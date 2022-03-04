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Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором або війська НАТО - діяти на території України", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

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Топ коментарі
+57
Пидар
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04.03.2022 15:22
+51
Они опасаются ядерной войны. Хотя на самом деле они фактически уже участвуют в этой войне, поставляя нам оружие. Следующий шаг - начать сбивать рашистские ракеты хотя бы в западной части Украины с помощью ПРО с террритории Польши. Это вряд ли можно назвать прямым участием в войне. А нажать ядерную кнопку пуйло может в любой момент, его не нужно провоцировать, он сам себя прекрасно спровоцирует. Да только поймут на Западе это слишком поздно.
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04.03.2022 15:26
+30
Столтенберг иди к русскому кораблю.
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04.03.2022 15:23
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*** а як він до того розказував як нато рішуче відповість у разі вторгнення, а зарас мамин вояка соплі пускає!
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04.03.2022 17:05 Відповісти
"Мы решительно осуждаем вторжение!"
Ответили? Ответили. Решительно? Решительно. Миссия выполнена.

На самом деле они там сейчас сами готовятся к следующему шагу путена, готовятся к его нападению на одну из стран Нато. Они уже поняли, что не готовы были и проспали. Неверно оценивали ситуацию.
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04.03.2022 17:49 Відповісти
У Китая купить надо и всё.
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04.03.2022 17:09 Відповісти
ага- ті теж свого вичікують - коли пропливе труп кацапії...
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04.03.2022 17:36 Відповісти
НАТЯКАЮ.
Якщо ти, Столтенберг, купив пиріжок, то пиріжок ТВІЙ. Продовжувати?
Якщо ми купили, або нам подарували "Байрактар", то він НАШ, А НЕ ТУРЦІЇ. Продовжувати?
Якщо ти довб...***, або сцикло то мама не винувата...
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04.03.2022 17:12 Відповісти
ви хоч натякайте, це нас там немає або він тупо морозиться, щоб знати, як спілкуватися
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Гуглите - Столтенберг Агент Стеклов. И поймёте его роль.
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04.03.2022 17:27 Відповісти
проститути їбані.....- все як завжди .....- дійте із-за меж України - що мішае ....
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04.03.2022 17:35 Відповісти
NATO - (USA, EU ...), do not understand
what is happening in Ukraine is still a seed
but when Putin takes Ukraine, he tastes blood
and will understand that NATO is a coward
then Putin will simply burn everyone

Because such a chance is given only once (who will take this chance from Russia or NATO)???
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором ...
-----------------------------------------------------
Почему не имеют права? Имеете.
Украинские власти разрешили и просят это сделать!
В Югославии и в Ливии вас никто не просил, но вы закрывали.
Двуличные!
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04.03.2022 18:41 Відповісти
цей дубоголовий дочекається боїв на своїй территорії
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04.03.2022 18:41 Відповісти
Пуйло на нас напало через недопущення до своїх кордонів НАТО. А пуйло боїться НАТО а НАТО боїться пуйла, а ми тоді при чому?
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04.03.2022 18:48 Відповісти
Лицемеры. Потому нелюди фашистские вас не воспринимают. Ссыкливое *******. Вас тоже будут судить уроды за потакание аппетитов *****
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04.03.2022 19:03 Відповісти
тєрпіли грьобані
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05.03.2022 08:05 Відповісти
Не переживайте, как бы НАТО не думало и не сопротивлялось , Пуйло заставит их вступить в войну против себя.
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04.03.2022 19:17 Відповісти
Старі європейські мастурбатори продовжують мастурбувати на свіжий номер журналу Плейбой.Це для нихнабагато важливіше ніж вбивство безневинних громадян України.
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04.03.2022 19:29 Відповісти
Відсутній здоровий глузд. А що потім завадить РФ на танках змінити надписи з "На Київ" на " На Берлін"? Великі члени великих країн та організацій злякалися кремлівського карлика.
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04.03.2022 19:38 Відповісти
Українські миротворці в Боснії не мали захищати боснійців від сербів, але захистили, ризикуючи життям. І голандські миротворці в Боснії не мали захищати боснійців від сербів, і не захистили і серби їх повбивали. Ось і все. Як сказано в Біблії "додержуйтесь духу закону, а не букви закону".
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04.03.2022 19:47 Відповісти
Від монгольскої орди захищали Європу, зараз від мокшансьої орди.
Чистоплюї, ця московія і до вас постукає.
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04.03.2022 19:48 Відповісти
Не ужели сложно играть с Россией ее же оружием пво купили в АТБ, и непонятно про что вы говорите,как вас окружили пво,как некуда запустить ракету,это не мы,нас здесь нет,это вы сами здаетесь и ваши ракеты сами падают,а самолёты вообще поломаны,есть много доказательств никто вас не сбивал.
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04.03.2022 19:57 Відповісти
Значит давайте больше оружия и ПВО
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04.03.2022 20:07 Відповісти
НАТО може спати спокійно - Україна їх захистить від Путіна.
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04.03.2022 21:25 Відповісти
НАТО не дієздатне, крапка. Агресор саме цього очікував.

