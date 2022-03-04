Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг.

Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором або війська НАТО - діяти на території України", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

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