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На картах Apple Міноборони РФ перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації", - Сухопутні війська ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відтепер на картах Apple Міноборони РФ позначається як "Міністерство Фашизму Російської Федерації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"На картах Apple Міноборони РФ перейменували на "Міністерство Фашизму Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

На картах Apple Міноборони РФ перейменували на Міністерство Фашизму Російської Федерації, - Сухопутні війська ЗСУ 01

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Топ коментарі
+26
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04.03.2022 14:36
+17
Знают собаки что жить им осталось считанные часы.
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04.03.2022 14:38
+15
в них кожне міністерство - це міністерство фашизму
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04.03.2022 14:36
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04.03.2022 14:36 Відповісти
А ********* в Мордор...
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04.03.2022 14:36 Відповісти
можно оставить *********...
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04.03.2022 14:40 Відповісти
⚡️Борислав Береза: Приятель из Бучи пишет, что российские оккупанты продолжают грабить квартиры и мародерствовать. Ограбили несколько аптек, и разворовали супермаркет ФОРА. Но самое ужасное, что они испуганы и, шарахаясь от каждого звука, стреляют по стёклам квартир.

https://t.me/BerezaJuice/10579
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Знают собаки что жить им осталось считанные часы.
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04.03.2022 14:38 Відповісти
в них кожне міністерство - це міністерство фашизму
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04.03.2022 14:36 Відповісти
⚡️ВСУ остановили колонну россиян в Буче. Частный сектор, который находился рядом, был поврежден, но все отстроим. Все здоровы, - мэр города Анатолий Федорук.
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04.03.2022 14:38 Відповісти
Смерть москалям !
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04.03.2022 14:39 Відповісти
Давайте тепер всіх громадян РФ називати фашистами, оскільки вони в більшості своїй підтримали війну.
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04.03.2022 14:39 Відповісти
⚡️Сеть магазинов NOVUS прекращает сотрудничество с компанией Coca-Cola, поскольку та продолжает вести бизнес в России.

Товары этой компании отныне нельзя будет найти на полках магазинов.
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04.03.2022 14:40 Відповісти
Давайте форсити, так має бути по всьому світу #CocaColakillsUkraine
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04.03.2022 14:42 Відповісти
Как люди могут пить эту мочу с краской?
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04.03.2022 14:43 Відповісти
Фуфлогон ,ты вываливаешь все новости подряд с ЦН,не относящиеся к теме ,хрюсский баран! Ты пытаешься забалтывать тему ,неприятно тебе слышать ,что режим на Засрахе фашистский? Я считаю,что он еще хуже ,он- краснозадокомуняцкий
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04.03.2022 15:28 Відповісти
А ну скажи кацапе: Путін - *****. І напиши хочь шось українською
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04.03.2022 15:32 Відповісти
А росію потрібно на картах всього світо обознача так -. 404 !!!!
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04.03.2022 14:40 Відповісти
коли ти не з провінціальної тероборони... а з елітної... Київської ..

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04.03.2022 14:40 Відповісти
Головне не вартість, а щоб пляшка легко розбивалася! Лайфхак 🤫
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04.03.2022 14:43 Відповісти
та то ж гумор ))) підбадьорка...
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04.03.2022 14:53 Відповісти
да им пох, им нужно как св корея ,ссср ,управлять рабами проще....
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04.03.2022 14:43 Відповісти
Провірив, фейк.
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04.03.2022 14:48 Відповісти
Перевірив особисто - як у новині.
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04.03.2022 15:03 Відповісти
шо то я не нашел этой надписи на google map
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04.03.2022 14:49 Відповісти
Поки тільки на яблуці.
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04.03.2022 15:04 Відповісти
 
 