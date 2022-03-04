Центробанк РФ штучно тримає курс долара, щоб влада та олігархи встигли скупити золото. Після цього рубль полетить у стратосферу, - Антон Геращенко

Російський Центробанк штучно тримає курс долара, щоб влада та олігархи встигли скупити золото. Після цього рубль полетить у стратосферу.

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно неймовірні новини надходять із Мордора. І це зовсім навіть не закони про пропаганду та лояльність, ухвалені сьогодні Держдумою РФ. Глава уряду РФ Михайло Мішустін оголосив про скасування ПДВ на інвестиційне золото. Тепер стежте за руками. Центробанк РФ на чолі з Ельвірою Набіулліною цими днями штучно та віртуально тримає курс долара, скасовуючи торги – це необхідно для того, щоб ті, хто потрібний у владі та наближені олігархи, встигли за мінімальну кількість рублів скупити золото, яке котирується в доларах", - зазначив Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

Він пояснив, що після того, як золото із резервів ЦП буде розпродано, ЦП відпустить курс рубля, і рубль "відлетить у стратосферу".



"Росіяни, вам п#здець! Причому не від рук "бандерівців", а від своїх же ж!", - наголосив радник міністра внутрішніх справ.



