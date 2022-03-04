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Війська РФ обстріляли із "Градів" селище Мангуш на Донеччині: кількість жертв уточнюється

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли із "Градів" селище Мангуш на Донеччині: кількість жертв уточнюється

Смт Мангуш потрапив під обстріл російських градів. Постраждали вулиця Миру, Будинок культури, будівля податкової та Пантеон слави.

Про це голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Є жертви серед цивільних, їхня кількість уточнюється. Рятувальні та відновлювальні роботи поки що не розпочинали - тривають обстріли", - зазначив Кириленко.

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⚡️Город Покровск в Донецкой области обстреляли запрещенными Женевскими конвенциями кассетными снарядами.

Соответствующие фотографии опубликовали глава Донецкой ОГА Павел Кириленко и местные информресурсы.

"Такое прилетело сегодня ночью жителям Покровска от россиян. Спасибо - получили. Ответим", - написал Кириленко
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04.03.2022 15:47 Відповісти
московиты ( удмурты, коми, печера, башкиры, буряты ...) к твоему сведению не славяне
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04.03.2022 15:57 Відповісти
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Ну прямо про мозгового ( земля ему стекловатой) и его борьбу с жидами , что не мешало расстреливать машины беженцев с семьями и потом грабить .
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04.03.2022 16:42 Відповісти
 
 