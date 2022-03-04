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Енергоатом (145) Запорізька АЕС (40)

Троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військ на Запорізьку АЕС. Знищено танк окупантів в екіпажем, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військ на Запорізьку АЕС. Знищено танк окупантів в екіпажем, - "Енергоатом"

Троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пресслужби Енергоатому. 

"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих - 3, поранених - 2, у тому числі 1 у тяжкому стані. Героїчні захисники станції знешкодили один танк ворога з усім екіпажем. Персонал станції не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Напад на атомну електростанцію - це воєнний злочин", - заява посольства США в Україні

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Топ коментарі
+14
Глупость. Никакая охрана никакого объекта не рассчитана на войсковое вторжение. Или до сих пор не дошло, что это полномасштабная война
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04.03.2022 14:27
+9
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04.03.2022 14:21
+5
Послушайте, более яростной порохоботки и клюющей Нелоха 3 года чем я, еще поискать надо на этом форуме. Но сейчас НЕ ВРЕМЯ. Угомонитесь, всё потом.
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04.03.2022 14:35
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04.03.2022 14:21 Відповісти
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А как нам восемь лет рассказывали, что заэс намертво охраняется нацгвардией. Ложь и пропаганда режима зеленского теперь приходится искуплять кровью мирного населения. мир в глазах Путина он увидел, сволочь
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04.03.2022 14:24 Відповісти
Глупость. Никакая охрана никакого объекта не рассчитана на войсковое вторжение. Или до сих пор не дошло, что это полномасштабная война
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04.03.2022 14:27 Відповісти
не годуй тролів
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04.03.2022 14:29 Відповісти
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Не ***** и не защищай бездарного гавнокомандующего, который не готовился к войне и оставил весь юг открытым, сдал его рашистам.
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04.03.2022 14:30 Відповісти
Послушайте, более яростной порохоботки и клюющей Нелоха 3 года чем я, еще поискать надо на этом форуме. Но сейчас НЕ ВРЕМЯ. Угомонитесь, всё потом.
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04.03.2022 14:35 Відповісти
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Потом страны не будет если Залужный и Зеленский останутся на своих местах. Всё сдается на хер без боя. Один киев защищают. На хер мне тот Киев если мой город сдадут? Я где жить буду, в подвале где-то? Оружие и армию пусть дают, сволочи! Чтобы не унижаться как жители Энергодара, а воевать, убивать врага.
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04.03.2022 14:41 Відповісти
Послушайте, Зеленский повязан по рукам и ногам, никуда не свильнёт. Сейчас терминово его легитимным путём не сменить. Поэтому придётся ждать. Что можно было сделать плохого он уже сделал за 3 года. Но увы, не время, все претензии потом. Армейские подразделения формируют, оружие поставляется, но закрыть наглухо за неделю 3 направления нереально, какой бы гений сейчас не рулил во власти.
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04.03.2022 14:54 Відповісти
Не паникуйте. Украина выстоит. Другого варианта просто нет.
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04.03.2022 15:08 Відповісти
єто не совсем так-должно біть даже пзрк
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04.03.2022 14:29 Відповісти
Вічна пам*ять Героям...
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04.03.2022 14:29 Відповісти
Было сообщение Энергоатома, что в Энергодаре прозвучал сильный взрыв. Но никакого уточнения после этого не было. Кто-то в курсе, что там происходит?
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04.03.2022 14:30 Відповісти
скорее все но сброс пара через БРУ-А, останавливают реакторы.
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04.03.2022 14:37 Відповісти
Остановить реакторы - тоже нужно время. И насколько я поняла, 1 реактор оставляют в работе.
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Вечная Память павшим украинским Воинам
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04.03.2022 14:37 Відповісти
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Залужного надо менять. Он не имеет ни малейшего понятия о том, как нужно руководить армией. Сдал весь юг и создал угрозу полного окружения всей группировки войск на линии разграничения. Ура-патриотизм тут не проходит. Воевать уметь надо. Командующий у нас не на своем месте. А теперь Бубочка призывает людей, которых он без боя сдал в оккупацию сопротивляться. Это как? С голыми руками на колонны танков бросаться и подыхать чтобы он хвастался перед сцыкливой Европой какой у него смелый народ. Какого хрена у ровенской теробороны есть и джавелины, NLAW и все что прислали, а на юге нет ничего? Какое моральное право власть имеет призывать к борьбе людей, которых она бросила в руках оккупантов даже не поборовшись за их города?
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04.03.2022 14:38 Відповісти
Можливо не встигли перекинути на південь, але в цілому з вами погоджуюся

Дуже дивно виглядає ситуація по заес
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04.03.2022 14:43 Відповісти
Та вони і не збиралися нікого туди перекидати. А наш народ поки прозріє - буже пізно.
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04.03.2022 15:00 Відповісти
справедливые вопросы жители Энргодара уже задают -

Олег МоскальГО "БРАМА. Енергодар"

8 ч. ·

Вопрос к командованию ЗСУ.Где была артиллерия и байрактары когда колона оккупантов двигалась к городу Энергодар по открытой местности между сёлами и городом?Почему их не накрыли под ноль?Зрада?Не покидает мысль что идёт слив юговосточных областей.Кто за это ответит?Вновь найдут стрелочника?

Три дня тысячи жителей Энергодара выходили на дорогу ведущую в город и стояли перед этой колоной. И за эти ТРИ дня никто из командования так и не заинтересовался - а что этой колоне надо в городе?
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04.03.2022 16:04 Відповісти
Вот и я об этом.
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05.03.2022 00:30 Відповісти
Хорь ванящий, - тя не отправили..???- - за рьюззскими ********* наххх с пляжа...= и здохни ...!!!)))
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04.03.2022 18:04 Відповісти
 
 