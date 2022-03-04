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Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, - Столтенберг

Президент РФ Володимир Путін тотально недооцінив українську армію, зокрема, в можливості опору російським військовим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, сповільнювати просування сил РФ. Це перш за все результат хоробрості української армії і українського народу і керівництва України, президента Зеленського", - заявив він.

Читайте також: Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

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Топ коментарі
+70
Украина тотально недооценила сыкливость и никчемность блока нато
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04.03.2022 15:38
+40
та й ви, гівнюки із НАТИ теж недооцінили
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04.03.2022 15:36
+28
Вместо слов лучше дайте самолеты чтобы Украинская Армия могла действовать большими соединениями!
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04.03.2022 15:37
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підпоруччик Коц, я дам вам револьвер, щоб
ви застрелились у дальньому окопчику і не розводили паніки
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04.03.2022 15:50 Відповісти
Цей дописувач має прокомуністичні погляди. В яких він зізнавався на одному з обговорень 15 травня 2021, в мене записано.
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04.03.2022 16:16 Відповісти
влітку 14-го під час наступу рашистів на Іловайськ (я ніколи не буду називати це по рашиськи "Іловайською трагедією" чи "Іловайським котлом") я сидів біля Киівського університета з моїм товаришем японцем.

Я спитав його "Що робити нам ?".
Він відповів - "Битись !"
Я був в розпачі "Нам немає чим битись, в нас немає армії"
Мій японський товариш ще раз відповів коротко "Битись !"
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04.03.2022 15:48 Відповісти
❗️Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником.

🤛 Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!

❓Що собою являє тотальний народний спротив:

Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
⚠️ Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків **********, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.
🛠 Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.
🪵 Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених.
❌ Перекриваємо тилове постачання - завершимо війну за лічені дні.
Тотальне об'єднання - тотальне повстання - тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби!

Увага, це стосується тільки територій, де знаходиться ворог.
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04.03.2022 16:20 Відповісти
та й ви, гівнюки із НАТИ теж недооцінили
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04.03.2022 15:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
Навпаки. У США та НАТО українців переоцінили. Тому небо не закрили, а літаків не дали. Вирішили, що нам досить одного українця-"привида" в небі. Кинули на поталу.
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04.03.2022 15:48 Відповісти
на поталу (миска для пожертв в буддизмі) поклали *****, і без солі.

Захід зробить все, щоб знищити цього божевільного.
Байден чітко сказав, що ніяких переговорів з ним не буде вести.
А у світі все вирішує Діду Байден - начальник Америки
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04.03.2022 16:10 Відповісти
Ну и? Чего встречались-то? Ради этого вывода? Дебилы,блеать🤦
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04.03.2022 15:37 Відповісти
Вместо слов лучше дайте самолеты чтобы Украинская Армия могла действовать большими соединениями!
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04.03.2022 15:37 Відповісти
Украина тотально недооценила сыкливость и никчемность блока нато
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04.03.2022 15:38 Відповісти
Если нападут на младших членов нато(Польшу или балтии страны), немцы и французы будут думать 🤔 "а наша ли война? " Помоги, черт занепокоєный, небо закрой над городами
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04.03.2022 15:43 Відповісти
я так розумію, що після повалення *****, наша Армія піде на европу
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04.03.2022 15:38 Відповісти
Нє, краще формувати довкола себе Інтермаріум і послати нах і схід і захід. Ми ЦЕНТР і від'їб*цця від нас.
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04.03.2022 15:41 Відповісти
ЯО.
потрібне потужне ЯО
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04.03.2022 16:11 Відповісти
Для чего? ЯО против рашки есть у америки, для гарантированного уничтожения, и есть готовность его применить, если уж совсем херово будет.
Нужно не ЯО, а безъядерный статус мордора. Это станет более надежной гарантией мира во всем мире, чем владение ЯО.
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04.03.2022 16:31 Відповісти
⚡️Декілька порад, які допоможуть врятувати життя українським воїнам.

Наполегливо просимо НЕ фотографувати чи фільмувати:
▫️блок-пости;
▫️аеропорти;
▫️залізничні вокзали;
▫️нафтобази;
▫️об'єкти нафто-газопроводів;
▫️електростанції;
▫️українських військових;
▫️українську бойову техніку;
▫️перебувати в місті під час комендантської години ( з 22:00 по 06:00).

