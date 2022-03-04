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Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін тотально недооцінив українську армію, зокрема, в можливості опору російським військовим.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, сповільнювати просування сил РФ. Це перш за все результат хоробрості української армії і українського народу і керівництва України, президента Зеленського", - заявив він.
Топ коментарі
+70 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар04.03.2022 15:38
+40 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.03.2022 15:36
+28 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар04.03.2022 15:37
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Будь ласка, зачекайте...
ви застрелились у дальньому окопчику і не розводили паніки
Я спитав його "Що робити нам ?".
Він відповів - "Битись !"
Я був в розпачі "Нам немає чим битись, в нас немає армії"
Мій японський товариш ще раз відповів коротко "Битись !"
🤛 Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!
❓Що собою являє тотальний народний спротив:
Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
⚠️ Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків **********, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.
🛠 Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.
🪵 Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених.
❌ Перекриваємо тилове постачання - завершимо війну за лічені дні.
Тотальне об'єднання - тотальне повстання - тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби!
Увага, це стосується тільки територій, де знаходиться ворог.
Захід зробить все, щоб знищити цього божевільного.
Байден чітко сказав, що ніяких переговорів з ним не буде вести.
А у світі все вирішує Діду Байден - начальник Америки
потрібне потужне ЯО
Нужно не ЯО, а безъядерный статус мордора. Это станет более надежной гарантией мира во всем мире, чем владение ЯО.
Наполегливо просимо НЕ фотографувати чи фільмувати:
▫️блок-пости;
▫️аеропорти;
▫️залізничні вокзали;
▫️нафтобази;
▫️об'єкти нафто-газопроводів;
▫️електростанції;
▫️українських військових;
▫️українську бойову техніку;
▫️перебувати в місті під час комендантської години ( з 22:00 по 06:00).
Вразі недотримання даних порад особа буде затримана.
ACTIONS Speak Louder than Words
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Наші люди красавци ! Ми Велика Нація Воїнів !
- Да мы тут все "Азов"!
- (про себя) Мама! Биндеравцы!
а вы недооцениваете безумство ***** - оно будет подыхать вместе со всем миром !!!
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine
Это тоже верно. Они не знали сами о себе, что они фуфло. И это было для них самих шоком, от которого они сейчас пытаются внутри себя оправиться. У них же ничего не готово даже для защиты самих себя, кроме заявлений о недопустимости нападения и жестком ответе (наверное, на жесткой бумаге написанной озабоченности).
Пишите это в твиттере, и где угодно, западным лидерам на любых языках и любых площадках. Украина не сможет противостоять такой кучи пушечного мяса, которая вновь и вновь пребывает. В восточной Украине и севернее, образовываются два котла. Плюс Херсон пытаются превратить в новую "недореспублику", и водный коридор, и буферную зону для Крыма. Нужен ин. легион, ПВО, и самолёты для Украины! Всё не официально разумеется, если очко жим-жим.
Цікаво, він так само вважає, щось типу "Я привіз мир"?