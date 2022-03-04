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Новини Війна в Україні
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Росія веде війну у варварський спосіб, бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Путін має зупинити це, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія веде війну у варварський спосіб, бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Путін має зупинити це, - Боррель

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель підкреслює, що Росія демонструє огидне обличчя війни, яка ведеться у варварський спосіб.

Про це Боррель сказав на спільному брифінгу з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед Надзвичайним засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми сьогодні бачимо огидне обличчя війни, яке виникає на наших кордонах. І росіяни бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Багато жертв серед цивільних. Це варварський спосіб ведення війни", - заявив Боррель.

Він сказав, що незабаром буде розпочата місія з метою оцінки порушень прав людини, які відбуваються на українській території.

"Це війна Путіна і Путін має зупинити цю війну. Ми залишаємося об'єднаними для того, щоб просити зупинки цієї війни, зупинити та уникнути вбивства невинних людей", - підкреслив Боррель.

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Високий представник ЄС додав, що Україні надається озброєння для самозахисту землі, прав і держави.

Також надається допомога біженцям з України. "Вже 1 мільйон людей переступили через наші кордони, і не дуже радісно, що ще більше прийде. Ми застосовуємо санкції, які дійсно вплинуть на російську економіку, вартість її валюти матиме величезні наслідки", - заявив Боррель.

Він закликає Росію припинити порушувати права людей.

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Топ коментарі
+37
Старик ,ты совсем ЁБНУЛСЯ ? Не путин должен это остановить а путина должны остановить и вы в том числе ,вы заебали уже своим идиотизмом ..
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04.03.2022 17:55
+24
"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в русских Тишках за Циркунами, и совершала вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Их уничтожили контрбатарейной работой"
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04.03.2022 17:54
+17
какого к нему обращаться к этому ублюдку? рашку и русских необходимо мочить систематично по всех направлениях.
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04.03.2022 17:55
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"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в русских Тишках за Циркунами, и совершала вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Их уничтожили контрбатарейной работой"
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Ідіот
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04.03.2022 17:54 Відповісти
+ 100 !

хла може зупинити тыльки ЗСУ.

бо НАТА сдулась
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04.03.2022 18:05 Відповісти
Старик ,ты совсем ******* ? Не путин должен это остановить а путина должны остановить и вы в том числе ,вы ******* уже своим идиотизмом ..
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04.03.2022 17:55 Відповісти
Так він же не вимагає!!! Це падло сцикливе ПРОСИТЬ!!!!!!
"Це війна Путіна і Путін має зупинити цю війну. Ми залишаємося об'єднаними для того, щоб просити зупинки цієї війни, зупинити та уникнути вбивства невинних людей", - підкреслив Боррель. Джерело: https://censor.net/ua/n3321539
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04.03.2022 18:46 Відповісти
какого к нему обращаться к этому ублюдку? рашку и русских необходимо мочить систематично по всех направлениях.
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04.03.2022 17:55 Відповісти
Стали відомі наслідки обстрілів Запорізької АЕС: снаряди влучили в будівлю реакторного відділення, а також в район Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива

4 березня у Державній інспекції ядерного регулювання дали дані щодо наслідків захоплення і обстрілів російськими окупантами ЗАЕС.

Про це повідомляє 061 з посиланням на допис Державної інспекції ядерного регулювання України.

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами. На промисловому майданчику ЗАЕС виявили наступні наслідки артилерійського обстрілу:

пошкодження будівлі реакторного відділення енергоблоку №1 ЗАЕС;

в район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива потрапило 2 артилерійські снаряди.

"Ступінь пошкоджень конструкцій та систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами Експлуатуючої організації", - повідомили в Держінспекції ядерного регулювання.

Пожежа, що виникла в результаті ворожих обстрілів, призвела до значних руйнувань будівлі учбово-тренувального центру, яка розташована поруч в промисловим майданчиком ЗАЕС.

Оперативний персонал, який чергував на зміні під час нападу був змушений працювати на робочих місцях більше доби. Серед персоналу ЗАЕС поранених та загиблих не має. Однак частина персоналу отримувала медичну допомогу на фоні стресу.

Здійснена ротація оперативного персоналу. Заплановано, що нова зміна пропрацює до 23:00. Оперативний персонал контролює стан блоків і їхню експлуатацію. Однако його робота здійснюється під тиском озброєних російських військових, які захопили АЕС.

Змін радіаційного стану у Запорізькій області не зафіксовано.
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04.03.2022 17:55 Відповісти
Ну так заставьте его это сделать! Прекратить, самого Путина нужно для этого.....
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04.03.2022 17:55 Відповісти
Всі слова вже сказані. Тепер мають говорити лише гармати.
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04.03.2022 17:56 Відповісти
Після такої потужної заяви ***** точно всереться
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04.03.2022 17:56 Відповісти
Дійові особи:
- старшокласники (НАТО)
Разом сильні. По одному сцикуни. Переважно всі мажори.

- *******, злодюга-одинак (Росія)
Сильний, але не має друзів. Важкий характер. Комплекс неповноцінності.

