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5 кроків, як створити безпілотну зону над Україною від експерта програм досліджень UIF Умланда: Ніякі війська НАТО не потрібні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 кроків, як створити безпілотну зону над Україною від експерта програм досліджень UIF Умланда: Ніякі війська НАТО не потрібні

Експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF Андреас Умланд розповів про те, як країни НАТО у 5 кроків можуть створити безпілотну зону над Україною.

Свої рекомендації він розмістив на своїй сторінці у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Він пропонує обрати низку аеропортів, що розташовані у Західній Україні, попередньо забезпечивши їх необхідною кількістю зенітних установок, надати Україні декілька десятків списаних винищувачів та перебазувати їх у визначені аеропорти. Крім того, на Заході необхідно знайти пілотів-добровольців, яким нададуть українське громадянство. "Нехай ці українські громадяни літають на українських винищувачах із визначених аеропортів над усією територією країни. Ніякі війська НАТО чи територія НАТО не потрібні", - підсумував він.

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5 кроків, як створити безпілотну зону над Україною від експерта програм досліджень UIF Умланда: Ніякі війська НАТО не потрібні 01

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Топ коментарі
+14
Лучше проще, скажите что ночью над Украиной появилось множество НЛО, откуда летают незнаем кого бомбят тоже, все претензий к иноплянетянам
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04.03.2022 13:51
+9
p.s. а Ф-16 надзвичайно сильний боєць. Він Су-хих їбе так, що аж в бункері за уралом дупло болить.
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04.03.2022 14:15
+7
все возможно если бы было желание...
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04.03.2022 13:50
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Ничего не понял.
Но очень интересно.
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04.03.2022 13:50 Відповісти
А ты точно не олигофрен? Ну ка ,напряги свою одну жопную извилину и перечитай 3-5 раз текст большими буквами
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04.03.2022 14:03 Відповісти
Гарик, а ты точно не буйный?
Перечитай свой коммент и спроси себя: зачем хамить?
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04.03.2022 14:18 Відповісти
Тобі ж нормально пояснили. А ти безпідставно "*********" як бик-кацап.
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04.03.2022 14:27 Відповісти
Олега френд)
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04.03.2022 14:23 Відповісти
все возможно если бы было желание...
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04.03.2022 13:50 Відповісти
є ще простіший вариант:

все ж таки передати Україні совєцькі Міги із східних країн НАТО, а натомість перекинути із США та Західної Європи літаки, які б замістили ці Міги.
Тим більше, що за рік-два совєцькі літаки мають бути списані
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Фахівці наші військові льотчики розповіли, що обіцяні літаки мягко кажучи "не на крилі" і поки їх довести до кондиції - війна закінчиться. Аналогічна ситуація з німецькими "Стрілами", Звичайно після касок.
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Хто хоче - той шукає шляхи
Хто не хоче - шукає причини
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Лучше проще, скажите что ночью над Украиной появилось множество НЛО, откуда летают незнаем кого бомбят тоже, все претензий к иноплянетянам
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04.03.2022 13:51 Відповісти
філософ, шо скажеш. Жаль, що у військових справах нічого не тямить
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04.03.2022 13:51 Відповісти
Упссссс, а вот и Ыкспёрд военный Воля жму....
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04.03.2022 14:06 Відповісти
А хіба мало пілотів українського походження в тому ж США чи Канаді. ?
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04.03.2022 13:52 Відповісти
Почуйте , пілотів потрібного рівня й класу ніде нема багато . Це штучний профі . Й тому (але не тільки тому) , в подавній більшості країн пілоти ціняться вище літаків .
Пілотів українців більшість тільки в Україніі . А Канаді й США може 5-10 й є . А може й меньше . В Канаді українців 1.5% . А скільки пілотів в Канаді ?!
Максимум : 500 , ось й рахуйте .
В США пілотів тисяч 5 , але відсоток українців : 0.1% .

Тому , це дуже вірно , що пропонувати бути добровольцем потрібно усім бажаючим й будь якого походження , ну крім мокшанців .
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04.03.2022 14:08 Відповісти
А до чого національність пілота???? Він же каже " надайте громадянство України"
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04.03.2022 14:15 Відповісти
И бахнуть по аэропорту калібром і все, по літаках
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04.03.2022 13:54 Відповісти
Це не так . Бо яка дальність того калібру ?
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04.03.2022 14:10 Відповісти
касапы ещё пару дней рогами помахают и закрытое небо будет уже над раССеей...
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04.03.2022 13:55 Відповісти
хло вже пардону просить от етіх полєзних санкций

«Астанавитесь!»

