5 кроків, як створити безпілотну зону над Україною від експерта програм досліджень UIF Умланда: Ніякі війська НАТО не потрібні

Експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF Андреас Умланд розповів про те, як країни НАТО у 5 кроків можуть створити безпілотну зону над Україною.

Свої рекомендації він розмістив на своїй сторінці у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Він пропонує обрати низку аеропортів, що розташовані у Західній Україні, попередньо забезпечивши їх необхідною кількістю зенітних установок, надати Україні декілька десятків списаних винищувачів та перебазувати їх у визначені аеропорти. Крім того, на Заході необхідно знайти пілотів-добровольців, яким нададуть українське громадянство. "Нехай ці українські громадяни літають на українських винищувачах із визначених аеропортів над усією територією країни. Ніякі війська НАТО чи територія НАТО не потрібні", - підсумував він.

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