передзвонимо", пам'ятаєте? Воооот", - закликав він.

Реквізити:

- Для внесків фізичними особами:

Одержувач: ДК Укрспецекспорт

ЄДРПОУ: 21655998

IBAN: UA023223130000002600101286329

Призначення: внесок

Рахунок мультивалютний

- Для внесків юридичними особами:

BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"

BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE

BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119

IBAN: UA023223130000002600101286329

BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

SWIFT: EXBSUAUXXXX

Укроборонпром законтрактував дуже багато зброї для українських військ і просить українців допомогти з її придбанням: Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші 01

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Топ коментарі
+37
Шо там, попросили в Суркісів, Тігіпка, Новінського, Коломойського, Фірташа, Ахметова, Порошенка, Пінчука, Льовочкіна, Жеваго ?!
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04.03.2022 13:36
+34
Хай "Блазень" у "папи Бені" попросить!
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04.03.2022 13:35
+33
на рахунках Нацбанку 30 млрд долл...зараз не час копить резерви...все для війны, все для перемоги
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04.03.2022 13:38
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Хай "Блазень" у "папи Бені" попросить!
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04.03.2022 13:35 Відповісти
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іди в пєци посмокчи
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04.03.2022 13:42 Відповісти
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Та ні! Це ви тепер "смокчете" І (вашими стараннями) ми змушені кров"ю наших дітей платить за його "відосики" Бо асфальтом, який уклали на дороги, танки не зупиниш і літака не зіб"єш! Добре, що світ піднявся і допоміг! Нічого!!! Одіб"ємося - нагадаємо "Блазню" його "велике будівництво"! Ми йому той асфальт в сраку заб"ємо!!!
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Краще симметрично - з обох боків.
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04.03.2022 13:51 Відповісти
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Та йому і в задниці вистачить! Там є така штука - "сфінктерний м"яз" Він зад запирає щоб лайно виходило тільки коли цього людина хоче а не "самотьоком" І складність у тому що товсту тверду річ дуже важко звідти видалить - там "вигин що підпирається копчиком Колись був у компанії п"яних лікарів Проктолог розказав випадок: чоловік з дружиною "веселилися" - він її "натурпродуктовим органом а вона його - фаллоімітатором І загнала його туди повністю Так у лікарні дістать не могли поки не вскрили черевну порожнину і не перетиснули товсту кишку щоб зафіксувать "дрючка" від сповзання глибше в кишечник Лише потім змогли вчепиться в торець фаллоімітатора якимсь інструментом і витягти
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04.03.2022 14:02 Відповісти
Яре, згоден. Свою пропозицію знімаю (тимчасово, далі подивимось...)
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04.03.2022 14:10 Відповісти
Спамлять мене "пташенята подоляцькі"!!!
Яр Холодний

Хай "Блазень" у "папи Бені" попросить!