NATO is not capable, point. This is exactly what the aggressor expected.
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04.03.2022 21:26 Відповісти
НАТО як на мене всьо, багато галасу а толку мало
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04.03.2022 21:41 Відповісти
Дядя ты дурак , у тебя нет выбора ,либо НАТО закрывает небо сейчас над Украиной , либо ********* закрывает небо над Европой через год или два Я не пойму ,они реально дебилы или куплены кремлем
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04.03.2022 21:50 Відповісти
они трусливы до черезвычайности . я тут в США устал их переубеждать . называю в отрытую трусами . боятся теперь со мной разговаривать .
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04.03.2022 21:53 Відповісти
дайте Украине самолеты , ссуккккки . дайте трусы поганые самолеты !!!
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04.03.2022 21:50 Відповісти
дайте трусы поганые самолеты !!!
постав кому де потрібно
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04.03.2022 22:06 Відповісти
saper Я согласен , и если русня пойдет на Польшу или Прибалтику , за Молдову в обще не о чем говорить ,НАТО *** впишеться , в крайнем случае озаботятся
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04.03.2022 21:53 Відповісти
судя по всему не впишуться ни за Балтийские страны ни за Польшу . да и не успеют .
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04.03.2022 21:55 Відповісти
Да и не захотят, а то ценьі на бензин вьіростут
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05.03.2022 06:43 Відповісти
No
Action
Talking
Only
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04.03.2022 22:07 Відповісти
Нах...нам те НАТО ?! Хай далі соплі жують !
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04.03.2022 22:49 Відповісти
США боятся закрыть небо над Украиной чтобы не провоцировать Путина применить ЯО .Значит если Путин нападет на Германию-то США тоже будут боятся закрыть небо над Германией поскольку Путин тоже может применить ЯО? Значит Путин может и города США бомбить обычными ракетами и США отвечать не будут поскольку это МОЖЕТ спровоцировать применение Путиным ЯО! Логично-же!)))
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04.03.2022 23:01 Відповісти
ссцыкуны
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04.03.2022 23:35 Відповісти
Сцикуни !
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Shame on You NATO stoltenberg you are a real CUNT
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05.03.2022 00:07 Відповісти
Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг.
Офіційно - це так.
Але серед залізних правил завжди є золоті винятки:
Усі мають право діяти на території України у складі Міжнародного Іноземного Легіону - якраз і для цього було створено цей Міжнародний Іноземний Легіон, для найманців яких Україна наймає.
А найманець може купити літак у нас у найближчому воєнторгу або в шахті.
Пане Столтенберг я вам у Брюсселі можу сказати ще те, щОГО ви навiть i не знаєте.
- Сусід каже: Кум якого хріну ти ото поліз на вербу?
- Як якого? Груш поїсти.
- Та ти що є#анувся, звідки ж на вербі груші?
- А кум каже: А я з собою взяв.
Отак то...
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Сомневаюсь, что они способны защитить даже самих себя...
При нападении на Польшу, Литву или Латвию, я думаю пару месяцев они будут грозить кулачком, и думать недвижимость каких русских олигархов они смогут конфисковать...
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05.03.2022 00:38 Відповісти
Конфисковать себе
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05.03.2022 06:45 Відповісти
А як жеш, зрозуміло, тільки кацапи на це право мають! Фу, *****, НАТО смердить!
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05.03.2022 01:01 Відповісти
НАТО обосцато
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05.03.2022 03:12 Відповісти
Все-таки не треба Столтенберга і компанію зразу підарами обзивати і все таке. Захід- світ "процедури", всі рішення треба юридично ретельно готувати. Зараз- не закривають небо, підгрунтують рішення-закриють.
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05.03.2022 04:13 Відповісти
Яка несподіванка, а то ми вже чекали що в нато е яйця!
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05.03.2022 06:01 Відповісти
Обісцяли Ви всі свої штани, пане Столтенберг поки йшло засідання НАТО.
Реально, ви й балтику з Польшею не захистите. Просто боягузи 😡
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05.03.2022 06:41 Відповісти
Знову в коментарях купа українських сцикунів та мокшанських ботів.

Йдіть вже зробіть щось корисне. Наприклад, допоможіть літнім сусідам. Допоможіть ЗСУ.

Займіться будь-чим, ніж витрачати енергію кидаючись лайном в тих, то нам НЕ ПОВИНЕН, АЛЕ ДОПОМОГАЄ!!!
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05.03.2022 07:07 Відповісти
ТОГДА ДАВАЙТЕ ДРУГИЕ САМОЛЕТЫ И ТЕРРИТОРИИ !)
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05.03.2022 08:57 Відповісти
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