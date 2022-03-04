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"Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин", - заява посольства США в Україні
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Посольство США в Україні заявило, що напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США в Україні.
"Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції в Європі просуває його тероризм ще на крок далі", - зазначається в повідомленні.
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