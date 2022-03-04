УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
39612 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
27092 32
армія РФ (2462) війна (7123) Київська область (1404)

Внаслідок бою російських окупаційних військ один з одним під Северинівкою на Київщині знищено 9 танків та 4 БТР, - Сухопутні війська ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Групи окупаційних російських військ вступили в бій з один одним під Северинівкою на Київщині.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Рубрика: пишуть наші читачі.

Щойно на Київщині, під Северинівкою, російські окуаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки "friendly fire" було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це зекономило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі. А матусям РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки - у списках утилізованих окупантів або поки що серед живих. Але це лише за бажанням. Можна не з'ясовувати. Все одно вони будуть в одному списку, але в різних целофанових пакетах", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили на Миколаївщині новітній російський ЗРГК "Панцир-С1". ВIДЕО

Внаслідок бою російських окупаційних військ один з одним під Северинівкою на Київщині знищено 9 танків та 4 БТР, - Сухопутні війська ЗСУ 01
Внаслідок бою російських окупаційних військ один з одним під Северинівкою на Київщині знищено 9 танків та 4 БТР, - Сухопутні війська ЗСУ 02

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+30
Я смотрю их Восточная группировка - сплошные долбаебы, вот бы и южная так чудить начала)
показати весь коментар
04.03.2022 13:51
+26
Давай на біс 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
04.03.2022 13:52
+23
ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі.

показати весь коментар
04.03.2022 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я смотрю их Восточная группировка - сплошные долбаебы, вот бы и южная так чудить начала)
показати весь коментар
04.03.2022 13:51 Відповісти
пишують що південна групировка мокшанів більш підготовлена, мабуть більше хохлів
показати весь коментар
04.03.2022 13:55 Відповісти
скоріш за все так..говорили шо то біль регулярні війська .чим то 20 річне мясо
показати весь коментар
04.03.2022 14:00 Відповісти
На південь з Криму зайшли, у них підготовка від ЗСУ залишилась.
показати весь коментар
04.03.2022 14:34 Відповісти
Возле Николаева их разгромили, хотя их там масса еще есть. Потери у Мариуполя страшные, но их тоже очень много. Так что всё в пределах статистики, просто там другая логистика.
показати весь коментар
04.03.2022 13:56 Відповісти
Це не східне, а західне угрупування. А так, все вірно - довбойоби.
показати весь коментар
04.03.2022 14:14 Відповісти
Смерть свинособакам ! ✊🇺🇦
показати весь коментар
04.03.2022 13:51 Відповісти
Давай на біс 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
04.03.2022 13:52 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 14:01 Відповісти
"яка сумна новина..."
показати весь коментар
04.03.2022 13:53 Відповісти
Яка гарна новина! Орки, хто з вас старший, головніший і сильніший? докажіть собі, ми поаплодуємо.
показати весь коментар
04.03.2022 13:53 Відповісти
По последним цифрам явно видно, что они расползлись маленькими группками. Тоесть, это уже не БТГ, а просто какой-то отряд. С одной стороны это хорошо - легче цель, а с другой они же грабят и убивают всё что могут найти.
показати весь коментар
04.03.2022 13:54 Відповісти
Це правильна тактика, по великим скупченням б'ють ВСУ, а коли ті розбігаються - їх вже відловлюють хлопці з тероборони.
показати весь коментар
04.03.2022 13:57 Відповісти
так маленькі групи..небезпечніше вишукувати
показати весь коментар
04.03.2022 13:59 Відповісти
ВАЖНО!!! КАК ИЗБЕЖАТЬ РАНЕНИЙ ОСКОЛКАМИ

Девочки/мальчики, делюсь своим опытом - я инженер строитель, живу в Израиле и проектирую бомбоубежища в том числе. Во первых - нельзя прятаться в комнатах, где на стенах кафель! В Израиле многие погибли от ранения осколками. Во вторых - если вы приспособили одну комнату под убежище - снять люстру, зеркала, убрать высокую мебель и мелкие предметы. в третьих - и самое главное - выбитые стекла, двери и тд разлетаются под 45 градусов. Вы можете прочертить зрительно угол полета осколков и понять безопасное место. То же самое при рикошете от пола, поэтому советуют лечь и накрыть голову руками. И во всех домах лестничные клетки делаются из железобетонна и являются самыми прочными частями дома. И опять - не стоять возле дверей, чтобы взрывной волной их не выбило. Очень надеюсь, что никому не прийдется применять это на практике. У меня в Киеве брат и куча друзей, обнимаю всех и я в вас верю! І ще одна рекомендація: якщо будете заклеювати вікна скотчем, не клейте навхрест, скло всеодно вилетить, клейте, по можливості, щільною решіткою. Тримаємось, разом ми сила!
показати весь коментар
04.03.2022 13:55 Відповісти
Северинівка?
20 км на південь від Білої Церкви
показати весь коментар
04.03.2022 13:55 Відповісти
2 км на південь від Житомирської траси
показати весь коментар
04.03.2022 14:02 Відповісти
В 1975 були школярі з Севериновки, коли я працював вчителем в с. Копилів.
показати весь коментар
04.03.2022 14:07 Відповісти
Это скорее всего по Житомирской трассе. Рядом Березовка и Бузовая
показати весь коментар
04.03.2022 14:03 Відповісти
под Макаровом еще есть
показати весь коментар
04.03.2022 14:19 Відповісти
рамси попутали
показати весь коментар
04.03.2022 13:55 Відповісти
На Невзоров точно пророк, а можливо він знав дуже добре цих росвояків. Все точно і про загиблих, про молокососів в формі, і про звірські обстріли, і про дружній вогонь.
показати весь коментар
04.03.2022 13:56 Відповісти
він в Чечні говорив шо був і сам бачив..
показати весь коментар
04.03.2022 14:02 Відповісти
Та це я знаю. Але скільки років вони про реформу в армії транділи. Хай живе корупція. Навального в тюрму. Хай там борець з корупцією сидить.
показати весь коментар
04.03.2022 14:06 Відповісти
ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі.

показати весь коментар
04.03.2022 13:57 Відповісти
Хотіли воювати з фашистами і таки знайшли.
показати весь коментар
04.03.2022 14:04 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 14:04 Відповісти
Вояки срані! А хоч би вони всі одне одного перех..рили!
показати весь коментар
04.03.2022 14:17 Відповісти
треба, щоб Верховна Рада закон скасувала за оплату пластикових пакетів. А то дорого буде в окремі складати
показати весь коментар
04.03.2022 14:21 Відповісти
Под Киевом нет Севериновки, это Виницкая область получается, или какое-то очень маленькое село.
показати весь коментар
04.03.2022 14:33 Відповісти
На житомирской трасе есть такое село. Между Макаровом и Киевом
показати весь коментар
04.03.2022 15:06 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@50.4181112,29.9630827,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x472b4888ee4be8bb:0x8469e970ad98193e!8m2!3d50.4142881!4d29.9676991?hl=ru
показати весь коментар
04.03.2022 15:18 Відповісти
 
 