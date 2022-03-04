Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти, які перебувають у Херсонській області, не схвалили створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги до регіону. Вже сформовано 19 фур допомоги, але доставити їх неможливо.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ.
"Як щойно мені повідомили, що окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - написав Лагута у телеграмі.
Він пообіцяв і надалі вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги.
"Дякую також меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, які він докладає для забезпечення потреб мешканців міста", - підсумував Лагута.
Будь ласка, зачекайте...
УВАГА!
Окупанти почали змінювати тактику та перестроювати колони.
Вони зафарбовують літеру Z на транспорті, замінючи її на цифру "8", а машини з боєкомплектом мітять хрестами.
Будь ласка, повідомляйте нам про їхні переміщення.
Чорнило хоч на паперах встигло висохнути?
Минут 20 назад было громко..
#Севродонецк
Вже, "спасітелі" тільки без котів " У Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги президента РФ Володимира Путіна."Ми біля Білого дому, привезли ***…ку гуманітарку, зараз її забирають. Передайте всім, щоб не хвилювалися. Херсон - це Україна. Завтра за можливості збираємося тут о 10 годині і продовжуємо казати цим козлам "Слава Україні!" - зазначив місцевий мешканець."У Херсоні протестували проти фейкової гуманітарки Путіна