Режисер Robert B. Weide: Мрію, щоб слова "Directed by Robert B. Weide" з’явилися в небі над Україною

Режисер Роберт Вайд підтримав українців.

Відповідний запис він опублікував в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", - написав він.

"Directed by Robert B. Weide" - це мем, який використовують, щоб підкреслити абсурд того, що відбувається.