NOVUS не співпрацюватиме з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в Росії
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Мережа супермаркетів NOVUS відмовляється від співпраці з компанією The Coca-Cola Company через її рішення продовжити роботу в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOVUS у фейсбуці.
"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора! Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів", - йдеться у повідомленні.
У мережі підкреслили, що придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola є спонсорською підтримкою компанії, що не засуджує дій загарбників на території України.
"Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяність і байдужістю!" - заявили у NOVUS.
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Вопрос : на какой день Кока-Кола сломается ?
И когда ей запретили там выпускать напиток(39г. начало 2 Мировой) , она придумала напиток "Fanta", и нормально его продавала.
Если у вас в кишечнике какашки,а в мочевом пузыре моча ,то не значит что какашки надо есть,а мочу пить.
Ортофосфорная кислота має властивість вимивати з організму кальцій, що украй несприятливим чином відбивається на стані зубної емалі і кісткової тканини, викликаючи виникнення карієсу і остеопорозу. Надмірне вживання Е338 викликає розлади шлунково-кишкового тракту, нудоту і блювоту, пошкодження слизової оболонки організму.
Візьміть хоч би остеопороз та загуглите, ви будете шоковані ,а це тільки одна з багатьох болячок що несе вживання отої гидоти-Коли.
Так що як я фантезер ,то ви не мотивований мрійник.
за рускім кораблем - *****
"Кола" завжди була якщо не отруєю , так допоможцем стоматологів -- це на 100% .
Тонизировала что надо.
Сейчас осталось только название.
И ни че страшного
Когда американцы в маках начнут пить принисенную с собой пепси.
Кола благополучно ретируется с рашки
До кінця року . Там подивимось .