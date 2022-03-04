На картах Apple Міноборони РФ перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації", - Сухопутні війська ЗСУ

Відтепер на картах Apple Міноборони РФ позначається як "Міністерство Фашизму Російської Федерації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"На картах Apple Міноборони РФ перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації", - сказано в повідомленні.