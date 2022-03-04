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Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у цей час домовляється з президентом РФ Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.

Читайте також: Для деескалації в Україні необхідно терміново домогтися припинення вогню, - Шольц

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Топ коментарі
+8
гуманітарні коридори від хйла - то дорога в пекло
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04.03.2022 16:27
+7
Москалі завжди розстрілювали гумконвої.
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04.03.2022 16:27
+3
ІнфоВійська України/[email protected]_army_org

2 ч



В деревне Тёткино, Курская область, взорвался склад боеприпасов. Случайно...
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04.03.2022 16:27
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гуманітарні коридори від хйла - то дорога в пекло
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04.03.2022 16:27 Відповісти
ІнфоВійська України/[email protected]_army_org

2 ч



В деревне Тёткино, Курская область, взорвался склад боеприпасов. Случайно...
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04.03.2022 16:27 Відповісти
Случайность👍Не думаю
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04.03.2022 16:33 Відповісти
Москалі завжди розстрілювали гумконвої.
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04.03.2022 16:27 Відповісти
чого варті домовленності ворогів України?
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04.03.2022 16:30 Відповісти
Эти твари будут гумманитарку обстреливать это не люди твари
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Шольц будет опущен,как и макрон. И кем? Окурком. Молью бледной. Позорище.
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Тут с тобой согласен на все 100. ***** заигрались в говнобога.
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04.03.2022 16:41 Відповісти
Два кореша коридоры будут делать...вот она суть проблемы!
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04.03.2022 16:42 Відповісти
Шольц ну никак не друг *******
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04.03.2022 16:44 Відповісти
...для вывода кацапских вояк?
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04.03.2022 16:46 Відповісти
сегодня смотрел "НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ" -было про германию,интервью с какойто дамой по атомной безопасности-Она с умным лицом рассказывала германской вате что путин будет ядерными ударами воевать с украиной и может к ним дойдет радиация.
У них там тоже полное непонимание,что атомным оружием путин будет воевать с ними ,а не с нами-вот такие натовские союзники
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04.03.2022 16:51 Відповісти
та ні про що вони не домовляться!
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04.03.2022 17:04 Відповісти
Идите оба за кораблем
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04.03.2022 17:09 Відповісти
5000 касок
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04.03.2022 17:12 Відповісти
А мы взяли и найвеличайшего избрали! Утерли всех! И теперь нам все должны.
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04.03.2022 17:39 Відповісти
Это не изменит того что европейцы недостаточно понимают угрозу.
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04.03.2022 17:48 Відповісти
Таких, як в Іловайську? ДБ.
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04.03.2022 19:17 Відповісти
 
 