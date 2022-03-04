Українські та іноземні митці закликали світову спільноту боротися проти злочинів Путіна в Україні
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Линів, Бінош, Хржановський та інші митці засудили РФ і висунули 10 вимог до світової спільноти, опублікувавши звернення з вимогою боротися проти злочинів Путіна в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Лист уже підписали понад 30 діячів мистецтва з України, США, Великої Британії, Франції та інших країн.
Серед них сербська артистка перформансу Марина Абрамович, американський режисер Майкл Алмерейда, французька акторка Жульєт Бінош, режисер з РФ Ілля Хржановський тощо.
"Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Українська армія сильна і потужна; десятки тисяч мирних жителів, чоловіків і жінок мужньо беруться до зброї, щоб захищати свої міста", – наголошують автори листа.
Однак українцям потрібно, щоб глобальна спільнота втрутилася та вжила прямих заходів.
"Війна – це не лише про Україну. Йдеться про Європу, світ і наше спільне майбутнє", – кажуть автори листа.
Наявні санкції проти Росії є хорошим початком, але цього ще недостатньо, наголошують вони.
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