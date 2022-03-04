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Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг
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Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором або війська НАТО - діяти на території України", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.
Топ коментарі
+57 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар04.03.2022 15:22
+51 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар04.03.2022 15:26
+30 Саша Пончик
показати весь коментар04.03.2022 15:23
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Будь ласка, зачекайте...
Ответили? Ответили. Решительно? Решительно. Миссия выполнена.
На самом деле они там сейчас сами готовятся к следующему шагу путена, готовятся к его нападению на одну из стран Нато. Они уже поняли, что не готовы были и проспали. Неверно оценивали ситуацию.
Якщо ти, Столтенберг, купив пиріжок, то пиріжок ТВІЙ. Продовжувати?
Якщо ми купили, або нам подарували "Байрактар", то він НАШ, А НЕ ТУРЦІЇ. Продовжувати?
Якщо ти довб...***, або сцикло то мама не винувата...
what is happening in Ukraine is still a seed
but when Putin takes Ukraine, he tastes blood
and will understand that NATO is a coward
then Putin will simply burn everyone
Because such a chance is given only once (who will take this chance from Russia or NATO)???
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Почему не имеют права? Имеете.
Украинские власти разрешили и просят это сделать!
В Югославии и в Ливии вас никто не просил, но вы закрывали.
Двуличные!
Чистоплюї, ця московія і до вас постукає.
NATO is not capable, point. This is exactly what the aggressor expected.
постав кому де потрібно
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Офіційно - це так.
Але серед залізних правил завжди є золоті винятки:
Усі мають право діяти на території України у складі Міжнародного Іноземного Легіону - якраз і для цього було створено цей Міжнародний Іноземний Легіон, для найманців яких Україна наймає.
А найманець може купити літак у нас у найближчому воєнторгу або в шахті.
Пане Столтенберг я вам у Брюсселі можу сказати ще те, щОГО ви навiть i не знаєте.
- Сусід каже: Кум якого хріну ти ото поліз на вербу?
- Як якого? Груш поїсти.
- Та ти що є#анувся, звідки ж на вербі груші?
- А кум каже: А я з собою взяв.
Отак то...
При нападении на Польшу, Литву или Латвию, я думаю пару месяцев они будут грозить кулачком, и думать недвижимость каких русских олигархов они смогут конфисковать...
Реально, ви й балтику з Польшею не захистите. Просто боягузи 😡
Йдіть вже зробіть щось корисне. Наприклад, допоможіть літнім сусідам. Допоможіть ЗСУ.
Займіться будь-чим, ніж витрачати енергію кидаючись лайном в тих, то нам НЕ ПОВИНЕН, АЛЕ ДОПОМОГАЄ!!!