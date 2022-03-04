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Троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військ на Запорізьку АЕС. Знищено танк окупантів в екіпажем, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пресслужби Енергоатому.
"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих - 3, поранених - 2, у тому числі 1 у тяжкому стані. Героїчні захисники станції знешкодили один танк ворога з усім екіпажем. Персонал станції не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Irada
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+9 Чайка Київ
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Дуже дивно виглядає ситуація по заес
Олег МоскальГО "БРАМА. Енергодар"
8 ч. ·
Вопрос к командованию ЗСУ.Где была артиллерия и байрактары когда колона оккупантов двигалась к городу Энергодар по открытой местности между сёлами и городом?Почему их не накрыли под ноль?Зрада?Не покидает мысль что идёт слив юговосточных областей.Кто за это ответит?Вновь найдут стрелочника?
Три дня тысячи жителей Энергодара выходили на дорогу ведущую в город и стояли перед этой колоной. И за эти ТРИ дня никто из командования так и не заинтересовался - а что этой колоне надо в городе?