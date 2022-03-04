"Саботуйте і здавайтеся", - Україна оприлюднила алгоритм дій для уникнення служби у військах ворога громадянами з окупованих територій. ІНФОГРАФІКА
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Ворог мобілізує людей на тимчасово окупованих територіях. Україна оприлюднила алгоритм дій для уникнення служби у військах ворога громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Я в Криму /на окупованих територіях Донецької та Луганської обл. і мене закликають на війну: що робити?
❗️ВАЖЛИВО
🔘 Усі мешканці тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за законодавством України є громадянами України (навіть якщо ви змушені були взяти незаконний паспорт РФ)!
🔘Якщо Вас змусили вступити до лав збройних сил РФ, або афілійованих з ними незаконних збройних формувань, Ви розглядатиметеся Україною як жертви військових злочинів Росії.
Винні за ці дії понесуть кримінальну відповідальність за статтею 438 КК України (10-15 років позбавлення волі) у судах України або у Міжнародному кримінальному суді за порушення за статтею 8-2(b) xv Римського статуту.
❗️Що робити?
1️⃣Саботуйте службу у військах агресора:
🔘Особисто уникайте отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів".
Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання.
Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом.
Якщо з вами все ж таки вийшли на зв'язок, не відмовляйтеся прямо від виконання "військового обов'язку", а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут: https://cutt.ly/8AopAb4
2️⃣Якщо вас таки мобілізували:
🔘Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає підтверджуючих документів, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живими.
🔘Не виконуйте незаконних наказів, не стріляєте у мирне населення та цивільні об'єкти. Якщо Ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.
‼️‼️ Якщо ж Ви добровільно приєднуєтеся до збройних сил РФ і берете участь у війні з Україною, така участь розглядатиметься як злочин за національним законодавством України – до 15 років позбавлення волі. Якщо ви займаєте командну посаду, будьте готові відповідати у Міжнародному кримінальному суді (Гааґа).
Будь ласка, зачекайте...
Согласно разведданным, полученным турецким телеканалом Haber Global, Россия перебросила наемников из Сирии для боевых действий в Украине.
«Установлен маршрут наемников, переброшенных из России Башаром Асадом в Украину: выезжающих из Сирии наемников везут в Армению. Эти солдаты, собранные на авиабазе Эребуни в Армении, отправляются в город Моздок в Северной Осетии, а затем вместе с российской командой направляются в Украину», - отмечает телеканал.
Bog Vam v Pomosh. Slava Ukraine.