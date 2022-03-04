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Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у цей час домовляється з президентом РФ Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.
Топ коментарі
+8 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар04.03.2022 16:27
+7 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар04.03.2022 16:27
+3 olele
показати весь коментар04.03.2022 16:27
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2 ч
В деревне Тёткино, Курская область, взорвался склад боеприпасов. Случайно...
У них там тоже полное непонимание,что атомным оружием путин будет воевать с ними ,а не с нами-вот такие натовские союзники