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NOVUS не співпрацюватиме з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка

NOVUS не співпрацюватиме з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в Росії

Мережа супермаркетів NOVUS відмовляється від співпраці з компанією The Coca-Cola Company через її рішення продовжити роботу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOVUS у фейсбуці.

"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора! Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів", - йдеться у повідомленні.

У мережі підкреслили, що придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola є спонсорською підтримкою компанії, що не засуджує дій загарбників на території України.

"Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяність і байдужістю!" - заявили у NOVUS.

Читайте: "Coca-Cola" та "Райффайзен банк" відмовилися піти з Росії

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Топ коментарі
+32
Красавчики. Пошла жара . . .
Вопрос : на какой день Кока-Кола сломается ?
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04.03.2022 14:52
+25
ЛЮДИ! ДАВАЙТЕ НЕ КУПУВАТИ ЦОЦА-ЦОЛУ! ЦЕ БУДЕ НАША КРАЩА ВІДПОВІДЬ!
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04.03.2022 14:53
+22
Народ, давайте бойкотувати їх !!!
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04.03.2022 14:56
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04.03.2022 14:52 Відповісти
Красавчики. Пошла жара . . .
Вопрос : на какой день Кока-Кола сломается ?
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04.03.2022 14:52 Відповісти
Коли провідні рітейли світу оголосять бойкот - побіжить як заєць
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04.03.2022 15:09 Відповісти
СОСА-СОLА (США) прекрасно себя чувствувала в нацисткой Германии в 30-х годах.
И когда ей запретили там выпускать напиток(39г. начало 2 Мировой) , она придумала напиток "Fanta", и нормально его продавала.
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04.03.2022 17:28 Відповісти
ЛЮДИ! ДАВАЙТЕ НЕ КУПУВАТИ ЦОЦА-ЦОЛУ! ЦЕ БУДЕ НАША КРАЩА ВІДПОВІДЬ!
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04.03.2022 14:53 Відповісти
Зараз просто всі саме її покупають, ага, скажений попит))
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04.03.2022 15:00 Відповісти
налийте колу в унитаз, подивиться як вона видаляє вапняний наліт, не знаю нащо цю отруту для шлунку взалі п,ють.
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04.03.2022 15:08 Відповісти
У шлунку соляна кислота і йому нічого.
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04.03.2022 15:20 Відповісти
Вы если не понимаете физиологии ,хоть помолчите. Возьмите выпить бутылку соляной кислоты,и посмотрите как она "подружиться" с вашим организмом.А в коле далеко не соляная кислота,там модифицированные кислоты чужеродные организму ,плюс углекислота.
Если у вас в кишечнике какашки,а в мочевом пузыре моча ,то не значит что какашки надо есть,а мочу пить.
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Якщо ви "розбираєтесь" у фізіології, то поясніть мені "темному" - що то за "модифицированные кислоты". Виробником заявлені лише ортофосфорна кислота, яка достатньо широко застосовується харчовій промисловості https://albionchem.ru/news/17354/ , ну й вуглекислота, як у будь-якому газованому напої. Американці МАСОВО п'ють Кока-Колу вже більше ста років і якось не вимерли. Її головний недолік - високий вміст цукру, що призводить до надмірної ваги, а не те що Ви там нафантазували, приплівши для ефекту какашки. А те, що компанія заартачилась з виходом з немитої, звичайно, прикро.
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04.03.2022 17:51 Відповісти
А ви проводили дослідження від чого помирають американці? Можу сказати левина доля- неправильне харчування, так звана "бистра їжа" до якої моєжете спокійно зарахувати Колу.Модифіковані кислоти,це ті що створені штучно,у вашому організмі такі не виробляються,тому що не порібні, і шкідливі.Що до ортофосфорної кислоти.
Ортофосфорная кислота має властивість вимивати з організму кальцій, що украй несприятливим чином відбивається на стані зубної емалі і кісткової тканини, викликаючи виникнення карієсу і остеопорозу. Надмірне вживання Е338 викликає розлади шлунково-кишкового тракту, нудоту і блювоту, пошкодження слизової оболонки організму.
Візьміть хоч би остеопороз та загуглите, ви будете шоковані ,а це тільки одна з багатьох болячок що несе вживання отої гидоти-Коли.
Так що як я фантезер ,то ви не мотивований мрійник.
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04.03.2022 18:23 Відповісти
Надмірне вживання будь-чого не є корисним. У Вас, до речі, яка освіта? Випадково, не газета "Бабушка"? У мене - біофак Дніпропетровського державного університету (зараз Дніпровський національний).
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04.03.2022 18:40 Відповісти
Та я вже бачу що ви не були першим учнем ,якщо не брешете про біофак. Пропонуєте людям пити гидоту що розчинює вапняний наліт в унитазі, людям що мають слизову оболонку у органах травлення.Пийте хоч сірчану кислоту , дєдушка, треба ж комусь шмурдяк продавати,хоч з їжі ,хоч з напоїв.
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04.03.2022 18:58 Відповісти
Не брешу, будьте певні. Вапняковий наліт видаляють і соляною кислотою, яку вживають ВНУТРІШНЬО при пониженій кислотності шлункового соку - https://istok.com.ua/tovar/solyanaya-kislota-hch-kg/ А взагалі, Ви мені вже набридли, йдіть чтайте свою "Бабушку".
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04.03.2022 19:07 Відповісти
"фоззі груп" (сільпо, фора, фоззі) і "варус" (якісь кацапи, доречі) також знімають сосу-солу з полиць
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04.03.2022 16:25 Відповісти
Будуть працювати виключно на московії
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04.03.2022 14:54 Відповісти
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04.03.2022 14:55 Відповісти
АТБ ще до війни відказались...
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04.03.2022 14:55 Відповісти
та невже? тіко шо був в АТБ. ніфіга...
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04.03.2022 16:27 Відповісти
напої Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola
за рускім кораблем - *****
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Народ, давайте бойкотувати їх !!!
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04.03.2022 14:56 Відповісти
Ну шо вам сказать, в 1939 году когда США ввели санкции против Германии, Coca-Cola для нацистов специально предложила не санкционный напиток Fanta. Компании Nestle и Knorr боролись за почетное звание Поставщик сухпайков для армии ІІІ Рейха.
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04.03.2022 15:01 Відповісти
Не знаю як допомогти цій акції , бо вже десь так за останні років 15 вживав цю зубодробільну рідину раза два .

