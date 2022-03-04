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Парламент Литви закликав закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Парламент Литви закликав закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС

Комітет Сейму Литви з міжнародних справ закликав закрити небо України через повномасштабну війну Росії. Зокрема, над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Литви.

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Комітет Сейму прийняв постанову із закликом шукати політичний консенсус і вжити негайних заходів щодо відкриття гуманітарних коридорів на території України, щоб забезпечити безпечний вихід цивільного населення із зон бойових дій і незаконно окупованих і контрольованих територій РФ", - йдеться в повідомленні.

У прийнятій заяві комітет також закликає парламенти країн-членів Європейського союзу проявити солідарність і мобілізувати політичну підтримку у своїх країнах для надання статусу кандидата в члени ЄС Україні, яка бореться за демократичне майбутнє для всієї Європи, і для початку переговорного процесу.

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спасибо, братья
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04.03.2022 17:27 Відповісти
На жаль, це мріїї.
Не смішно, але:
Як ви це собі практично уявляєте: летить калібр з білорусії, підлітає до нього винищувач НАТО і питає "ти на АЕС, чи може на гуманітарний коридор?"
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04.03.2022 17:32 Відповісти
Это верно. Нельзя быть немножко беременной.
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04.03.2022 18:03 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 17:27 Відповісти
так цель 1 млн. Уже 110%.
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04.03.2022 17:49 Відповісти
⚡️Visa временно отменяет транзакционные комиссии в Украине.

В заявлении компании отмечается, что делается для поддержки бизнеса: «Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года.»
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04.03.2022 17:29 Відповісти
Молодці! Дякую! Це вам не їбу*а соса-сола...
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04.03.2022 17:56 Відповісти
Треба працювати над закриттям неба та постачанням зброї з несцикливими країнами такими як Литва з кожною окремо. Тоді і вівці (НАТО) будуть цілі та неналякані і вовки (Україна) ситі
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04.03.2022 17:30 Відповісти
Литва теж член НАТО.
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04.03.2022 17:57 Відповісти
 
 