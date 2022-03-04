Продавати і купувати нерухомість поки що не можна: Мін’юст обмежив роботу реєстрів

Мінюст тимчасово обмежив доступ до деяких державних реєстрів, тому продати чи купити нерухомість поки що не можна.

Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на сторінку міністра юстиції Дениса Малюськи у фейсбуці.

"Агресор активно цікавиться ключовими реєстрами Мін’юсту, тому ми обмежили їх функціонування за колом користувачів та регіоном. Обмеження є динамічними та змінюються в залежності від ходу війни, - зазначив він. - Якщо хтось хоче терміново продати/купити нерухомість або ж корпоративні права – прохання трохи зачекати, безпека важливіша, - пояснив він.

В той же час міністр підкреслив, що одружитися зараз можна без перешкод, тому що відповідні органи реєстрації працюють без обмежень. "ДРАЦСи дійсно виконують практично увесь свій функціонал та стали навіть доступніші – ми звільнили наших громадян від сплати усіх зборів та платежів під час надання послуг. - Колеги регулярно перекидують мені фото одружень військових, тероборони, лікарів у містах, де ведуться активні бойові дії. Кохання не спинити. Смерті та народження теж реєструємо", - зазначив Малюська.

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