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Херсонщина (561) гуманітарна допомога (265) Лагута Геннадій (7)

Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА

Російські окупанти, які перебувають у Херсонській області, не схвалили створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги до регіону. Вже сформовано 19 фур допомоги, але доставити їх неможливо.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ.

"Як щойно мені повідомили, що окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - написав Лагута у телеграмі.

Він пообіцяв і надалі вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги.

"Дякую також меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, які він докладає для забезпечення потреб мешканців міста", - підсумував Лагута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість із РФ

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Топ коментарі
+8
Ukraine operative [email protected]_esports



УВАГА!

Окупанти почали змінювати тактику та перестроювати колони.
Вони зафарбовують літеру Z на транспорті, замінючи її на цифру "8", а машини з боєкомплектом мітять хрестами.

Будь ласка, повідомляйте нам про їхні переміщення.
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04.03.2022 15:17
+8
⚡️Мировая ядерная ассоциация (World Nuclear Association) поддерживает создание безопасных зон вокруг АЭС в Украине, сообщае Энергоатом.
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04.03.2022 15:17
+4
⚡️Бренд Marks & Spencer приостанавливают поставки в Россию. Они также направят пожертвования украинским беженцам.
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04.03.2022 15:18
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Как это знакомо.
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04.03.2022 15:16 Відповісти
Ukraine operative [email protected]_esports



УВАГА!

Окупанти почали змінювати тактику та перестроювати колони.
Вони зафарбовують літеру Z на транспорті, замінючи її на цифру "8", а машини з боєкомплектом мітять хрестами.

Будь ласка, повідомляйте нам про їхні переміщення.
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04.03.2022 15:17 Відповісти
Значить треба цілитися в хрест. Досить зручно.
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04.03.2022 15:23 Відповісти
Про хрести це точно?
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04.03.2022 16:51 Відповісти
⚡️Мировая ядерная ассоциация (World Nuclear Association) поддерживает создание безопасных зон вокруг АЭС в Украине, сообщае Энергоатом.
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04.03.2022 15:17 Відповісти
⚡️Бренд Marks & Spencer приостанавливают поставки в Россию. Они также направят пожертвования украинским беженцам.
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04.03.2022 15:18 Відповісти
поступився місцем для бренду Лапті та Ягeль.
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04.03.2022 17:36 Відповісти
Под видом борьбьі против национал-социализма (социализмом у нас и не пахнет! где мои привилегии что я украинец? и где концлагеря для других наций? у нас самьій настоящий капитализм - каждьій сам за себя), Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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04.03.2022 15:19 Відповісти
Ну что напереговаривались с кацапоидами? Сколько вам нужно еще раз в морду плюнуть чтобы поняли что с кацапоидами нельзя даже срать на одном поле?
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04.03.2022 15:20 Відповісти
Ось вам і "домовленості" з Рашкою!
Чорнило хоч на паперах встигло висохнути?
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04.03.2022 15:21 Відповісти
А почему оккупанты не кормят? Или коридор доя жратвы кадыровским обезьянам?
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04.03.2022 15:22 Відповісти
А що дивного? Вони будуть давати коридори, тільки там де їм вигідно. Коридор, значить припинення обстрілів. Де не вистачає їм соляри та набоїв, тільки там вони і будуть пропонувати коридори.
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04.03.2022 15:22 Відповісти
А нащо годувати окупанта? Ітак всьо орки заберуть!
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04.03.2022 15:23 Відповісти
Європа і Україна тепер годуватиме армію окупантів... Зашибісь!
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04.03.2022 15:24 Відповісти
Отправьте Коле Котлете, он голодает 😡

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04.03.2022 15:24 Відповісти
В КОСИНО есть переход в Венгрию - Тищенко явно подготовился чухнуть к венграм
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04.03.2022 17:34 Відповісти
Навіть якщо зададуть коридору,вони її розкрадуть на потріби своєй фашистської орди.В них це зветься-" военная смекалка".Але,звісна річ,нам треба демонструвати турботу за населення.Бо українці,на відміну від орди,-люди.
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04.03.2022 15:25 Відповісти
Эвакуац.поезд----обстрелы.

Минут 20 назад было громко..

#Севродонецк
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04.03.2022 15:27 Відповісти
Нужно делать эти коридоры очищая пути от орков
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04.03.2022 15:30 Відповісти
А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - написав Лагута у телеграмі. Джерело: https://censor.net/ua/n3321477


Вже, "спасітелі" тільки без котів " У Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги президента РФ Володимира Путіна."Ми біля Білого дому, привезли ***…ку гуманітарку, зараз її забирають. Передайте всім, щоб не хвилювалися. Херсон - це Україна. Завтра за можливості збираємося тут о 10 годині і продовжуємо казати цим козлам "Слава Україні!" - зазначив місцевий мешканець."У Херсоні протестували проти фейкової гуманітарки Путіна
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04.03.2022 16:10 Відповісти
 
 