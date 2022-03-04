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На переговорах з РФ пропонували встановити безконфліктну зону навколо АЕС, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На переговорах з РФ пропонували встановити безконфліктну зону навколо АЕС, - Арахамія

Українська делегація на переговорах з Росією пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону навколо атомних електростанцій, щоб забезпечити захист ядерних об'єктів від обстрілів.

Про це представник української делегації – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну зону і безконфліктну зону, в радіусі 30 кілометрів щоб не добивала артилерія, навколо всіх ядерних об'єктів. Поки військові з їхнього боку не підтвердили, сказали, що разом контролюють Чорнобиль, охороняють тощо. І тут же сталося Запоріжжя, далі може статися Южно-Українська АЕС, наприклад, в Миколаївській області теж йдуть великі бої. Тому ми вважаємо, що цей факт - це конкретна міжнародна загроза ядерного тероризму на цих об'єктах", - зазначив Арахамія.

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Нагадаємо, троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військ на Запорізьку АЕС.

У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі, українська сторона і міжнародні партнери розцінюють це як військовий злочин.

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З початку війни, я особисто не написав жодного поганого слова щодо президента і його дій . Не на часі сваритися та завлавати критиці. Але те що керівник його партії приховує від украінців результати перемов з агресором, м'яко кажучи, не сприймається. Достатньо пригадати що він чужій в Україні. Як приїхав, так і поїде далі , Та й тікати йому не вперше
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04.03.2022 16:36 Відповісти
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04.03.2022 16:45 Відповісти
І що з того? У цього дыяча теж э пасорт України та посвідчення депутата ВР
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04.03.2022 17:06 Відповісти
Дякую, дуже дякую (с)
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04.03.2022 20:56 Відповісти
300 лет назад Украину сдал Хмельницкий кацапам , несмотря на сопротвление козаков запорожских
ПОТОМ РАША ВЫРЕЗАЛА БАТУРИН - и женщин и детей
ГНАТЬ НАДО АРАХАМИЮ ИЗ УКРАИНЫ !!!!
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04.03.2022 17:32 Відповісти
"Українська делегація ... пропонувала. І шо ? Чому це не прийнято ? Слабо переламати кацапів ? То, нафіг такі переговорники ? Та ще й перемовини секретні.
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04.03.2022 17:11 Відповісти
 
 