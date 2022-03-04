5 кроків, як створити безпілотну зону над Україною від експерта програм досліджень UIF Умланда: Ніякі війська НАТО не потрібні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF Андреас Умланд розповів про те, як країни НАТО у 5 кроків можуть створити безпілотну зону над Україною.
Свої рекомендації він розмістив на своїй сторінці у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Він пропонує обрати низку аеропортів, що розташовані у Західній Україні, попередньо забезпечивши їх необхідною кількістю зенітних установок, надати Україні декілька десятків списаних винищувачів та перебазувати їх у визначені аеропорти. Крім того, на Заході необхідно знайти пілотів-добровольців, яким нададуть українське громадянство. "Нехай ці українські громадяни літають на українських винищувачах із визначених аеропортів над усією територією країни. Ніякі війська НАТО чи територія НАТО не потрібні", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Но очень интересно.
Перечитай свой коммент и спроси себя: зачем хамить?
все ж таки передати Україні совєцькі Міги із східних країн НАТО, а натомість перекинути із США та Західної Європи літаки, які б замістили ці Міги.
Тим більше, що за рік-два совєцькі літаки мають бути списані
Хто не хоче - шукає причини
Пілотів українців більшість тільки в Україніі . А Канаді й США може 5-10 й є . А може й меньше . В Канаді українців 1.5% . А скільки пілотів в Канаді ?!
Максимум : 500 , ось й рахуйте .
В США пілотів тисяч 5 , але відсоток українців : 0.1% .
Тому , це дуже вірно , що пропонувати бути добровольцем потрібно усім бажаючим й будь якого походження , ну крім мокшанців .
«Астанавитесь!»
Испуганный Путин просит не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения против России. https://t.me/charter97_org/64856
Переговори щодо цього почнуться вже сьогодні, 4 березня, повідомляє видання Onet. pl з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса:
"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе запровадження забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися у п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США". https://t.me/operativnoZSU/10923
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Всі розвідки світу мільйони разів виконували "секретні місії", "таємі завдання", ....
Так , він психично хворий , в його параноя й манія переслідування , з манією величи . В його панічні атаки . Але він не олигофрен й не дибіл .
Себе дуже кохає . Кохає беззавітно . Й тому тий стіль в 6 метрів .
Повірити , що воно здатне на суїцид .... хм !!!
Тобто , навіть якщо літаки будуть з Польші , то воно збивати спробувати будуть , а бити по Польші -- ах ніяк .
Бити по Польші й обов"язково будуть тільки якщо Київ візьмуть (що неімовірно) але руїни Київа можуть взяти . ДАП вони ж захопили , коли там жодного поверху не було .
Але в "такому разі" Байдену буде крайще зразу здати усю Балтику , а потім й "країни СЄВ" .
Шанси , що вони якось "пропітляють між крапинками" , якщо літаки НАТО не встановляють "безпілотну зону" зменьшуєтся якщо не з геометричною, але ж з аріфметичною прогресією точно .
Кожний день безпорадної руйнації будинків й вбивства мирних українців зменьшує шанси на 3-тю світову війну , з термоядерною зброєю .
Півторатонний рептілойд -- нільский крокодил він нападає лише на тих , хто йому не може пошкодити а хоч й очі . Гіпопотама він сам бздить .
Та зі слонами жодного випадку успішної атаки не було . Навіть 400 кг м"язів лев його лякає .
Ось ***** це рептілоїд , в його "логіка" рептілоїда цей психичний стан я називаю репрілоїдом . Бо крокодили альфа вбивають сородичів з молодняку . Він вбивця , він пожирає власних кродильят ... але ж він себе дуже кохає й бздить не меньше того, хто його сильнійший й в рази .
Ризик завжди є й він буде з кожним днем тільки збільшуватися . Якщо рептілойда , який вже почув запах крові , не зупинити й не залякати воно буде перти й на Польшу . А Балтійцям вже варто вчити рУзззький язиГГ .
Бо навіть як Херсон оборонятися в їх сил не вистачить .
Почему?