Испуганный Путин просит не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения против России. https://t.me/charter97_org/64856
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Було б бажання.
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04.03.2022 13:57 Відповісти
Дело не в том, что они боятся, а в том, что не хотят делать бесполетную зону.
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04.03.2022 13:57 Відповісти
прекрасно, просто и доходчиво, хотели бы, делали хоть что-нибудь, даже в этом направлении, летчики с радостью бы согласились потренироваться против русских макак
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04.03.2022 14:04 Відповісти
чувак про калибры забыл
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04.03.2022 14:04 Відповісти
*чувак* с Моржовии ,калиберы сбиваются ,предварительно размещенными зрк ,фуфлыжник...
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04.03.2022 14:08 Відповісти
шота я не заметил...
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04.03.2022 14:30 Відповісти
НАТО обговорюватиме запровадження забороненої для польотів зони над Україною

Переговори щодо цього почнуться вже сьогодні, 4 березня, повідомляє видання Onet. pl з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса:

"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе запровадження забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися у п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США". https://t.me/operativnoZSU/10923
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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04.03.2022 14:07 Відповісти
Потрібно саме головне. Літаки. Сам мав досить тісну справу з ними. Нема здоров'я, тому й сиджу за клавою та в теробороні. Та перевчитися на Ф-16 - досить нескладно.
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04.03.2022 14:11 Відповісти
p.s. а Ф-16 надзвичайно сильний боєць. Він Су-хих їбе так, що аж в бункері за уралом дупло болить.
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04.03.2022 14:15 Відповісти
Поляки так и делают по тихому от байдена
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04.03.2022 14:21 Відповісти
Чому Захід вісім років жре кацапськє лайно під назвою "их-там-нет" і не давиться та не може хтось один раз накормити кацапів їхним же лайном "их-там-нет"?!!
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04.03.2022 14:25 Відповісти
У тому і полягає фундаментальна різниця між цивілізованими народами і кацапами: цивілізовані відповідають за свої слова.
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04.03.2022 16:30 Відповісти
Ось вона не потрібно цього!
Всі розвідки світу мільйони разів виконували "секретні місії", "таємі завдання", ....
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04.03.2022 16:36 Відповісти
Но это надо делать быстро
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04.03.2022 14:37 Відповісти
Small Jerboa Потому, что Запад закопал голову в песок и ничего не видит , и даже пукнуть боится в сторону *****
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04.03.2022 14:39 Відповісти
БАЙДЕН ХОТЬ И ПРЕЗИДЕНТ США НО ЯЙЦА УНЕГО С ГОРОШИНУ
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04.03.2022 14:46 Відповісти
На справді , усі ці розмови , що ***** настільки божевільний , до нібито здатен на суїцид -- це херня .
Так , він психично хворий , в його параноя й манія переслідування , з манією величи . В його панічні атаки . Але він не олигофрен й не дибіл .

Себе дуже кохає . Кохає беззавітно . Й тому тий стіль в 6 метрів .
Повірити , що воно здатне на суїцид .... хм !!!

Тобто , навіть якщо літаки будуть з Польші , то воно збивати спробувати будуть , а бити по Польші -- ах ніяк .

Бити по Польші й обов"язково будуть тільки якщо Київ візьмуть (що неімовірно) але руїни Київа можуть взяти . ДАП вони ж захопили , коли там жодного поверху не було .
Але в "такому разі" Байдену буде крайще зразу здати усю Балтику , а потім й "країни СЄВ" .

Шанси , що вони якось "пропітляють між крапинками" , якщо літаки НАТО не встановляють "безпілотну зону" зменьшуєтся якщо не з геометричною, але ж з аріфметичною прогресією точно .
Кожний день безпорадної руйнації будинків й вбивства мирних українців зменьшує шанси на 3-тю світову війну , з термоядерною зброєю .

Півторатонний рептілойд -- нільский крокодил він нападає лише на тих , хто йому не може пошкодити а хоч й очі . Гіпопотама він сам бздить .
Та зі слонами жодного випадку успішної атаки не було . Навіть 400 кг м"язів лев його лякає .
Ось ***** це рептілоїд , в його "логіка" рептілоїда цей психичний стан я називаю репрілоїдом . Бо крокодили альфа вбивають сородичів з молодняку . Він вбивця , він пожирає власних кродильят ... але ж він себе дуже кохає й бздить не меньше того, хто його сильнійший й в рази .

Ризик завжди є й він буде з кожним днем тільки збільшуватися . Якщо рептілойда , який вже почув запах крові , не зупинити й не залякати воно буде перти й на Польшу . А Балтійцям вже варто вчити рУзззький язиГГ .
Бо навіть як Херсон оборонятися в їх сил не вистачить .
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04.03.2022 14:49 Відповісти
Іноземний легіон зі своєю зброєю, навіть мені диванному стратегу така думка приходила.
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04.03.2022 15:11 Відповісти
Никто этого делать не будет!
Почему?
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04.03.2022 15:58 Відповісти
Можна простіше - нехай якийсь "Занзібар" закриє небо над Україною, а перед тим попросить Штати допомогти йому з цім. Й усе красиво - Штати роблять послугу Занзібару, а усе інше - то питайте у Занзібару.
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04.03.2022 18:03 Відповісти
 
 