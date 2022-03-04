УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
6926 49
війна (7386) перемовини (1092) Росія (28488) Подоляк Михайло (149)

Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Третій етап перемовин України з РФ може відбутися 5 або 6 березня, - Подоляк

Україна і Росія збираються провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегації України та РФ домовилися не оприлюднювати деталі процесу перемовин, - Арахамія

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк також заявив, що переговори з Росією будуть йти важко, проте Україна не піде поступки.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+19
⚡️ Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине, пишет Украинская правда
показати весь коментар
04.03.2022 16:39
+16
⚡️"Град", который вчера обстреливал Северную Салтовку, уничтожен



Об этом сообщает организация "Фрайкор", представители которой воюют против российского оккупанта в Харьковской области.



ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Они были уничтожены контрбатарейной работой.



Так держать!
показати весь коментар
04.03.2022 16:42
+14
Не забудьте в "засос" з вбивцями українського народу поцілуватись!!!
показати весь коментар
04.03.2022 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** ***...
..
показати весь коментар
04.03.2022 16:39 Відповісти
Не нужно спешить - нужно херачить их в 0 . Будут проще переговоры
показати весь коментар
04.03.2022 16:40 Відповісти
⚡️ Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине, пишет Украинская правда
показати весь коментар
04.03.2022 16:39 Відповісти
Просто в Литве нет заднеприводных сцыкунов, типа столтенберга...

Была б главой НАТО Грибаускайте - то ********* уже с лица земли б стерли!
показати весь коментар
04.03.2022 16:49 Відповісти
Яка головна країна в НАТО? Не пишіть дурниць. В Литві розуміють -- вони на черзі після нас, а пердун байден хоче з місяць підождать, коли санкціїї запрацюють на повну.........
показати весь коментар
04.03.2022 17:00 Відповісти
Ну то й не пишіть дурниць!
І не "підождать", а зачекати. Що за суржик рагулячий?
За цей місяць - скільки орки будівель зруйнують, скільки наших захисників може загинути?
показати весь коментар
04.03.2022 17:09 Відповісти
А чому ти, великий шанувальник української мови, мені це питання задаєш? Запитай у пердуна байдена, це його фішка -- не втручатися в конфлікт.
показати весь коментар
04.03.2022 17:12 Відповісти
Доречі -- спочатку ти тут на кацапській писав .......шанувальник.
показати весь коментар
04.03.2022 17:13 Відповісти
Что значит - почему. Потому что ты стал тулить какую-то нелепую дичь про "главную страну НАТО". Прежде чем писать такую ерунду, ты б хоть их уставные документы прочел, что ли. Нет там "главной страны".
Писать я могу на разных. языках. На украинском, русском... в частности. Независимо от того, на каком языке пишешь - писать нужно грамотно. Это уважение к себе и к окружающим. А вот писать на суржике - это дно
показати весь коментар
04.03.2022 17:21 Відповісти
У шанувальника української, українська закінчилась. Ти можеш читати все, що завгодно, на те вони і установчі. Для школяриків, котрі ніх..я не розуміють -- Столтенберг простий, хоть і на великій платні, клерк. Він нічого, від слова ЗОВСІМ, не вирішує. Виріщують все Штати. І ти тут можеш пиз..ти все що завгодно, але поки пердун байден не почне шевелитись -- НІЧОГО не зміниться. Якби було так, як ти пишеш, то Східна Європа і Балтія вже щось би робили..........що вони роблять? Навіть ту стару авіатехніку без Штатів не можуть нам віддати. Ідіть вчіть уроки, школярики.
показати весь коментар
04.03.2022 17:54 Відповісти
Я ніколи не був шанувальником жодної мови. Нічого в мене не закінчувалося, можеш залишити свої недолугі фантазії при собі, рагуляка. Так само, як і безглузді теорії заговору про "головні країни", які ніби то щось "вирішують". Йди до своєї мамки під спідницю, "підріот" диваний, чит може ти "пішєш с гарящєга танка"?!
І навчись хоча б грамотно спілкуватись українською, невіглас.
показати весь коментар
04.03.2022 18:10 Відповісти
Читай букварь, неук. Понабыгає диванних стратєХов і вумнічають.
Для інформації -- головним ворогом з країн НАТО в СА на суші була армія США і Бундесвер. Так нас вчили в училищі. На морі -- США і Брити. Щось тобі, неуку, ще щось доводити -- себе не поважати. А про мову я взагалі мовчу....чит може ти.....що за ЧИТ? Ти ні української не знаєш, ні москальської, фуфломьот.
показати весь коментар
04.03.2022 20:22 Відповісти
Чему там тебя в училище учили, фуфломет ты заднеприводный. Учили его. У тебя вместо мозгов - одна извилина, и та прямая.
Тебя, что мамка опять из под юбки выпустила, что ты тут кукарекаешь, петушок? Еще и на расеянском.
Иди учи матчасть, щенок. А не свои унылые фантазии тут задвигай, клоун виталька.
показати весь коментар
04.03.2022 20:29 Відповісти
О, пошелестіло гівно по трубам. Що, пердак горить, чепушило? По суті-то сказати нічого. Ти -- фуфломьот. Все, Йди нах..уй, баран кончений.
показати весь коментар
04.03.2022 20:35 Відповісти
Так я и вижу, что у тебя, "витальки заднеприводной", и сказать-то нечего по сути)) ты только и делаешь, что шелестишь... а, ну да, ты ж и есть то самое говнецо, которое потекло)) ну, обтекай, ущербный
Да, и иди догоняй тот самый военный корабль)) ПНХ, короч, виталька конченная
показати весь коментар
04.03.2022 21:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
И сколько за это время еще погибнет человек? На данный момент, люди для Европы - расходный материал.
показати весь коментар
04.03.2022 16:39 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 16:40 Відповісти
Не забудьте в "засос" з вбивцями українського народу поцілуватись!!!
показати весь коментар
04.03.2022 16:41 Відповісти
Наши ещё с кацарылыми за руки здоровались. Плять мне аж противно смотреть было.
показати весь коментар
04.03.2022 16:46 Відповісти
Вимагаю представника від партії ЄС на переговорах. моя довіра до подоляка та агрохімії =0
показати весь коментар
04.03.2022 16:51 Відповісти
Пеця уже в 2015 перемовини вів. Нехай сидить рівно на сраці, недогетьман.
показати весь коментар
04.03.2022 17:02 Відповісти
це краще ви так присядьте,
бo те, що маємо зараз через те, що підписав ваш цілобобик у змові з гансами і кабаєвим. чи ви вже на шашличках?
показати весь коментар
04.03.2022 17:09 Відповісти
Ти сам зрозумів, що висрав? Хто підписав мінський східняк? Понабігає дітей на цензор і пишуть різну хрінь.
показати весь коментар
04.03.2022 17:15 Відповісти
видосики з наполеоном не дивлюся, але трапляються на очі у ютубі. він же знову обнюханий чи обдовбаний
показати весь коментар
04.03.2022 17:05 Відповісти
виступлю із пропозицією залучити ЄС до переговорів у соціальних мережах. англійською. краще більше уваги світового політикуму, ніж зрада від зебілів у корисливих цілях бени
показати весь коментар
04.03.2022 17:16 Відповісти
⚡️"Град", который вчера обстреливал Северную Салтовку, уничтожен



