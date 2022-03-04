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Мелітополь (55) телебачення (413) Держспецзв'язок (76)

Інформація про трансляцію з телевежі у Мелітополі російського телебачення не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про трансляцію з телевежі у Мелітополі російського телебачення не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку

Інформація про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу та транслюють з неї російське телебачення, не відповідає дійсності, заявили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку в Телеграмі.

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"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу та транслюють з неї російське телебачення. Це фейк! Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі поки що не працює", - сказано у повідомленні.

Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) не має жодного стосунку.

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Топ коментарі
+8

⚡️ С Николаева выбили российских военных.

Аэродром Кульбакино возвращён под контроль ВСУ.
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04.03.2022 18:01
+8
"В пятницу, 4 марта, 206 батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича."
За шпигунську діяльність - фотографував військові об'єкти.
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04.03.2022 18:04
+7
"Добрий вечір! Ми з України! Ми вибили їх, але бій продовжується, коментувати не можу. Вже на околицях, але по місту вибили", - Віталій Кім.
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04.03.2022 18:06
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⚡️ С Николаева выбили российских военных.

Аэродром Кульбакино возвращён под контроль ВСУ.
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04.03.2022 18:01 Відповісти
"В пятницу, 4 марта, 206 батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича."
За шпигунську діяльність - фотографував військові об'єкти.
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04.03.2022 18:04 Відповісти
Повинен смерти💥
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04.03.2022 18:05 Відповісти
"и тогда Шура понял, что его сейчас будут бить.
возможно, ногами"
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04.03.2022 18:06 Відповісти
Та нє, пайдет на ефір к Шустрому даказивать свое мнение
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04.03.2022 18:12 Відповісти
Пора Шиферу идти в том-же направлении что и русский корабль. Он настолько тупой что ему нихрена не доходяит даже если его 3.14здят. Видать мало.... или он полный идиот.
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04.03.2022 18:17 Відповісти
Повісить суку!
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04.03.2022 18:22 Відповісти
(2294) Марк Солонин. Виктор Суворов. Война в Украине. - YouTube
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04.03.2022 18:05 Відповісти
ВСЁ будет в норм ,в Николаеве дали вате люлей ,сейчас добиваем упырей во Славу Украины !
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04.03.2022 18:05 Відповісти
⚡️Черногория закрыла небо для российских самолетов - СМИ со ссылкой на МИД.
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04.03.2022 18:06 Відповісти
Зате показують різну кацапську х*йню по 24-м каналам у Херсоні. Цікаво чи багато народу дивиться?
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04.03.2022 18:06 Відповісти
"Добрий вечір! Ми з України! Ми вибили їх, але бій продовжується, коментувати не можу. Вже на околицях, але по місту вибили", - Віталій Кім.
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04.03.2022 18:06 Відповісти
Віталій Ви справжній мер і справжній герой України. Хотілося-би мати такого у Херсоні але тут мер- вата.
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04.03.2022 18:12 Відповісти
Это не мэр, это губер. Но мэр у нас тоже мировой мужик
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04.03.2022 19:04 Відповісти
У Херсоні місцеві жителі не прийняли "гуманітарної допомоги" Росії, вони вийшли на площу з українськими прапорами.
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04.03.2022 18:09 Відповісти
Якщо аналоговий передавач то його радіолюбітель знайде, розїбати, там не більше взводу охорони
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04.03.2022 18:13 Відповісти
Цифровий Т2
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04.03.2022 18:20 Відповісти
Что за бред. Я житель Мелитополя и да у нас транслируют Расия24.
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05.03.2022 12:24 Відповісти
 
 