Вразі недотримання даних порад особа буде затримана.
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04.03.2022 15:38 Відповісти
Цікаво, він хоч червоніє від сорому коли проходить біля дзеркала?
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04.03.2022 15:39 Відповісти
дзеркало відвертається від таких
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04.03.2022 15:40 Відповісти
Мертвые сраму не имут, как известно. А Макрон недаром объявлял НАТО мертвым.
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04.03.2022 16:33 Відповісти
Плять этот Столтенберг натовский Письков
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Закрийте небо для російських ракет і бомб. Скілики ще російські нацисти мають вбити людей?
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Енс небо закрой, помоги трепло
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04.03.2022 15:39 Відповісти
И... Небо закрой, пуська
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04.03.2022 15:40 Відповісти
blah blah blah

ACTIONS Speak Louder than Words
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04.03.2022 15:41 Відповісти
Столтенберг иди *****.
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04.03.2022 15:41 Відповісти
Пішов ти на#уй. Сцикуни яких за всю воєнну істрію ще світ не бачив.
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04.03.2022 15:41 Відповісти
Лесники поймали десяток русских зайцев. Полтавщина


============================================

Наші люди красавци ! Ми Велика Нація Воїнів !
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04.03.2022 15:41 Відповісти
- Мы думали, вы "Азов!"
- Да мы тут все "Азов"!
- (про себя) Мама! Биндеравцы!
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04.03.2022 16:36 Відповісти
Проте вас оцінив дуже добре, боягузи та таргани по щелинах. У деяких вартість 30 "монет" від путлера
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04.03.2022 15:41 Відповісти
На росии прекрасные новости. Правительство отменило НДС на покупку золото. Это значит, что дали добро олигархам на скупку золотого запаса и на большой дерибан того что осталось. Повторяется история с крахом ссср. Россия просто летит со сверхзвуковой скоростью в 90-е, с криминалом и чеченскими войнами
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04.03.2022 15:42 Відповісти
Штаны хоть переплоскал перед брифингом, или так и выступал в обосранных.
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04.03.2022 15:43 Відповісти
***** недооценил наших воинов, теробороны, женщин и детей...
а вы недооцениваете безумство ***** - оно будет подыхать вместе со всем миром !!!
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04.03.2022 15:43 Відповісти
Поэтому сейчас тайно (ну, не совсем тайно) ведется информационная атака на близкие к ***** круги с целью если не его ареста (это может оказаться невозможным), то хотя бы делегитимации. Делегитимация обозначает, что его окружение начинает разлагаться и саботировать его приказы, при этом демонстрируя показную лояльность.
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04.03.2022 16:38 Відповісти
Зато , на что способно НАТО определил точно и давно .
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04.03.2022 15:44 Відповісти
а нато вже купило стінгерами й іншою зброєю квитки в партер і спостерігають
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04.03.2022 15:45 Відповісти
Бла бла бла.... юбку одень чтоб не вводить людей в заблуждение.
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04.03.2022 15:46 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine
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04.03.2022 15:49 Відповісти
Проголосував.
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04.03.2022 15:58 Відповісти
Ой да заткни ты *****
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04.03.2022 15:49 Відповісти
Комментатор ошибок ***** ...да ну нах.. и это секретарь?
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04.03.2022 15:49 Відповісти
да не публикуйте этого трусливого ишака
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04.03.2022 15:50 Відповісти
Спасибо НАТО и ЕС за то что они мирно наблюдают за геноцидом Украинского народа на своей территории, которая, между прочим признана всем международным сообществом.
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04.03.2022 15:51 Відповісти
Заяви Столтенберга і НАТО ,як і заяви європейських політиків ,а також часті заяви Байдена про те, що війска США не будуть воювати на території України ,вказують на те, що рашист отримав карт-бланш саме від НАТО США , ЄС на війну з Україною. Без нього,рашист ніколи б не наважився розпочати війну .
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04.03.2022 15:51 Відповісти
В этом есть доля правды. Когда разведке стало понятно, что зуйло претендует на мировое господство, а обыватели по всему миру все еще считали рашку такой же страной как и все остальные, и рассуждали о "загадочной руцкай душе" и о дружбе с вяликай расией, сложилась ситуация, что чем дальше идет мирное сосуществование, тем больше у рашки сил для прыжка на цивилизацию. Объяснить обывателю, что рашка - бесчеловечный мордор, словами невозможно: любой, кто это говорил, подвергался остракизму как шизик и радикал. Поэтому цивилизованный обыватель должен своими глазами убедиться в том, что рашка - это пипец всему, и должен задрожать от страха за свою задницу, и давать добро на любые санкции против рашки, не оглядываясь на собственные потери комфорта. Для демонстрации этого нужно поле, и Украина играет эту роль, одновременно показывая, что "нисакрушымая и лигиндарная вторая армия мира" - такое же фуфло, как и "цивилизованная Россия".
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04.03.2022 16:46 Відповісти
Для демонстрации этого нужно поле, и Украина играет эту роль, одновременно показывая, что "нисакрушымая и лигиндарная вторая армия мира" - такое же фуфло, как и "цивилизованная Россия". - на этом поле Украина указывает на два фуфла сразу. НАТОвская озабоченность -озабоченость фуфла.
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04.03.2022 16:52 Відповісти
НАТОвская озабоченность -озабоченость фуфла.
Это тоже верно. Они не знали сами о себе, что они фуфло. И это было для них самих шоком, от которого они сейчас пытаются внутри себя оправиться. У них же ничего не готово даже для защиты самих себя, кроме заявлений о недопустимости нападения и жестком ответе (наверное, на жесткой бумаге написанной озабоченности).
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04.03.2022 16:58 Відповісти
Ці підари нам обіцяли то ЄС то НАТО а тепер мразі кров українців на ваших руках ***** сикливі!

