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Новини Політика України
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МАГАТЕ (23) Рафаель Гроссі (1) розробка ядерної зброї (1) штаб-квартира МАГАТЕ (1)

Голова МАГАТЕ Гроссі спростував звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби українців розробити ядерну зброю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова МАГАТЕ Гроссі спростував звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби українців розробити ядерну зброю

Про таке Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ 4 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рафаель Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ не має інформації "про будь-які відхилення матеріалів, якісь незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї".

"Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження," - наголосив очільник МАГАТЕ.

Гроссі додав, що МАГАТЕ нині залишається у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз, - Гроссі

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Наші партнери нас реально кинули по меморандумі.Цей меморандум виявився туалетним папером.
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04.03.2022 14:25 Відповісти
Той меморандум підписував Лавров. Власноруч.
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04.03.2022 14:39 Відповісти
Основная трагедия, то, собственно в том, что по меморандому мы отдавали баллистическое оружие. Тактические заряды Кравчук слил на крысу в 91. А баллистическим бомбить москву нужно за 8000км...
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04.03.2022 14:49 Відповісти
Тю дурні які, та вона в нас є!!!
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04.03.2022 14:36 Відповісти
зеленский болтанул фигуру речи про "восстановление ядерного оружия из-за неработающего Будапештского меморандума", сорвал аплодисменты, а теперь страна отгребает. В Европе его иначе, как героем, не называют. Он готовил страну к шашлыкам и теперь он г е р о й
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04.03.2022 14:47 Відповісти
Ну відгрібаємо ми не за ці слова, а за тупість нашого народу. За усіх тих Сімоненок, Морозів, Вітренок та Януковичей, що ми обирали. За "любов" більшості до братнього народу, за позаблоковий статус. За пох..тельске відношення до нашої армії у продовж 1991-2014...
А слова, ну так, ними зараз маніпулює Ху'ло, але не було би їх, брехав би щось інше.
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04.03.2022 15:20 Відповісти
это не причина, нападение готовилось давно, еще до этой речи. А
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04.03.2022 15:21 Відповісти
это не раССеянских чертей дело! Есл Украине надо, то она может иметь ЯО! Если не выполняется гарантии безопасности по меморандуму, то почему Украина не может имет ЯО!? сша! великобритания! европа! Ау! проснитесь и разоружите фашистскую усраССею! Угомоните пока не дохло до краиностей! Делайте это ПРЯМО СЕЙЧАС!!! раша - должна быть обезоружена и демилитаризована, пока не случилось еще большей беды!
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04.03.2022 17:06 Відповісти
 
 