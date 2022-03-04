Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

Президент Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести російські війська без всяких умов.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

Нагадаємо, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю Столтенберг також заявив, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.