Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк
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Переговори між Україною і Росією йтимуть важко. Але українська сторона не піде на поступки, які можуть принизити боротьбу за свободу.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка, тому переговори йтимуть важко, але вони йтимуть", - сказав він.
Він також назвав складові переговорів.
"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. Друга - (президент. - Ред.) - Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу з РФ", - наголосив Подоляк.
За його словами, українська делегація розуміє психологічний стан та цілі російської сторони.
"Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають", - додав Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
Запоріжці виготовили вже десятки тисяч коктейлів Молотова для "гарячої" зустрічі російської техніки. Але важливо також навчитись правильно кидати пляшки з коктейлями, щоб не травмуватись та вразити ціль. Для цього у місті організують тренування.
Про це повідомив активіст і волонтер Василь Бушаров, передає 061.
цілу теорему швайнмаєра.
Про воєнні успіхи ЗСУ з початку гулянки давно уже стало не чути.
на предыдущих они хотели луг-гандон плюс остатки областей,крым,денацификацию и демилитаризацию,вода в крым
Але що вони підрозумляють під "демілітаризацію" та "денаціфікаціею" знають тільки вони сами!
Можливо і розстріл усіх чоловіків від 7 до 70?
А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!
Пусть уничтожит все свое оружие!
Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!
И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!
Вот эти условия выдвигайте россиянам!
Де коридори, о якіх ви щойно домовились?!!
Рашка ВЖЕ нагло ПОРУШИЛА вчорашні домовленності!
От-от. Про що й писалося. Але коменти терли і банили.
"благодєтєлі", боягузливі та імпотентні, довели ситуацію до такого, саме вони, хоча вищали-заходилися про протилежне, допомогти - 0, підкинули трошки, аби рахувалося, а тепер викручуватимуть Україні руки і примушуватимуть іти на поступки.
Ось вся риторика і "боротьба" гнилого заходу.
Але їхня черга прийде.
Бо коли персонажі настільки тупі, що не доганяють, що потрібно знищити зло, причину проблеми, а не постійно бігати і гасити наслідки -причому, на якийсь час - то проблема нікуди не дінеться сама.
Пройшов захват двох атомних станцій.
***** буде шантажувати світ ...а євро та янкі будуть давити на Україну.