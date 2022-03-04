Внаслідок бою російських окупаційних військ один з одним під Северинівкою на Київщині знищено 9 танків та 4 БТР, - Сухопутні війська ЗСУ

Групи окупаційних російських військ вступили в бій з один одним під Северинівкою на Київщині.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Рубрика: пишуть наші читачі.

Щойно на Київщині, під Северинівкою, російські окуаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки "friendly fire" було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це зекономило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі. А матусям РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки - у списках утилізованих окупантів або поки що серед живих. Але це лише за бажанням. Можна не з'ясовувати. Все одно вони будуть в одному списку, але в різних целофанових пакетах", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили на Миколаївщині новітній російський ЗРГК "Панцир-С1". ВIДЕО