04.03.2022 13:35 Відповісти Видалити 21
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Та ні! Це ж.опоблок зараз рятує нас. Мертвечук, Бойко, Фуфрич, Рабінович...
А винний у всьому - "невістка".
А ще маєш такий відомий і шановний нік. Не позорся.
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04.03.2022 13:56 Відповісти
Ти - дебіл? До чого тут перераховані тобою люди? Чи ти мене зараз будеш запевнять що останні дваз лишнім роки ми розвертали і посилювали свій ВПК? І що все що було розроблене перед цим (при Порошенку) при "Блазні" пішло у масовий випуск? Телепню - я колишній кадровий офіцер І я (за своєю посадою) добре знайомий з матеріально технічним забезпеченням військ Так що не "позорся" сам!
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Все правильно він сказав.
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Хочеш "екскурс в історію"? Коли маври завоювали Піренейський півострів, то місцева юдейська діаспора потроху підім"яла під себе торгівельні потоки між Візантією (через яку йшов Великий шовковий шлях") і Європою Коли почалася "Реконкіста", то халіф звернувся до них за позикою - щоб закупить зброю, спорядження, коней і найнять військо А вони не дали і поховали гроші Маври потерпіли поразку і були витіснені назад в Північну Африку Купці-юдеї вирішили продовжить диктувать свої умови новій християнській владі Та "не так сталось, як гадалось"! Фердинанд з Ізабеллою не захотіли підставлять свою шию під їх "фінансовий зашморг", розуміючи, що у випадку чого вони зрадять і їх Тому відповіли терором - інквізицією Поляки (через кілька століть) не "допетрали" (як і мавританський халіф) - віддали на відкуп "космополітам" фінанси держави і у 18 столітті втратили державність! Саме тоді у поляків почав наростать антисемітизм
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04.03.2022 14:50 Відповісти
Хіба інквізиція була спрямована тільки проти євреїв ? А хто Джордано Бруно спалив живцем ? Він правда теж не вважав себе християнином, але ж його вбили не за гроші а за принципи.
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04.03.2022 16:45 Відповісти
Все починалося саме з "маранів" Коли їх почали "пресувать" то юдеї показово хрестилися Однак тихцем продовжували дотримуваться юдейства А враховуючи щоне тільки казна королівська збагачувалася за рахунок конфіскату майна а й частина майна виявленого "єретика" діставалася "стукачу" то сам уяви - скільки було бажаючих "заробить Коли "марани" були частково знищені а частково повтікали в Німеччину Голландію та на Британію - "маховик" вже розкрутився Тому список "єретиків" почали розширять
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04.03.2022 17:01 Відповісти
Перерахував все що було.
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04.03.2022 14:05 Відповісти
Прихильники відомого маргінала-невдахи тире епічні дебіли не розуміють, що ця заява спрямована на майбутнє. Гдє Україна взяла оружіє? Відповідь - в воєнторгє купілі на гроші населення. А ось і чеки
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Про кого мову ведеш? У нас війна - пізно шифруваться - теба називать імена напряму!
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04.03.2022 14:06 Відповісти
або, нарешті, сам заплатить в Україні податки з виведеного в офшори. а як там прокат сватів у кацапстані? теж можна на українську армію скинутися
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04.03.2022 14:05 Відповісти
Блазень вродив дибіла, такого як ти.
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04.03.2022 14:15 Відповісти
ну можна перекинути гроші з Великого крадівництва, наприклад

ви ще памятаєте таку срань ?
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04.03.2022 15:03 Відповісти
Шо там, попросили в Суркісів, Тігіпка, Новінського, Коломойського, Фірташа, Ахметова, Порошенка, Пінчука, Льовочкіна, Жеваго ?!
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04.03.2022 13:36 Відповісти
як в 2014 році..народ України
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04.03.2022 13:39 Відповісти
А що свого бубочку пропустив? А може Наєм з Лещенком зі своїх зарплат профінансують?
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Бубочка нищеброд. Он просто каломойши деньги отмывает.
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04.03.2022 13:46 Відповісти
...Гладковські.
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04.03.2022 13:49 Відповісти
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Асфальтом візьмете?
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04.03.2022 13:37 Відповісти
Не можеш допомогти -- не п*зди.
Я не був прихильником Зе, але знаю, де живу: якби не було того асфальту, ти б скиглив, що Байрактари придбали замість нього.
Допоможемо, чим зможемо.
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04.03.2022 13:43 Відповісти
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Можна з асфальту виколупать. Кишені спустошені- хай моносброд з відкатів профінансує.
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04.03.2022 13:38 Відповісти
на рахунках Нацбанку 30 млрд долл...зараз не час копить резерви...все для війны, все для перемоги
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04.03.2022 13:38 Відповісти
у Трухіна візьміть, йому поки не потрібно роздавати гроші депутатам за правильне голосування
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04.03.2022 13:40 Відповісти
Цікаво, а чим оборонпром до цього часу займався.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
краще пізно,ніж ніколи
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04.03.2022 14:04 Відповісти
в сенсі краще киздить ніж ніколи ?
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04.03.2022 15:05 Відповісти
Пручався своїм прямим обов'язкам
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04.03.2022 14:51 Відповісти
у вип-менеджеров оборонпрома заощаджень должно хватить... давайте, отдавайте долги Родине...
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04.03.2022 13:40 Відповісти
А в труханова немає більше бонусів
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Мне насрать на олигархов и менеджеров оборонпрома...я отвечаю за себя...и я перечислил денег на ВСУ столько сколько имел возможности...
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Плохо, что насрать на випов Укроборонпрома своей воюющей страны. И это не имеет никакого отношения к собственной помощи.
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04.03.2022 14:24 Відповісти
Почалося, а я питав та питаю, куди пішли за сім років утриманні гроши з податку віськового в мене та мільйонів громадян?
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Да и так понятно куда.
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04.03.2022 14:26 Відповісти
не за сім, а за три- давайте

