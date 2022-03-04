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НАТО (2512) Кулеба Дмитро (1769)

Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО закликав держави Альянсу діяти, поки не пізно, та не дозволити Путіну перетворити Україну на Сирію.

Як інформує Цензор.НЕТ,  з посиланням на "Європейську правду", своє звернення до міністрів глава МЗС опублікував у Twitter.

"Дякую за все, що ви зробили, але це - війна. На війні потрібно робити все можливе до моменту, коли ми переможемо", - сказав міністр.

Він заявив, що Росія намагається перетворити Україну в Сирію, використовуючи аналогічні такти, та закликав не допустити цього.

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"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі. Ми готові боротись і продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які помирають через безжальних російських пілотів, які кидають на них бомби", - сказав міністр закордонних справ Україні.

Міністр закликав держави НАТО діяти, поки Владімір Путін не атакував держави на захід від України.

"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від ударів по вас і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія - що це не буде запізно", - сказав Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Закликаємо Путіна зупинити війну і негайно вивести всі свої війська з України без усіляких умов

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Топ коментарі
+35
НЕЛЬЗЯ!!! если не просить, то вообще ничего не будет! Нужно просить, работа у него такая, раз уж не свезло самим сделать.
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04.03.2022 18:09
+19
НАТО превратилась в какого-то беззубого импотента. Честно, не знаю как представителей нато, но меня берет испанский стыд за них!!!
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04.03.2022 18:11
+17
дурню дурний
СКАЗАНО СТУЧИТЕ ДП ОТВОРЕТСЯ

ХАЙ ВОЛАЄ ІЗ УСІХ СИЛ
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04.03.2022 18:10
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Кулеба-это призывы б е с п о л е з н ы. Забудь.
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04.03.2022 18:08 Відповісти
НЕЛЬЗЯ!!! если не просить, то вообще ничего не будет! Нужно просить, работа у него такая, раз уж не свезло самим сделать.
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04.03.2022 18:09 Відповісти
Так...вже забули, як нам категорично відмовляли у летальній зброї.
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04.03.2022 18:35 Відповісти
дурню дурний
СКАЗАНО СТУЧИТЕ ДП ОТВОРЕТСЯ

ХАЙ ВОЛАЄ ІЗ УСІХ СИЛ
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04.03.2022 18:10 Відповісти
Как было сказано- я вам ничего не должен.
А как мы кричали, вооружай армию, что ты творишь!
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04.03.2022 18:14 Відповісти
уймись
и не лей воду на мельницу врага
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04.03.2022 18:15 Відповісти
Враг это НАТО ? Это они проСРали нашу страну. Хватает совести их хулить, что они не ложат за нас свои жизни?
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04.03.2022 18:18 Відповісти
СТОПЕ
я проситала коментар і зрозкміла, що автор вважає, що нато і єс пагані
це не так?
ТОДІ УКЛІННО ПЕРЕПРОШУЮ
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04.03.2022 18:22 Відповісти
хлопці, реально, повірте, кожна жива істота в Україні за ВСУ
МОЯ КИЦЬКА МЛЯ ЗА ВСУ
бо її бентежать бабахи за вікном
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04.03.2022 18:24 Відповісти
Все на взводе! Просто маленькое недопонимание. Удачи!
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Дякую
Вам також удачі
ДООООБРОООЙ ООООХОТИИИИИ!!!
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04.03.2022 19:07 Відповісти
мені ну ніфіга не подобається ситуація
але плюсую
бо це ГЕРОЙ
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04.03.2022 19:49 Відповісти
нато терпилы ...
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04.03.2022 18:09 Відповісти
А мы кто? 2,5 года крадивныцтво, а мы терпели ,а ту херло нападет.
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04.03.2022 18:15 Відповісти
НАТО превратилась в какого-то беззубого импотента. Честно, не знаю как представителей нато, но меня берет испанский стыд за них!!!
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04.03.2022 18:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
https://youtu.be/c2CkIuqBI6E
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04.03.2022 18:13 Відповісти
Завтра Арахамія заявить, що пуйло не контролює свою банду-армію РФ, яка чинить військовий геноцид в Україні?

"Глава фракції "Слуга народу" і один із учасників переговорів між Україною та Росією Давид Арахамія вважає, що РФ не має великого контролю над кадирівцями, які захопили атомні об'єкти в Україні."

