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Режисер Robert B. Weide: Мрію, щоб слова "Directed by Robert B. Weide" з’явилися в небі над Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Режисер Robert B. Weide: Мрію, щоб слова "Directed by Robert B. Weide" з’явилися в небі над Україною

Режисер Роберт Вайд підтримав українців.

Відповідний запис він опублікував в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні", - написав він.

"Directed by Robert B. Weide" - це мем, який використовують, щоб підкреслити абсурд того, що відбувається.

Режисер Robert B. Weide: Мрію, щоб слова Directed by Robert B. Weide з’явилися в небі над Україною 01

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Топ коментарі
+9
что путина ? армия ? нi не бачiв

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04.03.2022 14:55
+8
Українські сили у Харкові використовують трофейний російський бронеавтомобіль "Тигр"
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04.03.2022 14:57
+6
Треба з півднем негайно щось робити. Орки на подступі Маріуполя. Неприпустимо щоб вон з'єднались і утворили коридор з Кримом.
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04.03.2022 14:55
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У нас війна, а не абсурд.
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04.03.2022 14:54 Відповісти
Абсурдна війна.
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04.03.2022 15:03 Відповісти
что путина ? армия ? нi не бачiв

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04.03.2022 14:55 Відповісти
Треба з півднем негайно щось робити. Орки на подступі Маріуполя. Неприпустимо щоб вон з'єднались і утворили коридор з Кримом.
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Здається, що так і було задумано(
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04.03.2022 15:05 Відповісти
Українські сили у Харкові використовують трофейний російський бронеавтомобіль "Тигр"
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04.03.2022 14:57 Відповісти
в курске склад боеприпасов взорвали наши
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04.03.2022 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l6sjOqOW2HY
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04.03.2022 15:11 Відповісти
НЕ не Проводка там или лаптеногий фактор)ну или самовозгорание..........Наши?неа,не видели-оно само
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04.03.2022 15:37 Відповісти
⚡️В Гадяче Полтавской области лесники и терроборона поймали в лесу группу россиян из разбитой военной колонны
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04.03.2022 15:05 Відповісти
А дальше? Горячий чай , наше прощение....? Дети жеж маленькие.
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04.03.2022 15:21 Відповісти
 
 