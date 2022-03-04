Україна пропонувала на переговорах оголосити "безконфліктну" 30-км зону навколо всіх ядерних об'єктів, - Арахамія
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Українська делегація на українсько-російських переговорах пропонувала створити безконфліктну 30-кілометрову зону навколо всіх ядерних об'єктів, але її поки що не підтримали, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну та загалом безконфліктну зону 30 км, щоб не діставала артилерія навколо всіх ядерних об'єктів. Поки що військові з їхнього боку не підтвердили і кажуть, що ми разом (із співробітниками ЧАЕС, – ред.) контролюємо Чорнобиль (ЧАЕС, – ред.) та охороняємо. І одразу трапилося у Запоріжжі, далі може статися на Південноукраїнській, наприклад", - сказав Арахамія на спільній пресконференції із радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком у п'ятницю у Львові.
За словами Арахамії, на захоплених українських атомних об'єктах перебувають чеченські бойовики.
"Зараз на всіх атомних цивільних об'єктах керують так звані кадировці – чеченські бойовики", - розповів голова фракції.
При цьому він додав, що на АЕС залишилися співробітники, "які контролюють безпеку", невідомо, "що в голові у цих чеченських бойовиків".
"Фактично конкретні терористичні угруповання захопили ядерні об'єкти... і це велика загроза", - наголосив Арахамія.
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@jackdorseydono1
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Захват АЭС орками- это оказывается еще не красные линии,когда уже всем миром надо остановить путинскую агрессию,сделать бесполетную зону и ввести миротворцев. Не будет никакой помощи. После захвата АЭС и реакции на это Запада уже все ясно.
Честно,НАТО уже хочется послать в направлении русского военного корабля. Бесполетная зона-полный отказ!!! Кроме этого еще сообщили,что ситуация в Украине будет ухудшаться,будет больше украинских погибших Успокоили,блт! И это после того как самая крупная АЭС в Европе в руках орков