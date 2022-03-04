Парламент Литви закликав закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС
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Комітет Сейму Литви з міжнародних справ закликав закрити небо України через повномасштабну війну Росії. Зокрема, над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Литви.
Комітет Сейму прийняв постанову із закликом шукати політичний консенсус і вжити негайних заходів щодо відкриття гуманітарних коридорів на території України, щоб забезпечити безпечний вихід цивільного населення із зон бойових дій і незаконно окупованих і контрольованих територій РФ", - йдеться в повідомленні.
У прийнятій заяві комітет також закликає парламенти країн-членів Європейського союзу проявити солідарність і мобілізувати політичну підтримку у своїх країнах для надання статусу кандидата в члени ЄС Україні, яка бореться за демократичне майбутнє для всієї Європи, і для початку переговорного процесу.
Будь ласка, зачекайте...
Не смішно, але:
Як ви це собі практично уявляєте: летить калібр з білорусії, підлітає до нього винищувач НАТО і питає "ти на АЕС, чи може на гуманітарний коридор?"
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine!!!!
В заявлении компании отмечается, что делается для поддержки бизнеса: «Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года.»