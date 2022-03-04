"Укроборонпром" законтрактував дуже багато зброї для українських військ і просить українців допомогти з її придбанням: "Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Укроборонпром" просить українців допомогти з закупівлею зброї для української армії. Уряд України дозволив концерну приймати платежі від людей та від юридичних осіб.
Про це написав у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартин Брест), інформує Цензор.НЕТ.
"Перша новина. Ми знайшли зброю. Багато зброї та боєкомплекту. Номенклатура – від автомата до РСЗВ. Включно з патронами, снарядами, гранатометами тощо. Включаючи БПЛА та ПЗРК. Ми розпочали переговори та уклали контракти. У нас, "Укроборонпрому", є необхідні ліцензії на закупівлю озброєння, тому одразу ми працювали над закупівлею саме зброї, а не засобів захисту тощо. Волонтерські фонди та інші організації взяли це на себе, а ми повинні були зосередитись на зброї, бо іноземці можуть продати його лише ліцензіатам, тобто нам", - розповів він.
"Друга новина. Ми знайшли зброю та вже підписали багато контрактів. Зробили аванси. Зброю вже везуть. Звичайно - кількість і номенклатуру я писати не можу і не буду, але ви охренієте, чесно. Ми витратили всі гроші з рахунків. Маховик набирає обертів, і нам потрібні гроші. Дуже потрібні. Тож зараз ви можете купити зброю для українських військ. Вперше в історії сучасної України абсолютно легально, з дотриманням усіх норм закону. Уряд України дозволив нам приймати платежі від людей та від юридичних осіб. Нижче я напишу реквізити та попрошу максимального репоста. Будь ласка. Ми пахали над цим сім днів, ми домовилися, ми забронювали, і ми купуємо. Багато хто з вас приходив у ТРО, казали "ми вам передзвонимо", пам'ятаєте? Воооот", - закликав він.
Реквізити:
- Для внесків фізичними особами:
Одержувач: ДК Укрспецекспорт
ЄДРПОУ: 21655998
IBAN: UA023223130000002600101286329
Призначення: внесок
Рахунок мультивалютний
- Для внесків юридичними особами:
BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"
BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE
BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119
IBAN: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Будь ласка, зачекайте...
Яр Холодний
Хай "Блазень" у "папи Бені" попросить!
04.03.2022 13:35 Відповісти Видалити 21
А винний у всьому - "невістка".
А ще маєш такий відомий і шановний нік. Не позорся.
ви ще памятаєте таку срань ?
Я не був прихильником Зе, але знаю, де живу: якби не було того асфальту, ти б скиглив, що Байрактари придбали замість нього.
Допоможемо, чим зможемо.
при Пороху гроші йшли на Стугни, Вільхи та Нептуни
що зроблено за три роки з весни 2019 р.
Выскакивает 3 обязательных поля
2поля понятно как заполнить а третье
Можна унифицировать как зсу
А не бачить, мабуть, тому, що раніше Спецекспорт платежів від фізичних осіб не приймав.
Купуйте зброю! Везіть!
Кто більше, панове?
На жаль, ми не знайшли послуг за запитом «UA023223130000002600101286329»