Росія веде війну у варварський спосіб, бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Путін має зупинити це, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель підкреслює, що Росія демонструє огидне обличчя війни, яка ведеться у варварський спосіб.
Про це Боррель сказав на спільному брифінгу з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед Надзвичайним засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми сьогодні бачимо огидне обличчя війни, яке виникає на наших кордонах. І росіяни бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Багато жертв серед цивільних. Це варварський спосіб ведення війни", - заявив Боррель.
Він сказав, що незабаром буде розпочата місія з метою оцінки порушень прав людини, які відбуваються на українській території.
"Це війна Путіна і Путін має зупинити цю війну. Ми залишаємося об'єднаними для того, щоб просити зупинки цієї війни, зупинити та уникнути вбивства невинних людей", - підкреслив Боррель.
Високий представник ЄС додав, що Україні надається озброєння для самозахисту землі, прав і держави.
Також надається допомога біженцям з України. "Вже 1 мільйон людей переступили через наші кордони, і не дуже радісно, що ще більше прийде. Ми застосовуємо санкції, які дійсно вплинуть на російську економіку, вартість її валюти матиме величезні наслідки", - заявив Боррель.
Він закликає Росію припинити порушувати права людей.
Будь ласка, зачекайте...
хла може зупинити тыльки ЗСУ.
бо НАТА сдулась
"Це війна Путіна і Путін має зупинити цю війну. Ми залишаємося об'єднаними для того, щоб просити зупинки цієї війни, зупинити та уникнути вбивства невинних людей", - підкреслив Боррель. Джерело: https://censor.net/ua/n3321539
4 березня у Державній інспекції ядерного регулювання дали дані щодо наслідків захоплення і обстрілів російськими окупантами ЗАЕС.
Про це повідомляє 061 з посиланням на допис Державної інспекції ядерного регулювання України.
Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами. На промисловому майданчику ЗАЕС виявили наступні наслідки артилерійського обстрілу:
пошкодження будівлі реакторного відділення енергоблоку №1 ЗАЕС;
в район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива потрапило 2 артилерійські снаряди.
"Ступінь пошкоджень конструкцій та систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами Експлуатуючої організації", - повідомили в Держінспекції ядерного регулювання.
Пожежа, що виникла в результаті ворожих обстрілів, призвела до значних руйнувань будівлі учбово-тренувального центру, яка розташована поруч в промисловим майданчиком ЗАЕС.
Оперативний персонал, який чергував на зміні під час нападу був змушений працювати на робочих місцях більше доби. Серед персоналу ЗАЕС поранених та загиблих не має. Однак частина персоналу отримувала медичну допомогу на фоні стресу.
Здійснена ротація оперативного персоналу. Заплановано, що нова зміна пропрацює до 23:00. Оперативний персонал контролює стан блоків і їхню експлуатацію. Однако його робота здійснюється під тиском озброєних російських військових, які захопили АЕС.
Змін радіаційного стану у Запорізькій області не зафіксовано.
- старшокласники (НАТО)
Разом сильні. По одному сцикуни. Переважно всі мажори.
- *******, злодюга-одинак (Росія)
Сильний, але не має друзів. Важкий характер. Комплекс неповноцінності.
- простий пацан (Україна)
Добрий, щирий. Часто користуються його добротою. Але вміє за себе постояти і повертається додому із синцями.
"моська тявкает, а слон идет"
Дальше они рассчитывают что санкции сработают, и экономика России завалиться. Тоесть они играют в долгую. А на нас наплевать.
Нужно искать поддержки у Америки, с Европой ничего не порешаем, они нас приведут к капитуляции.
Вобщем аналитика от Японца. Нато ****** ( ну это ясно ). На арену выйдет Китай. Они сейчас подогревают своё общество видосиками про зверства русни. Потом обгрунтуют ввод своих войск в раху "денафикацией" и принуждением к миру.
Дай то Бог !!!
А що бувають у агресорів якісь красиві і гуманні способи війни..? Картинка зі зруйнованими і згорілими спорудами, трупи на вулицях, розкидані криваві частини тіл якось викликають занепокоєння чи що... Абсолютно безпідставний напад, про що тут ще можна говорити...
Ага, стань на коліна і проси у вбивці, який і віддав наказ бити по цивільним.
Яка ж ці Європа соплива.