при Пороху гроші йшли на Стугни, Вільхи та Нептуни

що зроблено за три роки з весни 2019 р.
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04.03.2022 15:09 Відповісти
Через банк мобильный
Выскакивает 3 обязательных поля
2поля понятно как заполнить а третье
Можна унифицировать как зсу
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04.03.2022 13:44 Відповісти
А як же єдиний рахунок НБУ для підтримки ЗСУ ? Чи то вже різне
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04.03.2022 13:44 Відповісти
різне
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04.03.2022 13:58 Відповісти
я б допоміг, але вчора все, що було вільне, витратив для біженців з Волновахи, яких поселили в нашій школі. Може, у держави залишилися гроші з Великого Будівництва та посадки мільярда дерев? Саме час витратити їх на оборону (а може й пізно вже)
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04.03.2022 13:45 Відповісти
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Откатики не отдатики. А Гособоронпром, государственная компания, по миру с шапкой ходит. Зеличайше, зегениальнише. Вот смотрят страны, которые финансовую помощь сейчас оказывают и тихо охреневают от такого уровня коррупции.
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04.03.2022 13:52 Відповісти
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Чеки есть, зелебобик.
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04.03.2022 13:53 Відповісти
Замість слова "внесок" написав "внесок до підприємства", оскільки перше слово було занадто коротке відповідно вимог і операція не проходила.
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04.03.2022 13:46 Відповісти
Скинув на смерть парочки москалів. Тут вже не до чвар - після перемоги розберемося, хто допомагав, а хто був крисою.
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04.03.2022 13:47 Відповісти
А не борзо ли?? Вся планета нас сейчас кормит, а тут на последнее бабло разводят..
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Каждый чем может. Моє призначення платежу "внесок на байрактар"
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04.03.2022 13:49 Відповісти
"Зелені електрики" теж мовчать?
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04.03.2022 13:50 Відповісти
А українські олігархи, не хочуть допомогти ЗСУ..!?!?
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04.03.2022 13:50 Відповісти
Приватбанк не приймає за реквізитами, навіть, не бачить Укрспецекспорт!!!!!!
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04.03.2022 13:51 Відповісти
щойно зробив "платіж за реквізитами" чере Приват 24.
А не бачить, мабуть, тому, що раніше Спецекспорт платежів від фізичних осіб не приймав.
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04.03.2022 13:56 Відповісти
Працює. Тільки призначення, дописав "внесок від мене", інакше не пускало.
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04.03.2022 14:36 Відповісти
а я написав внесоквнесок...
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04.03.2022 14:54 Відповісти
як законтрактував і просить грошей, то ж Арестович постійно каже,що зброю везуть ледь не вагонами,сотні тонн і майже щодня,що зброї просто ВАЛОМ,ЄС передає купу зброї,***********, то я не вїжджаю то вона є чи то все фуфло Арестовича,те що він говорить щодня!?
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04.03.2022 13:51 Відповісти
зараз не час блазнювати! про асфальт і дерева пригадаєте Зеленському на наступних виборах (якщо вони будуть), коли будете співставляти його здобутки у мирний та воєнний час. не можете - не допомагайте. але не заважайте!
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04.03.2022 13:52 Відповісти
Зробив через Приват 24.
Купуйте зброю! Везіть!
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04.03.2022 13:53 Відповісти
Є рахунки з підтримки ЗСУ. А це може бути або шахрайська або кацапська підстава.
