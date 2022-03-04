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"Саботуйте і здавайтеся", - Україна оприлюднила алгоритм дій для уникнення служби у військах ворога громадянами з окупованих територій. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Саботуйте і здавайтеся", - Україна оприлюднила алгоритм дій для уникнення служби у військах ворога громадянами з окупованих територій. ІНФОГРАФІКА

Ворог мобілізує людей на тимчасово окупованих територіях. Україна оприлюднила алгоритм дій для уникнення служби у військах ворога громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Я в Криму /на окупованих територіях Донецької та Луганської обл. і мене закликають на війну: що робити?

❗️ВАЖЛИВО
🔘 Усі мешканці тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за законодавством України є громадянами України (навіть якщо ви змушені були взяти незаконний паспорт РФ)!

🔘Якщо Вас змусили вступити до лав збройних сил РФ, або афілійованих з ними незаконних збройних формувань, Ви розглядатиметеся Україною як жертви військових злочинів Росії.
Винні за ці дії понесуть кримінальну відповідальність за статтею 438 КК України (10-15 років позбавлення волі) у судах України або у Міжнародному кримінальному суді за порушення за статтею 8-2(b) xv Римського статуту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж

❗️Що робити?

1️⃣Саботуйте службу у військах агресора:

🔘Особисто уникайте отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів".
Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання.
Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом.
Якщо з вами все ж таки вийшли на зв'язок, не відмовляйтеся прямо від виконання "військового обов'язку", а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут: https://cutt.ly/8AopAb4

2️⃣Якщо вас таки мобілізували:

🔘Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає підтверджуючих документів, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живими.

Також дивіться: В ОРДЛО насильно "мобілізують" всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ "Схід". ВІДЕО+ФОТО

🔘Не виконуйте незаконних наказів, не стріляєте у мирне населення та цивільні об'єкти. Якщо Ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.
‼️‼️ Якщо ж Ви добровільно приєднуєтеся до збройних сил РФ і берете участь у війні з Україною, така участь розглядатиметься як злочин за національним законодавством України – до 15 років позбавлення волі. Якщо ви займаєте командну посаду, будьте готові відповідати у Міжнародному кримінальному суді (Гааґа).

Саботуйте і здавайтеся, - Україна оприлюднила алгоритм дій для уникнення служби у військах ворога громадянами з окупованих територій 01

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Топ коментарі
+11
⚡️Украинский культурный фонд призывает исключить Россию из состава ЮНЕСКО
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04.03.2022 14:41
+4
Ну, хоть так. Слышал так, что в Донецке ловят и хватают сейчас всех, кто мужского пола тотально.
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04.03.2022 14:42
+3
У Курській області (Росія) вибухнув склад зброї. Офіційно: внаслідок ремонту військової техніки.
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04.03.2022 14:44
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⚡️Украинский культурный фонд призывает исключить Россию из состава ЮНЕСКО
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04.03.2022 14:41 Відповісти
Ну, хоть так. Слышал так, что в Донецке ловят и хватают сейчас всех, кто мужского пола тотально.
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04.03.2022 14:42 Відповісти
Мои слова - саботируйте и здавайтесь!!
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04.03.2022 14:42 Відповісти
приятно когда твои усилия приносят результат и все что тут пишется кто то имеющий право принимать решение тоже учитывает.
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04.03.2022 14:44 Відповісти
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04.03.2022 14:42 Відповісти
надо листовки сбросить, вряд ли они читают что-то в наших пабликах и мессенджерах
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04.03.2022 14:43 Відповісти
на воздушном шаре))
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04.03.2022 14:43 Відповісти
не факт что они читать умеют
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04.03.2022 14:43 Відповісти
Думаю они осведомлены.
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04.03.2022 14:44 Відповісти
Громадянам чи чоловікам? Може жінок мобілізують?
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04.03.2022 14:43 Відповісти
дурачек !!!!! такое может быть по всей Украине,где козломордые оккупировали территории...Всех "ЇХ" в утиль отправишь??? Наверное с дивана воюешь....
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04.03.2022 15:51 Відповісти
У Курській області (Росія) вибухнув склад зброї. Офіційно: внаслідок ремонту військової техніки.
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04.03.2022 14:44 Відповісти
У НАТО сьогодні, 4 березня, обговорять введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення відбудеться під час саміту військового Альянсу під проводом США
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04.03.2022 14:45 Відповісти
Вже є брифінг, коротенько - то не війна нато, ніц з того не буде
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04.03.2022 15:14 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 14:56 Відповісти
Ходорковский к этому же призывает в мокшаленде.
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04.03.2022 15:18 Відповісти
Dorogije Ukraintsi. Tolko chto prochital i reshil podelitsja s vami, mojet kak to pomojet v vojne s vragami. Armjane kak vsegda sidjat na kolenjax Rossii i s kirpichom za pazuxoj. Budte ochen ostorojni, Ne podpuskaje ix k sebe blizko, inache udarjat s zadi kak vsegda.

Согласно разведданным, полученным турецким телеканалом Haber Global, Россия перебросила наемников из Сирии для боевых действий в Украине.

«Установлен маршрут наемников, переброшенных из России Башаром Асадом в Украину: выезжающих из Сирии наемников везут в Армению. Эти солдаты, собранные на авиабазе Эребуни в Армении, отправляются в город Моздок в Северной Осетии, а затем вместе с российской командой направляются в Украину», - отмечает телеканал.

Bog Vam v Pomosh. Slava Ukraine.
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04.03.2022 15:34 Відповісти
виявилося бомбардування по площах YouTube дуже ефективними. :D Заходити з чистого облікового запису на фіктивне ім'я і скидати в коментарях інфу про війну якої хочете поділитися з кацапами. Не обов'язково у видосиках про полонених. На розважальних порталах як Comedy Club, StandUp, ... навіть краще заходить. Кацап зайшов розслабитись... але напружився. Це важливо. Там мобілізація на носі, а кацапня вже у дикій паніці
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04.03.2022 16:48 Відповісти
Есть альтернативный вариант - ЗСУ оперативно освобождают оккупированные территории и заканчивает этот беспредел оккупантов. Мне кажется, такой вариант всех украинцев устраивает.
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04.03.2022 17:01 Відповісти
 
 