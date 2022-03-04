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"Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин", - заява посольства США в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин", - заява посольства США в Україні

Посольство США в Україні заявило, що напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин.

Про це інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США  в Україні.

"Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції в Європі просуває його тероризм ще на крок далі", - зазначається в повідомленні.

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04.03.2022 13:55 Відповісти
если бы только 1, рашка, если доживет, никогда уже из лайна не выберется
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04.03.2022 14:06 Відповісти
"Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин", - заява посольства США в Україні Невже в Україні є посольство США, яке спочатку втекло у Львів, а потім стало на ніч втікати в Польшу.

"Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.

Есть такое понятие как ПОСОБНИЧЕСТВО.

А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?

«Играть на руку агрессору - это не нейтрально» - президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Нейтралитет не означает смотреть в другую сторону

Впервые в своей истории нейтральная Швейцария присоединилась к санкциям против воюющего государства.

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04.03.2022 14:15 Відповісти
И что?Хуйло испугается такого заявления? Ковбои-импотенты, ***.
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04.03.2022 14:17 Відповісти
А вбивати дітей - не злочин. Бо це не ваші діти і вам пох.
А от радіаційна хмара хрен знає куди піде - О, вам не пох.
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04.03.2022 14:34 Відповісти
Куди дивиться Европа? Америка далеко. Не дай Бог російські негідники зірвуть АЕС, вся Европа буде Чорнобилем. Хто буде ліквідатором катастрофи? Негайно потрібно закрити небо над Україною та ввести миротворців. Це захистить Европу, а не базікання в клубах ООН і йому подібних.
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Ця західна допомога Україні має вигляд "співчуття в газеті", бо всім їм очевидно, що рішучості ЗСУ недостатньо. Нам потрібно закрите небо, а не вислуховувати їхні побоювання, що Мордор зробть ядерний удар. З огляду на кількість військових злочинів орків , вони будуть іти далі і санкції їх не зупинять(
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04.03.2022 15:24 Відповісти
 
 