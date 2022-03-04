Європейська комісія призупинила взаємодію з Росією та Білоруссю щодо програм прикордонного співробітництва

Єврокомісія призупинила прикордонну співпрацю з РФ і Білоруссю. Водночас вивчаються можливості посилення прикордонної співпраці з Україною.

Про це повідомила комісар із питань згуртування та реформ Еліза Феррейра, текст заяви якої опубліковано на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".

"Російська воєнна агресія є кричущим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і порядку. Призупинення всіх прикордонних і транснаціональних програм та виплат для Росії й Білорусі та водночас зміцнення підтримки України є конкретним висловленням європейської й згуртованої політики солідарності з українським народом", - наголосила Феррейра.

За її словами, відповідне рішення ухвалено у відповідь на російську агресію з метою повного втілення всіх обмежувальних заходів ЄС.

Відтепер Євросоюз не виплачуватиме жодних коштів Росії та Білорусі за програмами транскордонного співробітництва. Рішення набуває чинності негайно.

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Зокрема, Євросоюз фінансував 8 програм для РФ на суму 178 млн євро і дві програми з Білоруссю на 257 млн євро. Співпрацю з Росією і Білоруссю призупинено на період 2021-2027 років.

Водночас Єврокомісія терміново вивчає правові та організаційні можливості для зміцнення прикордонного співробітництва з Україною в межах програм, які існують між Україною та Польщею, Угорщиною, Румунією і Словаччиною.

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