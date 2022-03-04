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Новини За кордоном
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долар (79) Росія (26948) рубль (47) Геращенко Антон (625)

Центробанк РФ штучно тримає курс долара, щоб влада та олігархи встигли скупити золото. Після цього рубль полетить у стратосферу, - Антон Геращенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Центробанк РФ штучно тримає курс долара, щоб влада та олігархи встигли скупити золото. Після цього рубль полетить у стратосферу, - Антон Геращенко

Російський Центробанк штучно тримає курс долара, щоб влада та олігархи встигли скупити золото. Після цього рубль полетить у стратосферу.

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно неймовірні новини надходять із Мордора. І це зовсім навіть не закони про пропаганду та лояльність, ухвалені сьогодні Держдумою РФ. Глава уряду РФ Михайло Мішустін оголосив про скасування ПДВ на інвестиційне золото. Тепер стежте за руками. Центробанк РФ на чолі з Ельвірою Набіулліною цими днями штучно та віртуально тримає курс долара, скасовуючи торги – це необхідно для того, щоб ті, хто потрібний у владі та наближені олігархи, встигли за мінімальну кількість рублів скупити золото, яке котирується в доларах", - зазначив Геращенко.

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Він пояснив, що після того, як золото із резервів ЦП буде розпродано, ЦП відпустить курс рубля, і рубль "відлетить у стратосферу".

"Росіяни, вам п#здець! Причому не від рук "бандерівців", а від своїх же ж!", - наголосив радник міністра внутрішніх справ.

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Топ коментарі
+65
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04.03.2022 14:19
+40
Бажано щоб уся кацапня зі своїми манатками полетіла куди-небудь з нашої планети, хоч у стратосферу, хоч ще далі.
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04.03.2022 14:19
+25
А куди вони із золотом окрім Китая поїдуть?А там комуністична влада його просто конфіскує.
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04.03.2022 14:19
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Бажано щоб уся кацапня зі своїми манатками полетіла куди-небудь з нашої планети, хоч у стратосферу, хоч ще далі.
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04.03.2022 14:19 Відповісти
був такий добрий фільм
"Москва-Кассиопея"
як маршрут для касабів то так нічого))
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04.03.2022 14:38 Відповісти
Кому война кому мать родная
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04.03.2022 14:19 Відповісти
- то для московитів : "мать родна- война" ...
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04.03.2022 16:00 Відповісти
⚡️Верховная Рада поддерживает введение миротворцев в Украину и требует немедленного введения бесполётной зоны над всей территорией страны, - первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко.
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04.03.2022 14:19 Відповісти
А куди вони із золотом окрім Китая поїдуть?А там комуністична влада його просто конфіскує.
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04.03.2022 14:19 Відповісти
виллють..памятник )(уйлу
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04.03.2022 14:22 Відповісти
Золото у них и Китай не купит. Была тема, что китайский государственный банк нарушил санкции америкосов, те наложили на него штраф 3 лярда, банк заплатил и перестал нарушать санкции...
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04.03.2022 14:31 Відповісти
Ось тому і конфіскують,а конфіскат не являється покупкою і банки Китаю будуть мати дармове золото.Так що московити із своїми драгметалами та алмазами в дупі.А самі мокшани скоро за буханку хліба будуть давати злиток золота.
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Как кофискуют? Приедут в Кремль и конфикуют?
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04.03.2022 15:36 Відповісти
цілком толкове зауваження

Заходом прийнята заборона на продаж рашкованського золота.
якщо вони навіть спробують перепродати це золото через третіх лиць, то чистого золота в природі немає - по навіть найдрібнішим домішкам можна вичислити його російське походження
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04.03.2022 14:33 Відповісти
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04.03.2022 14:19 Відповісти
Внучка бывшего президента РФ Бориса Ельцина 19-летняя Мария Юмашева поддержала Украину в войне с Россией. https://t.me/charter97_org/64869
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04.03.2022 14:23 Відповісти
хорошо бы, только бабла у них просто немеряно..., они так долго будут держаться...
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04.03.2022 14:20 Відповісти
Не неси херню
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04.03.2022 14:22 Відповісти
Він правий, минулого року Росія отримала від продажу нафти і газу 490 млрд доларів
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04.03.2022 14:33 Відповісти
І що з ним робити? Де що купляти? Вам дуже допоможуть гроші на необітаємому острові? Хіба що багаття палити...
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04.03.2022 14:43 Відповісти
Ті гроші вже давно на закордонних рахунках. І резерви арештовані. Вони злидні і банкрути. Навіть борги не здатні віддати
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04.03.2022 14:47 Відповісти
490 разделить на 20=25дней войны, это если рабов не кормить
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04.03.2022 14:50 Відповісти
Теперь надо хотя бы догнать и перегнать Эфиопию
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04.03.2022 14:21 Відповісти
Вони шо на золоті унітази збирають?
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04.03.2022 14:21 Відповісти
для пра-пра-пра-правнуків.
але не раніше
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Нє, на батони, бо інших батонів скоро не стане... Тільки золоті й залишаться...
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04.03.2022 14:45 Відповісти
на батоны
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04.03.2022 19:02 Відповісти
Невеличка пропозиція : змінити "рубль" на "***". За єдин бакс - 250 *** або 350 *** ... Га ???
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04.03.2022 14:23 Відповісти
И что они будут делать с теми кирпичами .открывать кучу точек по проверке проб. пришел с той буханкой.отпилил кусочек .пока его проверили и т.д . это абсурд и каменный век.
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04.03.2022 14:24 Відповісти
Ну впринцепе это достоверно

Но я так полагаю

Они там не только золото

А вообще все что угодно скупают

Так что рашку ждёт анальная жопа
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04.03.2022 14:25 Відповісти
Да хай вже їхній рубель летить у прірву! До чого тут стратосфера? В недосяжній стратосфері для їхнього рубеля мають бути всі інші валюти.
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04.03.2022 14:27 Відповісти
рубль пішов на х*й
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Что слышно от хакеров Анонимус?
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04.03.2022 14:29 Відповісти
работают
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Смерть цапам! Окупанти не мають право на життя!
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04.03.2022 14:31 Відповісти
Шо таке ЦП?
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04.03.2022 14:31 Відповісти
а вот и китай привет передает. ты не увидишь , а народ увидит .Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) остановил проекты в этих странах из-за вторжения России в Украину. Соответствующее заявление размещено официальном сайте финансового учреждения.Также в заявлении сказано, что банк изучает ситуацию, чтобы оказать поддержку «нуждающимся сторонам».
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Он уже давно в стратосфере...в обменках паРаши бакса нет даже за космические деньги...
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Антошка як завжди пургу несе. Хто серед владних кацапів тримає кошти у карбованцях?
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04.03.2022 14:44 Відповісти
Ну рублі ця шобла може і надрукувати. Далі купляють на них золото перед драпом.
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04.03.2022 15:04 Відповісти
там вони в біткоіни вже перекладаються. курс біткоіна стрельнув.
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04.03.2022 14:57 Відповісти
Ну это пока не ввели нормальные чифровые деньги с отправкои биткойна и осталного криптогумна в свалку.
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04.03.2022 18:07 Відповісти
Биток не сильно подрос, где то 14%. Не так как было 10 000 а потом 60 000
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04.03.2022 15:08 Відповісти
Пихуй, пусть летит вслед за российским кораблем!
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04.03.2022 16:03 Відповісти
 
 