Об этом сообщает организация "Фрайкор", представители которой воюют против российского оккупанта в Харьковской области.



ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Они были уничтожены контрбатарейной работой.



Так держать!
показати весь коментар
04.03.2022 16:42 Відповісти
"Град" -это лишь техника. А вот фото тушек ублюдков,стрелявших из неё украсили бы любой сайт.
показати весь коментар
04.03.2022 17:07 Відповісти
Переговоры о чем? О чем вы договорились на переговорах за 8 лет войны?
показати весь коментар
04.03.2022 16:42 Відповісти
Переговори про то, що не нашого розуму справа, на думку хламідії
показати весь коментар
04.03.2022 16:45 Відповісти
Наші їм всім тиснуть руки і мило посміхаються на перемовинах
показати весь коментар
04.03.2022 16:44 Відповісти
Перемовини повинні бути тільки про повну капітуляцію фашиської організації россія!
показати весь коментар
04.03.2022 16:44 Відповісти
"Новини з Сумщини, орки приїхали на бензовозі, обікрасти магазин. Поки були в магазині - ми вкрали бензовоз" - від читача.
показати весь коментар
04.03.2022 16:44 Відповісти
капитуляцию обговаривать?
показати весь коментар
04.03.2022 16:44 Відповісти
Дуже надіюся, що ці перемовини будуть коротшими, чим Мінські.
показати весь коментар
04.03.2022 16:44 Відповісти
Продадуть суки зелені Україну "братам" не нашим,але меншим.
показати весь коментар
04.03.2022 16:44 Відповісти
не панікуйте! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.03.2022 16:45 Відповісти
Никакого практического смысла в этой болтовне абсолютно нет ,к сожалению,эта война на уничтожение и ***** об этом в очередной раз сказал *окончательное решение украинского вопроса*, поэтому или мы их,или они нас
показати весь коментар
04.03.2022 16:45 Відповісти
Недопустимо щоб наші представники їм тисли руки як вони це зараз роблять і посміхаються..Може ще в баньку сходять разом?
показати весь коментар
04.03.2022 16:46 Відповісти
Виникає все більш чітке враження, що 5-та колона там отримує вказівки...
показати весь коментар
04.03.2022 16:47 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі!Ти подаєш йому води-а він вже сере на порозі." Кацап"Тарас Шевченко. 1851. А так ніби сьогодні написано
показати весь коментар
04.03.2022 16:47 Відповісти
Досить перемовин.Після ваших перемовин був захоплений Херсон, а після других АЕС. Схоже на зраду України.
показати весь коментар
04.03.2022 16:48 Відповісти
Microsoft призупиняє продажі та надання послуг у Росії
показати весь коментар
04.03.2022 16:50 Відповісти
Давно час, курва... Бо коли дзвониш щось активувати або спитати з України -- кацапня з масквабаду завжди відповідає...
показати весь коментар
04.03.2022 18:06 Відповісти
⚡️ Херсонщина! Оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул Украину. ЭТО НЕ ПРАВДА

Президент в Киеве. Он со своим народом! То, что оккупанты транслируют на Херсонщине - ложь.
показати весь коментар
04.03.2022 16:51 Відповісти
Єрмак, ти палишся, перелогінся
показати весь коментар
04.03.2022 17:06 Відповісти
про що перемовини???
показати весь коментар
04.03.2022 18:49 Відповісти
 
 