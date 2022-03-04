Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів, - ОП

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у цей час домовляється з президентом РФ Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.

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