"Кола" завжди була якщо не отруєю , так допоможцем стоматологів -- це на 100% .
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04.03.2022 15:02 Відповісти
+1
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04.03.2022 15:04 Відповісти
Переименовать в "Кола Поца"
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04.03.2022 15:06 Відповісти
Кака-Кала.
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04.03.2022 15:22 Відповісти
А пепсі буде поставлятись в РФ?
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04.03.2022 15:09 Відповісти
в них в рашці 10 зовадів. вони обрали сторону...
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04.03.2022 16:26 Відповісти
Вот 100 лет и больше назад кока-кола была - с настоящей кокой в составе.
Тонизировала что надо.
Сейчас осталось только название.
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04.03.2022 15:09 Відповісти
кислота що розїдає шлунок.
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04.03.2022 15:10 Відповісти
Кока вышла, осталась вода с ортофосфорной кислотой.
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04.03.2022 15:12 Відповісти
Молодцы
И ни че страшного
Когда американцы в маках начнут пить принисенную с собой пепси.
Кола благополучно ретируется с рашки
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04.03.2022 15:10 Відповісти
Украінці! Не вживайте продуктів від Кока-коли, бо надаючи робочі місця на Расеі, сплачуючи податки у казну Московії, ця корпорація також допомогає вбивати украінців
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04.03.2022 15:15 Відповісти
Лучше бы новус открыл магазины в киевской обл. где все закрыто. Главный враг у них - Кока-Кола.Идиоты.
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04.03.2022 15:21 Відповісти
Ти читав повне зібрання творів Порошенка? там не багато, всього одне слово - думай!! якщо є чим, звичайно...
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04.03.2022 15:25 Відповісти
Магазины откройте, сволочи.
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04.03.2022 15:24 Відповісти
а русскіє любят колу...називают єйо какакола...копрофаги бл...
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04.03.2022 15:27 Відповісти
Шо там у нас с Райффайзеном?
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04.03.2022 15:32 Відповісти
а шо з цим говнобанком?
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Я бойкотую кока-колу . Вся моя родина і друзі - теж .
До кінця року . Там подивимось .
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04.03.2022 15:45 Відповісти
Бойкот колі
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04.03.2022 16:03 Відповісти
 
 