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Україна може і має вимагати конфіскації всіх енергетичних активів РФ у світі, – Зеркаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна може і має вимагати конфіскації всіх енергетичних активів РФ у світі, – Зеркаль

Україна може і повинна вимагати повної конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації у світі, щоб позбавити її змоги використовувати енергетику як зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці радниця міністра енергетики України, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Вона зауважила, що обстріл цієї ночі атомної станції – це квінтесенція всієї енергетичної політики Росії.

"Після нашої перемоги вона не зміниться. Змінитися має Європа, яка починає прозрівати… Тому наше завдання – також документувати використання енергетики в якості зброї. А тепер що можна зробити реалістично. Енергетичні активи - це зброя. Зброю конфісковують. Ми можемо і маємо вимагати повної конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації у світі. Ми можемо і маємо використати ці активи для того, щоб збільшити фонд відбудови України. Російський енергетичний актив іде ... ні, не туди. Він іде з молотка", - написала Зеркаль.

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Топ коментарі
+18
Ваш вихід, пані Лано! Ми впевнені, що Ви з цим впораєтесь. Слава Україні!
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04.03.2022 15:08
+13
⚡️На Житомирской трассе возле Макарова разбросана военная техника россиян
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04.03.2022 15:07
+8
Лана має у цьому досвід! ❤️
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04.03.2022 15:08
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⚡️На Житомирской трассе возле Макарова разбросана военная техника россиян
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04.03.2022 15:07 Відповісти
Там было танковое сражение. Орки бились насмерть с орками. Я так понял боевая ничья.

-9 танков и -4 БТР
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04.03.2022 15:27 Відповісти
....або відродження Української металургії. =)
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04.03.2022 15:27 Відповісти
Лана має у цьому досвід! ❤️
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04.03.2022 15:08 Відповісти
Ваш вихід, пані Лано! Ми впевнені, що Ви з цим впораєтесь. Слава Україні!
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04.03.2022 15:08 Відповісти
рашка має зникнути з мапи світу
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04.03.2022 15:08 Відповісти
Конечно!

Сколько россия разрушила всего в Украине!

Это все нужно восстанавливать!

А на на это нужны деньги!

деньги на это нужно стянуть с россии!
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04.03.2022 15:09 Відповісти
не с россии, а с агрессора
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04.03.2022 15:14 Відповісти
А агрессор кто ?
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Денег которые заблокированы хватит для восстановления и контрибуции. Западу даже тратиться не придется. Сейчас главное выстоять
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04.03.2022 15:16 Відповісти
вже курс доллара на росії 113 рублів. в них уже зарплата нижча ніж в україні. в росії 300 доларів, у нас 400 доларів. тільки не кажіть про це росіянам, а то вони ще більше нас зненавидять, і ще більше почнуть просити свого фюрера нас знищити.
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04.03.2022 15:11 Відповісти
Це офіційний курс. А реально в обмінниках він стрибнув до 200 ржуфантиків за долар.
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04.03.2022 15:27 Відповісти
а что там с российскими олигархами в Украине, уже конфисковали их имущество в пользу жертв российской оккупации или требуете только от зарубежных партнёров?
что там с имуществом врага Украины мертвечуком, бойко, шуфричем, кивой, колесником и прочими врагами Украины..
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04.03.2022 15:13 Відповісти
Уже. Почали роботу
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Под видом борьбьі против национал-социализма (социализмом у нас и не пахнет! где мои привилегии что я украинец? и где концлагеря для других наций? у нас самьій настоящий капитализм - каждьій сам за себя), Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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04.03.2022 15:14 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 15:23 Відповісти
Хотелось бы, на будущее такого президента для Украины как О. Зеркаль.
Но увы, мир жесток и не справедлив.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Вона каже, що не готова до такої посади. Вона реалістка, а не авантюристка.
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04.03.2022 15:40 Відповісти
Я б за неї на президентських виборах проголосував
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04.03.2022 15:57 Відповісти
Умнічка
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04.03.2022 16:09 Відповісти
 
 