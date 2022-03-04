Інформація про трансляцію з телевежі у Мелітополі російського телебачення не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку
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Інформація про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу та транслюють з неї російське телебачення, не відповідає дійсності, заявили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку в Телеграмі.
"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу та транслюють з неї російське телебачення. Це фейк! Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі поки що не працює", - сказано у повідомленні.
Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) не має жодного стосунку.
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