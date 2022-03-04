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Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.
Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.
"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.
Топ коментарі
+19 Запорізький козак
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Будь ласка, зачекайте...
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Была б главой НАТО Грибаускайте - то ********* уже с лица земли б стерли!
І не "підождать", а зачекати. Що за суржик рагулячий?
За цей місяць - скільки орки будівель зруйнують, скільки наших захисників може загинути?
Писать я могу на разных. языках. На украинском, русском... в частности. Независимо от того, на каком языке пишешь - писать нужно грамотно. Это уважение к себе и к окружающим. А вот писать на суржике - это дно
І навчись хоча б грамотно спілкуватись українською, невіглас.
Для інформації -- головним ворогом з країн НАТО в СА на суші була армія США і Бундесвер. Так нас вчили в училищі. На морі -- США і Брити. Щось тобі, неуку, ще щось доводити -- себе не поважати. А про мову я взагалі мовчу....чит може ти.....що за ЧИТ? Ти ні української не знаєш, ні москальської, фуфломьот.
Тебя, что мамка опять из под юбки выпустила, что ты тут кукарекаешь, петушок? Еще и на расеянском.
Иди учи матчасть, щенок. А не свои унылые фантазии тут задвигай, клоун виталька.
Да, и иди догоняй тот самый военный корабль)) ПНХ, короч, виталька конченная
бo те, що маємо зараз через те, що підписав ваш цілобобик у змові з гансами і кабаєвим. чи ви вже на шашличках?
Об этом сообщает организация "Фрайкор", представители которой воюют против российского оккупанта в Харьковской области.
ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Они были уничтожены контрбатарейной работой.
Так держать!
Президент в Киеве. Он со своим народом! То, что оккупанты транслируют на Херсонщине - ложь.