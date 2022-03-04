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МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз, - Гроссі

МАГАТЕ запланувало фізичні інспекції атомних об'єктів в Україні, але не зараз. За поточних обставин надання допомоги - "нелінійний і непростий процес", зазначив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Прпо це він повідомив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас працює обладнання віддаленого моніторингу, яке функціонує нормально", - сказав голова МАГАТЕ. "Ми також запланували фізичні інспекції", - зазначив Гроссі, пояснивши, що перевірка фахівців агентства запланована не зараз.

Відповідаючи на запитання про направлене раніше прохання українського атомного регулятора надати негайну підтримку, Гроссі зазначив, що за поточних обставин надання допомоги - "нелінійний і непростий процес". Він нагадав, що наразі продовжуються активні консультації з цього питання. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає ця допомога відправлення фахівців до України, Гроссі сказав, що це може бути одним із заходів.

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Щодо взаємодії з Росією, Гроссі зазначив, що Росія не пояснює МАГАТЕ свої мотиви. "Вони надають інформацію про розташування їхніх (збройних - ІФ) сил, коли йдеться про атомні об'єкти", - наголосив Гроссі.

За його словами, наразі МАГАТЕ спілкується з обома сторонами із проханням надавати відпочинок працівникам станцій, щоб уникнути людського фактору. Голова агентства наголосив, що це має не лише гуманітарну, а й технічну важливість.

Як повідомило агентство Bloomberg, Гроссі також сказав журналістам, що МАГАТЕ пропонує своє особисте посередництво між Росією та Україною на майданчику Чорнобильської АЕС для гарантування безпеки атомних об'єктів у країні.

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"Найкращим, що можна зробити для гарантування безпеки та захисту українських ядерних енергооб'єктів та їхніх працівників, буде завершення військових дій зараз", - говорив раніше у своїй заяві Гроссі.

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Топ коментарі
+22
Боже, які вони всі жалюгідні.
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04.03.2022 13:57
+15
Якщо "не зараз", то нахрена ви тоді потрібні?!
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04.03.2022 13:59
+14
Нахріна ви потрібні, дармоїди стурбовані?
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04.03.2022 13:59
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Боже, які вони всі жалюгідні.
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04.03.2022 13:57 Відповісти
Це було давно відомо. Вони побудували свій світ-ситий,спокійний та комфортний. А те що фактично своїми власними руками вирощували звіра на сході, чомусь їх ніяк не турбувало. Весь цей газ,нафта,гроші...їм і в голови не приходило що закінчиться тим, що зараз маємо. Тепер головне завдання -вибити цих гавнюків з їх зони комфорту. Нехай на своїй шкурі прохавають,що таке кацапський нацизм.
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Да.И ***** всей планете показал что из себя представляет эта западная ********.
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04.03.2022 15:17 Відповісти
Нахріна ви потрібні, дармоїди стурбовані?
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04.03.2022 13:59 Відповісти
Якщо "не зараз", то нахрена ви тоді потрібні?!
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04.03.2022 13:59 Відповісти
******!!!!
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04.03.2022 14:02 Відповісти
по аналогии ******* у нас везде дорога
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04.03.2022 14:47 Відповісти
Боже,які вони труси, огидні труси.
Слимакі.
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04.03.2022 14:03 Відповісти
зато мужик на мужике женятся. у нас тоже уже есть. соседка приехала с женой. народ немного не понял, но не били. значит скоро войдет в норму
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04.03.2022 14:50 Відповісти
Ми дуже стурбовані. Ми все перевірим. Колись згодом. Но єто нє точно. Тьху. Поховались по кущах, почекають, поки третє око і тєнтаклі відростуть.
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04.03.2022 14:04 Відповісти
Подождут, когда АЭС кацапня подорвёт и всё зальёт радиацией?
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Редактори чи не забагато НАРАЗІ в одному тексті! І взагалі в публікаціях. Можливо, використовувати замість тої оскоми НАРАЗІ використовувати синоніми: поки що, зараз і тому подібні ?
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04.03.2022 14:09 Відповісти
Всего лишь ещё одни бесполезные чушканы.
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04.03.2022 14:20 Відповісти
 
 