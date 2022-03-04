Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, - Столтенберг

Президент РФ Володимир Путін тотально недооцінив українську армію, зокрема, в можливості опору російським військовим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, сповільнювати просування сил РФ. Це перш за все результат хоробрості української армії і українського народу і керівництва України, президента Зеленського", - заявив він.

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