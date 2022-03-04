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Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини із РФ йтимуть важко. Позиція України дуже сильна, на принизливі поступки ми не підемо, - Подоляк

Переговори між Україною і Росією йтимуть важко. Але українська сторона не піде на поступки, які можуть принизити боротьбу за свободу.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка, тому переговори йтимуть важко, але вони йтимуть", - сказав він.

Він також назвав складові переговорів.

"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. Друга - (президент. - Ред.) - Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу з РФ", - наголосив Подоляк.

За його словами, українська делегація розуміє психологічний стан та цілі російської сторони.

"Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають", - додав Подоляк.

Читайте також: Україна та РФ завершили другий раунд переговорів, очікуваних результатів отримати не вдалося, - Подоляк. ВIДЕО

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Топ коментарі
+23
Что я за эти дни понял, так это нужно больше убивать. В глазах каждого россиянина приверженца путина должен быть страх при упоминании Украины. Иначе, никак. Этого параноика путина можно остановить только силой.
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04.03.2022 15:48
+16
"Вимоги путіна: насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії"

А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!

Пусть уничтожит все свое оружие!

Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!

И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!

Вот эти условия выдвигайте россиянам!
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04.03.2022 15:46
+15
Какие поступки? Чувак разрушил всю страну и убил кучу людей.
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04.03.2022 15:44
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В Запоріжжі проводять тренування з метання коктейлів Молотова

Запоріжці виготовили вже десятки тисяч коктейлів Молотова для "гарячої" зустрічі російської техніки. Але важливо також навчитись правильно кидати пляшки з коктейлями, щоб не травмуватись та вразити ціль. Для цього у місті організують тренування.

Про це повідомив активіст і волонтер Василь Бушаров, передає 061.
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04.03.2022 15:43 Відповісти
Це самогубство, коктейль не може зупинити ******* бронетехніку. Потрібні хоча б гранати.
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04.03.2022 15:47 Відповісти
Досвід спалених на майдані БТР свідчить про дещо інше.
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04.03.2022 15:51 Відповісти
Ha pоссии чтобы сделать коктейль Молотова, надо сначала бутылку из жопы вынуть.
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04.03.2022 15:49 Відповісти
Уся зброя під асфальтом.
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04.03.2022 18:01 Відповісти
Їбучий кацапе, залиш свої марення, твої "асвабадітєлі", до тебе, гандон, не доїдуть.
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04.03.2022 19:45 Відповісти
Какие поступки? Чувак разрушил всю страну и убил кучу людей.
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04.03.2022 15:44 Відповісти
Для начала у России нужно требовать чтобы она признала свои преступления, а так это переговоры маньяка и жертвы.
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04.03.2022 15:45 Відповісти
"...ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
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04.03.2022 18:09 Відповісти
Вечірка серйозно затягнулась, важко проходить, мабуть тепер уже виводять
цілу теорему швайнмаєра.
Про воєнні успіхи ЗСУ з початку гулянки давно уже стало не чути.
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04.03.2022 20:36 Відповісти
а що взагалі вони хотять окрім демілітарізації на денацифікації? є десь список того що вони пропонують?
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04.03.2022 15:44 Відповісти
они хотят ВСЁ-вот и весь ************** список на сегодняшний день

на предыдущих они хотели луг-гандон плюс остатки областей,крым,денацификацию и демилитаризацию,вода в крым
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04.03.2022 15:47 Відповісти
ві бачили їх список вимог та пропозицій? я не бачив, покажіть якщо такий є
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04.03.2022 15:49 Відповісти
кто вам их покажет-я говорю только с анализа ситуации на данный момент
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04.03.2022 16:08 Відповісти
Звкрнись до *****
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04.03.2022 16:16 Відповісти
Бачили, е список.
Але що вони підрозумляють під "демілітаризацію" та "денаціфікаціею" знають тільки вони сами!
Можливо і розстріл усіх чоловіків від 7 до 70?
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04.03.2022 16:16 Відповісти
Демилитаризация - понятно. Стоять перед кацапами на коленях и сдать всё оружие. А денацификация - вобще хз. Хотя пофигу, шо стрельнуло в голову больному *****. Мёртвым кацапам оружие и вправду не нужно
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04.03.2022 20:02 Відповісти
На росии прекрасные новости. Правительство отменило НДС на покупку золото. Это значит, что дали добро олигархам на скупку золотого запаса и на большой дерибан того что осталось. Повторяется история с крахом ссср. Россия просто летит со сверхзвуковой скоростью в 90-е, с криминалом и чеченскими войнами
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04.03.2022 15:45 Відповісти
многоходовочка путина, обесценить акции своей страны, выкупить подешовке (по сути у росии сейчас денег нет, но не у окружения путина, уверен в этом, там и доларов и золота в излишке), оттяпать по максимуму территорий у союзников, и закрыться от всего мира... не удивлюсь если у него такой план
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04.03.2022 15:47 Відповісти
извините, не союзников, у соседей територий оттяпать
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04.03.2022 15:48 Відповісти
"Вимоги путіна: насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії"

А наше требование - демилитаризация и нейтральный статус россии! Чтобы с ее территории не было никогда угроз для Украины!

