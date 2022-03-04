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Режисер Robert B. Weide: Мрію, щоб слова "Directed by Robert B. Weide" з’явилися в небі над Україною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Режисер Роберт Вайд підтримав українців.
Відповідний запис він опублікував в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", - написав він.
"Directed by Robert B. Weide" - це мем, який використовують, щоб підкреслити абсурд того, що відбувається.
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