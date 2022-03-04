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Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

Президент Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести російські війська без всяких умов.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

Нагадаємо, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю Столтенберг також заявив, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.

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Топ коментарі
+29
Столтенберг как и хуйло в какой то своей реальности живёт. Кого он там призывает?!
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04.03.2022 15:33
+27
Путин и руководство России совершили ошибку начав эту жестокую и братоубийственную войну(если вспомнить что Россияне считают нас братским народом).
Военной силой уже не покорить Украинский народ, который почувствовал вкус свободы современного мира и его уже не загонишь в стойло раба диктатуры.
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04.03.2022 15:32
+23
Ну все, тепер точно послухається
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04.03.2022 15:33
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Путин и руководство России совершили ошибку начав эту жестокую и братоубийственную войну(если вспомнить что Россияне считают нас братским народом).
Военной силой уже не покорить Украинский народ, который почувствовал вкус свободы современного мира и его уже не загонишь в стойло раба диктатуры.
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Даже если в жерло войны Россия бросит все свои человеческие и материальные ресурсы и завоюет Украину - то это будет "Пиррова победа" которая окончательно убьет экономику России или сильно разрушит ее.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Ведь запад еще не применил "тяжелую артиллерию":

Эмбарго на Российские товары.

Обвал цен на нефть и газ.

Запрет на въезд Российских граждан в другие страны.

Полная изоляция в культуре и спорте.

Потеря уважения и престижа в мире.

Клеймо страны изгоя "404" и агрессора,
позор на долгое время, за варварский способ решения геополитических вопросов путем принуждения соседнего народа войной.
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04.03.2022 15:34 Відповісти
Даже если и Россия готова заплатить такую цену, то не слишком ли она высока?
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04.03.2022 15:35 Відповісти
теперь только развал рашки спасет мир
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04.03.2022 15:42 Відповісти
В современном мире, новый передел территорий - это нарушение мирового баланса, порядка и правил решения спорных вопросов.

Страна агрессор так или иначе будет наказана другими странами, это касается всех стран, даже сверхдержав.
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04.03.2022 16:11 Відповісти
Придет время и Россия тоже распадется на разные государства, это вопрос времени - как учит история, империи и сверхдержавы не могут существовать вечно.
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04.03.2022 16:12 Відповісти
Ти помиляєшся в одному. Смак свободи у українця в крові з діда прадіда. з часів Ярослава Мудрого.
Жили українці в силу своєї доброти і наївності в межах декількох держав за історію.
Я навіть можу тобі сказати де і коли було відносно найкраще - на Західній Україні часів Австро-Угорщини. Франц-Йосип ставився до жителів приєднаних територій краще, ніж до громадян метрополіїї. Австрійці навіть бунтували з цього приводу. І культурний розвиток українства був і промисловість розвивалась і торгівля..
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Я обратил внимание на настоящее время, но если вспомнить историю, то наши предки часто воевали за свободу - тут я с вами полностью согласен.
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04.03.2022 16:25 Відповісти
абаржаться пра вайну. Дебіл безпомічний
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Ага он так и разбежался. С Литвы и латвии тоже будете просить?
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Ну все, тепер точно послухається
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Столтенберг как и ***** в какой то своей реальности живёт. Кого он там призывает?!
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04.03.2022 15:33 Відповісти
импотенты
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04.03.2022 15:33 Відповісти
****** ты своими закликами, ***** в очках. Небо суки закройте. Уроды *****.
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04.03.2022 15:34 Відповісти
а то шо?
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04.03.2022 15:34 Відповісти
бедный, бесполезный столтенберг, ты ещё ножкой топни и пукни от злости
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04.03.2022 15:34 Відповісти
Літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО - не мають діяти на території України, - Столтенберг

чем твої вимоги підкріплені? що що можешь вимагать? вимагатель хренов
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04.03.2022 15:34 Відповісти
Иди *****, посмешище...
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04.03.2022 15:34 Відповісти
Не только сыкливое,но и тупорылое.
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04.03.2022 15:35 Відповісти
Ще помахай підштаниками обісцяними..
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04.03.2022 15:35 Відповісти
не вистачає нам сьогодні Маккейна та Сашка Білого
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04.03.2022 15:36 Відповісти
Воно саме вірить в те, що квакає ?
Стидобище, а не нато. Але пихи скільки.
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04.03.2022 15:36 Відповісти
Цирк какой-то
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04.03.2022 15:36 Відповісти
Позорище просто
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Скоріше за все, потрібно закликати тричі. Так подіє.
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Грешно смеяться над больными людьми.🥴
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04.03.2022 15:40 Відповісти
І що НАТО зробить, якщо Пуйло його пошле за адресою власного корабля? Ще більше щики надує?
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04.03.2022 15:42 Відповісти
Та Пуцлер поклав давно HER на ваші "райдужні" заклики...Бо вас, сцикунів, цей гопнік вже давно прорахував і тепер буде чмарити, поки ви, йолопи, не оговтаєтесь.
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04.03.2022 15:42 Відповісти
Нехай на коліна перед Пуйлом стане, може той дослухається..
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04.03.2022 15:43 Відповісти
Ukraine need actions not empty words... mr stoltenberg russian spy
xoteli bi pomogli bi
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04.03.2022 15:43 Відповісти
Ми закликаємо
Заклинания без бубна на ***** не действуют!
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04.03.2022 15:44 Відповісти
***** посмеялось над этим призывом и пошло бомбить Украину дальше...
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04.03.2022 15:46 Відповісти
Ну неужели там такие идиоты, да он хер на Вас дожил и на Вашу обеспокоенность
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04.03.2022 15:46 Відповісти
Трусливые импотенты-призывальщики. Дайте хотя бы самолеты Украине.
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04.03.2022 15:48 Відповісти
Как петушок прокукарекал жополизы
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04.03.2022 15:48 Відповісти
Не знаю як вас друзі а мене від цих слів столтенберга нудить у фізичному змісті цього слова
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04.03.2022 15:53 Відповісти
Клоун, ***.
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04.03.2022 15:58 Відповісти
Столтенберг )(уйлу із засраними штанами лізучому вже в Польщу та Прибалтику: Меееееееее! Запрещаю входить на государственную пристань. Мееееееееее...
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04.03.2022 16:01 Відповісти
чим закликаєте?))
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04.03.2022 16:06 Відповісти
Відважними занепокоєннями
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04.03.2022 16:20 Відповісти
Прочла только что у нас что нато будет водить войска
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04.03.2022 16:08 Відповісти
Ссылку, пожалуйста, на любом языке.
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04.03.2022 16:20 Відповісти
нічого,скоро кацапня візьметься за оце нато....
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04.03.2022 16:21 Відповісти
Там хоть у кого-то есть яйца?
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04.03.2022 16:28 Відповісти
если и есть, то только всмятку
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04.03.2022 16:31 Відповісти
iмпотент хренов - з такими закликами ти скорiше дочекаєшься норвежской народной республики, не приведи Господь.
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04.03.2022 16:30 Відповісти
Татышо столтенберг!? И шо больное на голову и *********** беСпу***н антихрист люциферович прислушался к тебе? А пальчиком ты ему грозил? А но но но говорил? Попробуй! Может подействует. В чем я лично сильно сомневаюсь.
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04.03.2022 16:49 Відповісти
ви хоч натякайте, це нас там немає або він тупо морозиться, щоб знати, як спілкуватися
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04.03.2022 17:25 Відповісти
Предать путина Вселенской анафеме !
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05.03.2022 05:34 Відповісти
 
 