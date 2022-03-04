3344 8
Голова МАГАТЕ Гроссі спростував звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби українців розробити ядерну зброю
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Про таке Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ 4 березня.
Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Рафаель Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ не має інформації "про будь-які відхилення матеріалів, якісь незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї".
"Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження," - наголосив очільник МАГАТЕ.
Гроссі додав, що МАГАТЕ нині залишається у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А слова, ну так, ними зараз маніпулює Ху'ло, але не було би їх, брехав би щось інше.