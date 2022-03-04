Внаслідок бою російських окупаційних військ один з одним під Северинівкою на Київщині знищено 9 танків та 4 БТР, - Сухопутні війська ЗСУ
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Групи окупаційних російських військ вступили в бій з один одним під Северинівкою на Київщині.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
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Щойно на Київщині, під Северинівкою, російські окуаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки "friendly fire" було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це зекономило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі. А матусям РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки - у списках утилізованих окупантів або поки що серед живих. Але це лише за бажанням. Можна не з'ясовувати. Все одно вони будуть в одному списку, але в різних целофанових пакетах", - йдеться у повідомленні.
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Девочки/мальчики, делюсь своим опытом - я инженер строитель, живу в Израиле и проектирую бомбоубежища в том числе. Во первых - нельзя прятаться в комнатах, где на стенах кафель! В Израиле многие погибли от ранения осколками. Во вторых - если вы приспособили одну комнату под убежище - снять люстру, зеркала, убрать высокую мебель и мелкие предметы. в третьих - и самое главное - выбитые стекла, двери и тд разлетаются под 45 градусов. Вы можете прочертить зрительно угол полета осколков и понять безопасное место. То же самое при рикошете от пола, поэтому советуют лечь и накрыть голову руками. И во всех домах лестничные клетки делаются из железобетонна и являются самыми прочными частями дома. И опять - не стоять возле дверей, чтобы взрывной волной их не выбило. Очень надеюсь, что никому не прийдется применять это на практике. У меня в Киеве брат и куча друзей, обнимаю всех и я в вас верю! І ще одна рекомендація: якщо будете заклеювати вікна скотчем, не клейте навхрест, скло всеодно вилетить, клейте, по можливості, щільною решіткою. Тримаємось, разом ми сила!
20 км на південь від Білої Церкви