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04.03.2022 15:54 Відповісти
Когда они обещали? НАТО было заветовано еще Меркельшей, а ЕС - извините, но с таким уровнем коррупции это просто смешно. Сначала реформы, потом будет ЕС.
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04.03.2022 16:47 Відповісти
Пожалуйста помогите Украине жизненно необходимой помощью с проблемой "неба"!
Пишите это в твиттере, и где угодно, западным лидерам на любых языках и любых площадках. Украина не сможет противостоять такой кучи пушечного мяса, которая вновь и вновь пребывает. В восточной Украине и севернее, образовываются два котла. Плюс Херсон пытаются превратить в новую "недореспублику", и водный коридор, и буферную зону для Крыма. Нужен ин. легион, ПВО, и самолёты для Украины! Всё не официально разумеется, если очко жим-жим.
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04.03.2022 15:56 Відповісти
А ви, НАТО, вічно переоцінювали.
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04.03.2022 15:56 Відповісти
Діло Чемберлена живе і процвітає.
Цікаво, він так само вважає, щось типу "Я привіз мир"?
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04.03.2022 15:58 Відповісти
Думаю НАТО не достойно стать частью Украинской армии.
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04.03.2022 16:11 Відповісти
Меня уже тошнит от его УМНЫХ размышлений ,особенно когда я сегодня почувствовала,что мы все в Европе оказались на грани ядерной катастрофы.. А этот сильный мировой блок НАТО НЕ в СОСТОЯНИИ или НЕ ЖЕЛАНИИ предотвратить эту катастрофу ,помочь маленькой стране в ее борьбе против МИРОВОГО ЗЛА ,хотя бы закрыть небо над Украиной ..Конечно легче бросить на весь мир пару пафосных фраз .Не уверена ,что от этого умного факта Украине стало легче,перестали бомбы летать,уничтожаться города ,.звучать серены ,перестали плакать матеря и отцы теряя своих детей..Интересно ,»какой» пафос»он бы сказал ,если бы рашисты действительно взорвали ЗАС.
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04.03.2022 16:16 Відповісти
Да то же самое бы сказал, плюс "недопустимо взрывать АЭС".
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04.03.2022 16:48 Відповісти
Столтенберг, іди ***** зі своїми заявами! Імпотентне нато мля.
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Скоріше за все там те НАТО такеж як и рашистська армія. Нічого не здатна зробити, тільки залякувати. Тому вони і нехочуть закривати нібо , щоб міф про силу НАТО не розвіяти
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04.03.2022 16:53 Відповісти
Хотелось бы обратиться к Цензору. А не слишком ли много внимания уделено этому нато и этому клоуну, который во главе него.
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04.03.2022 17:04 Відповісти
 
 