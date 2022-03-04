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На картах Apple Міноборони РФ перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації", - Сухопутні війська ЗСУ
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Відтепер на картах Apple Міноборони РФ позначається як "Міністерство Фашизму Російської Федерації".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"На картах Apple Міноборони РФ перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+26 sasha kozakova
показати весь коментар04.03.2022 14:36
+17 Виктор Дийнега
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+15 Nikita Panasenko
показати весь коментар04.03.2022 14:36
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