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04.03.2022 13:56 Відповісти
+1000 грн вже пішла!!
Кто більше, панове?
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04.03.2022 13:57 Відповісти
поки підтримаю ставку.
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04.03.2022 14:05 Відповісти
переказав
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04.03.2022 13:57 Відповісти
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Сотни миллионов жертвуют для поддержки Украины, а где эти деньги? Может пришло время их на оружие потратить, а, Зеля?
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04.03.2022 13:57 Відповісти
Короче ,хорош сраться , надо перечислять кто сколь может , я сейчас перечислю Я вас уважаю ,Яр холодный , но давайте всю грызню оставим на после Победы , я вас прошу красиво
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04.03.2022 13:59 Відповісти
Не могу перевести деньги. Там **** точно правильный?
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04.03.2022 14:13 Відповісти
... таке враження, що жидовня взагалі обуріла, а де податки які платили на армію 8 років, де гроші допомога інших країн, схемщики вирішили купити одне і теж заплативши три рази на свої офшорні компанії, хтось контролює ці оборудки, чи НАБУ, ДБР, прокуратура в долі?
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04.03.2022 14:15 Відповісти
А куди йде купа грошей, що надала Європа і США? Знов на " велике крадівництво"? США виділяють 32млрд! Може Зеки нашому Оборонпрому для зброї для нас віддадуть ?
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04.03.2022 14:16 Відповісти
Ще в грудні-січні вони криком кричали -дайте гроші добудувати " Нептун"- суперова ПВО, та в зелені не проголосували і грошей не дали. Зеля в Буковелі на лижах возиввся, коли це ще можно було вирішити.
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04.03.2022 14:20 Відповісти
"Нептун" не ПРО а ПКО (протикорабельна) Може буть застосована по наземних цілях
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04.03.2022 20:00 Відповісти
Приват пишет:
На жаль, ми не знайшли послуг за запитом «UA023223130000002600101286329»
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04.03.2022 14:20 Відповісти
Українці кошти збирають ,а де ці олігофрени алігархи котрі 30 років грабували неньку?
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04.03.2022 14:30 Відповісти
Не **** не ЄДРПОУ не пвдхоплюється Приват24. Якась лажа
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04.03.2022 14:37 Відповісти
Має бути кнопка - Скористайтеся реквізитами
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04.03.2022 14:51 Відповісти
Военный налог, топливный сбор,деньги украинцев , деньги мвф - коррупция ,куча типа новых,но хреново построенных дорог и мостов,"миллионы посаженных деревьев", и т.д ,а теперь -люди дайте денег.Опять.вроде патриотизм и то се но я в 2014-м году скидывал через смс от Киевстар сколько тогда мог.8лет прошло и денег снова нет, Дайте !.та даже сейчас бы сколько то дал если бы было откуда.у меня сейчас нет работы и хер знает когда будет.с чего ***** дать и кто знает куда даже сейчас пойдут,-военное время ,хер проверишь.ну не верю что клоуны и кондитеры ,банкиры и парторги со товарищи дали хоть миллион.вон опзж конченный включая Киву хоть сколько дали.??!!! Или "асвабаждение " с шампанским мрази отмечают .В тероборону пошел бы,хоть что-то, так кому нужен сейчас хромой водитель без своей машины,которому пять км пройти полный ******.
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04.03.2022 14:47 Відповісти
++++++
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04.03.2022 14:49 Відповісти
А где золотой запас? А там было 20-25млрд баксов.
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04.03.2022 15:14 Відповісти
 
 