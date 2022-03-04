11108 53
Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести російські війська без всяких умов.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю Столтенберг також заявив, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України.
Топ коментарі
+29 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показати весь коментар04.03.2022 15:33
+27 clever person
показати весь коментар04.03.2022 15:32
+23 Петро Другий
показати весь коментар04.03.2022 15:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Военной силой уже не покорить Украинский народ, который почувствовал вкус свободы современного мира и его уже не загонишь в стойло раба диктатуры.
Эмбарго на Российские товары.
Обвал цен на нефть и газ.
Запрет на въезд Российских граждан в другие страны.
Полная изоляция в культуре и спорте.
Потеря уважения и престижа в мире.
Клеймо страны изгоя "404" и агрессора,
позор на долгое время, за варварский способ решения геополитических вопросов путем принуждения соседнего народа войной.
Страна агрессор так или иначе будет наказана другими странами, это касается всех стран, даже сверхдержав.
Жили українці в силу своєї доброти і наївності в межах декількох держав за історію.
Я навіть можу тобі сказати де і коли було відносно найкраще - на Західній Україні часів Австро-Угорщини. Франц-Йосип ставився до жителів приєднаних територій краще, ніж до громадян метрополіїї. Австрійці навіть бунтували з цього приводу. І культурний розвиток українства був і промисловість розвивалась і торгівля..
чем твої вимоги підкріплені? що що можешь вимагать? вимагатель хренов
Стидобище, а не нато. Але пихи скільки.
xoteli bi pomogli bi
Заклинания без бубна на ***** не действуют!