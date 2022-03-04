Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.