- простий пацан (Україна)
Добрий, щирий. Часто користуються його добротою. Але вміє за себе постояти і повертається додому із синцями.
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04.03.2022 18:40 Відповісти
як же ***** сміється над вами.. борель, столтенберг й інші...
"моська тявкает, а слон идет"
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04.03.2022 17:56 Відповісти
Мерзко читать европейских политиков. Европейцы забыли как выглядит кровь и поэтому размякли. Надо их втянуть в эту войну, чтобы привести в чувства.
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04.03.2022 17:57 Відповісти
Какой с касапа может быть солдат, когда вместо этих бездарей, всю историю воевали УКРАИНЦЫ
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04.03.2022 17:57 Відповісти
сначала надо разобраться - видит ли запад врагом тех, кого мы видим врагами!?
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04.03.2022 17:58 Відповісти
До кого це звернення? Знищитии,, всіх....
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Вот интересно, если НАТО в принципе опасается ядерной атаки и поэтому не хочет вступать в войну с рф, то в случае нападения рф на Польшу или Литву, разве опасность применения ядерного оружия безумным карликом станет ниже? Нет, это же очевидно. Тогда НАТО придется либо сдать территорию своих стран-членов, либо рискнуть и все же нансести удар по мордору. Если НАТО выберет не позор, а защиту союзников, тогда почему бы не начать уже прямо сейчас, что это изменит в смысле рисков? Рассчитывать на то, что аппетиты путлера закончатся на Украине не стоит, наоборот, увидев, что НАТО боится вмешиваться сейчас, путлер будет уверен в том, что стоит по крайней мере попытаться напасть на Польшу или страны Балтии.
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04.03.2022 17:59 Відповісти
Они сейчас прикрываются нами. И дают нам оружие не для того чтобы мы победили, а для того чтобы мы продержались как можно дольше, истощили РФ. но не атаковали РФ серйозно, так как Путин очевидно сказал, дадите хорошее орудие я выпущу пару ядерных ракет. По этому и самолётов нам не дали.

Дальше они рассчитывают что санкции сработают, и экономика России завалиться. Тоесть они играют в долгую. А на нас наплевать.
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04.03.2022 18:04 Відповісти
Согласен, но это не отменяет рисков для НАТО, о которых я написал. В ответ на защиту Польши путлер также может пригрозить ядерным оружием. И с какого момента НАТО начнет отвечать, даже при наличии ядерных рисков? Когда войска рф будут подходить к Берлину?
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04.03.2022 18:13 Відповісти
Визжит как ....
Нужно искать поддержки у Америки, с Европой ничего не порешаем, они нас приведут к капитуляции.
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04.03.2022 18:00 Відповісти
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04.03.2022 18:00 Відповісти
Мені це чимось нагадує знамениту персону зі своїм "астановітесь" тіки тут звернення до Путіна тільки з той різницею що втікати прийдеться високопосадовцям Європи (((
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04.03.2022 18:00 Відповісти
Боррель, ты спал ночью хорошо, а будущей...
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04.03.2022 18:01 Відповісти
европейські імпотенти
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04.03.2022 18:01 Відповісти
Шо я сейчас прочитал...
Вобщем аналитика от Японца. Нато ****** ( ну это ясно ). На арену выйдет Китай. Они сейчас подогревают своё общество видосиками про зверства русни. Потом обгрунтуют ввод своих войск в раху "денафикацией" и принуждением к миру.
Дай то Бог !!!
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04.03.2022 18:02 Відповісти
Зайдут, так сказать, с заднего прохода.
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04.03.2022 18:04 Відповісти
Рвати рашку на шматки!!!
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04.03.2022 18:10 Відповісти
закройте над нами небо и дайте больше оружия, помогите нам
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04.03.2022 18:04 Відповісти
А х**ло мовчки посилає Жозепа за кораблем. А той лупає очима
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04.03.2022 18:06 Відповісти
Ну одни банальные фразы и взывания к убийце шизофренику !!!! Сидят, наблюдают как в центре европы день за днем, час за часом уничтожают людей. целую большую, мирную страну. И озабочено цокают языками . Айя яй , ой ой йойой. Прекрати это , прекрати. А , может, есть какая-то дьявольская договоренность , о которой мы в страшном сне даже и не догадываемся??!!
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04.03.2022 18:06 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 18:06 Відповісти
Це варварський спосіб ведення війни Джерело: https://censor.net/ua/n3321539

А що бувають у агресорів якісь красиві і гуманні способи війни..? Картинка зі зруйнованими і згорілими спорудами, трупи на вулицях, розкидані криваві частини тіл якось викликають занепокоєння чи що... Абсолютно безпідставний напад, про що тут ще можна говорити...
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04.03.2022 18:09 Відповісти
Этот человек когда открывает рот. Мне кажется что называет цели путину по которым ещё не стреляли.
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Звернення Бореля звучить так,ніби хтось інший все це почав,а пуйло має зупинити. Як ви набридли своїм лицемірством!!!
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04.03.2022 18:15 Відповісти
Оно не воюет с армией, оно террорист, убийца женщин и детей, и самоубийца, ЗЛО в чистом виде, только уничтожить.
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04.03.2022 18:21 Відповісти
Такое развитие событий было пркдсказано в индийском эпосе Шри Кришной ешё 5000 лет назад перед началом реальной битвы при Курукшетре ("Махабхарата")
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04.03.2022 18:22 Відповісти
"Ми залишаємося об'єднаними для того, щоб просити зупинки цієї війни..."
Ага, стань на коліна і проси у вбивці, який і віддав наказ бити по цивільним.
Яка ж ці Європа соплива.
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Ви стурбовані , ми зрозуміли. Ідіть на ***.
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04.03.2022 18:28 Відповісти
Борель - ти чмошне ліберальне еєсовьке чьмо ....- іди нафуй....
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04.03.2022 18:29 Відповісти
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Приз за таке ноу-хау...
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04.03.2022 18:33 Відповісти
Не мое, але мені дуже сподобалась така ідея.
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04.03.2022 18:37 Відповісти
Це тільки в мене такий синдром-як там починають "говорити" просто на рвоту тягне?
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04.03.2022 18:32 Відповісти
У кожного по своєму - я матюжуся ((
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04.03.2022 19:29 Відповісти
Помилка у висловлюванні.Не Путін це має зупинити,а Путіна будь якою ціною потрібно зупинити.
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04.03.2022 20:54 Відповісти
 
 