Пусть уничтожит все свое оружие!

Он говорит, что в Украине могут быть размещены ракеты. А в россии уже есть ракеты, которые угрожают Украине! Пусть уничтожит все российские ракеты!

И нейтральный статус россии пусть пример! Пусть выйдет с ОДКБ!

Вот эти условия выдвигайте россиянам!
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04.03.2022 15:46 Відповісти
Типіл!!!
Де коридори, о якіх ви щойно домовились?!!
Рашка ВЖЕ нагло ПОРУШИЛА вчорашні домовленності!
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04.03.2022 15:46 Відповісти
Уже був один коридор у Дебальцево. Більше не потрібно
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04.03.2022 20:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ви зараз дотягнене ще вони на півдні зроблять купу ресрублік, і там ще 3 атомні станції, дебіл не готувпвся 3 роки до війни і вирішив воювати, вони знищать все що не зможуть захопити.
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04.03.2022 15:47 Відповісти
"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. ....

От-от. Про що й писалося. Але коменти терли і банили.

"благодєтєлі", боягузливі та імпотентні, довели ситуацію до такого, саме вони, хоча вищали-заходилися про протилежне, допомогти - 0, підкинули трошки, аби рахувалося, а тепер викручуватимуть Україні руки і примушуватимуть іти на поступки.

Ось вся риторика і "боротьба" гнилого заходу.
Але їхня черга прийде.

Бо коли персонажі настільки тупі, що не доганяють, що потрібно знищити зло, причину проблеми, а не постійно бігати і гасити наслідки -причому, на якийсь час - то проблема нікуди не дінеться сама.
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04.03.2022 15:48 Відповісти
100%...
Пройшов захват двох атомних станцій.
***** буде шантажувати світ ...а євро та янкі будуть давити на Україну.
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04.03.2022 15:51 Відповісти
уже давят судя по риторике арестовича
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Что я за эти дни понял, так это нужно больше убивать. В глазах каждого россиянина приверженца путина должен быть страх при упоминании Украины. Иначе, никак. Этого параноика путина можно остановить только силой.
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04.03.2022 15:48 Відповісти
так де мова про самі переговори?Що за секркти?Агов?!
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04.03.2022 15:48 Відповісти
Наші вимоги: повернення ВСІХ територій, путіна і посіпак під суд в Гаагу і контрибуція на відновлення України! Нічого, всіх ворогів прикопаємо в Україні. Україна ще навіть не починала воювати по справжньому.
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04.03.2022 15:50 Відповісти
Чим воювати? Уже не видно щоб нам давали зброю після цих перемовин, як раніше.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
Знайдеться... А тобі, тролю кацапському, краще мовчати...
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04.03.2022 20:50 Відповісти
Так чому не йдеш воювати? Кацапів бережеш, щоб не вимерли?
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04.03.2022 21:42 Відповісти
Чому я повинен берегти твоїх хазяїв?
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05.03.2022 09:42 Відповісти
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04.03.2022 15:51 Відповісти
До конца росии или путлера?
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04.03.2022 20:31 Відповісти
Заявил и хст. Перемовляй дальше може щось наперемовляеться.
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04.03.2022 15:51 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Досить перемовин з фашистами.
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Подоляк намолов уже скільки на брифінгу, що тошнить. ****, балабол. Нема довіри йому як переговорщику. Зеленський зараз говорить чітко і зрозуміло як ніколи, а це чудо меле все підряд.
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Про що можна домовитись з божевільним? Московію треба нищити
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04.03.2022 16:19 Відповісти
Подоляк совсем озверел!
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04.03.2022 16:37 Відповісти
До начала событий писал, что необходимо обязательно, жизненно необходимо ,, забросать,, Россию диверсионными группами. Везде , и в Москве и Питере и возле стратегических объектах. Россия никогда ничего не поймёт , пока не будет гореть Москва , пока вдень не будет погибать 30- 40 тыс орков. Другого пути нет. Где эти диверсионные группы , где удары по аэродромам в Белоруссии откуда взлетают Калибры и Искандеры
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04.03.2022 17:06 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Подоляка и Арахамия, даже не и думайте предать Украину хоть в малом, за остальных членов делегации я спокоен.
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04.03.2022 18:55 Відповісти
Так вони всі з однієї пісочниці)
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04.03.2022 20:44 Відповісти
Требуйте от РФ капитуляции! Нужно раздражать Путина максимально, чтобы разрушать его стратегию! Он станет небрежен! Запутайте его и вызывайте гнев! Он станет действовать необдуманно!
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04.03.2022 20:38 Відповісти
Недолго осталось подождать.
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04.03.2022 21:27 Відповісти
 
 