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/4/7328188/
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04.03.2022 18:16 Відповісти
Выгнать арахамию из Украины !!!! И язык дурной отрезать
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04.03.2022 18:19 Відповісти
Він же не від свого імені відмазує пуйла. Він представник преЗеднта.
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04.03.2022 18:21 Відповісти
Кадирівцям це чудо подарувати. І хай у них голова болить: що з тим робити?
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04.03.2022 19:10 Відповісти
це дипломатичні маніпуляції, для тих у европі хто против прамої допомоги Україні це має взяти за совість, та надати літаки чи закрити повітря.
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04.03.2022 18:37 Відповісти
Там не дурніші за вас із арахамією.
І прекрасно розуміють за чиїм наказом кадирівці захопили АЕС.
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04.03.2022 18:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА!!Украина уже постепенно превращается в Алеппо 2..
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04.03.2022 18:16 Відповісти
Кулеба.задай им вопрос вы что ссыте
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04.03.2022 18:22 Відповісти
да нет уже путлера-есь видосики, записанные заранее
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04.03.2022 18:24 Відповісти
А можно обратиться к мировому сообществу о помощи, не под эгидой НАТО, а например, "гуманитарного гуманизма"... или ещё чего-то такого?
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04.03.2022 18:25 Відповісти
Браття - хто вже зараз ******* кацападлів(якшо знайдете час прочитати це): ЯКШО Є ТАКА МОЖЛИВІСТЬ - НЕ ВБИВАЙТЕ, а МАКСИМАЛЬНО КАЛІЧТЕ ВИРОДКІВ!! Чому це краще робити??? Та тому що жмурів тихо спалять у мобільному крематорії - і ніхто нічого про них не буде знати, а пошматовані"самовари" без рук без ніг і з трубкою з ануса будуть самі страждати і мучити своїх самок що їх породили та ще й будуть "безкоштовною рекламою ЛЮТОГО ПІЗДЄЦЯ😳😨😱💀 - який чигає в Україні на свинособак" - особливо для тих хто схоче поїхати в Україну "асвабаждать" *** знає кого!
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04.03.2022 18:25 Відповісти
Я думаю вже очевидно що ніякого НАТО не існує - це ще одна бюрократична примара ... і ніколи Україну би до цієї міфічної структури не прийняли ... на перемовинах з рашистами можемо поступитись одним єдиним пунктом - відмовитися до вступу у НАТО - клубу європейських імпотентів
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Хорватам це скажи...
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04.03.2022 18:38 Відповісти
Ленд-ліз, пілоти -добровольці з швидким отриманням громадянства (після закінчення війни можуть вийти). Просити в історичного ворога Московії-Японії, С.Аравії тощо. Є багато варіантів. Також системи ППО. Безцього буде вкрай важко .
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Європа відповідальна за вихід з ЄС Великобританії, війну в Україні.

Використовуючи НАТО, має швидко, на користь ЄС, закінчити війну в Україні. Прийняти Україну до ЄС. Судитиме військового злочинця Путін, військовим трибуналом.
Якщо фашисти РФ підірвуть Запорізьку АЭС не буде ні ЕС, ні Європи.
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04.03.2022 18:37 Відповісти
Хватить тут гнати на НАТО і Євросоюз. Нам же було всім сказано ще перед війною чітко і зрозуміло, що вони не будуть нас захищати. Треба подякувати їм за санкції, за зброю, яку вони все-таки нам дають. Треба було розуміти, що вони не будуть нас захищати ще в 2014р. і робити з цього висновки. Наша країна сама ж не вводила санкції ні проти Росії, ні проти Білорусії. Наша країна сама не готувалася до війни. Замість укріплювати армію, що творилося в оборонці? А Зеленський будував дороги і дитсадочки. Так, він зараз непогано тримається, він таки не Янукович. Хоч тут не соромно за нього. Хоча з іншого боку, при іншій поведінці його виніс би народ. Коли були вибори президента, Порошенко попереджав, що буде війна. Ну далі продовжувати не буду.
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04.03.2022 18:48 Відповісти
Я пам ятаю як воно казало що ВОЙНИ НЕ БУДЕ. ЙОМУ ПОХЄР БУЛО. ДОРОГІ ВАЖНІШЕ.,ЧИМ АРМІЯ БУЛА.ТЕПЕР ЗАВЕРЕЩАЛО ДАЙТЕ ТЕ,ДАЙТЕ СЕ.
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04.03.2022 19:47 Відповісти
Точно, точно. Але знову ж, не так він винуватий, як 73% його виборців.
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04.03.2022 21:18 Відповісти
пусть одолжат в аренду самолеты.
сбытые мы компенсируем, остальные вернем.
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04.03.2022 18:53 Відповісти
Не хочу писати дурниць, але виглядає на те, що пуйлостан і НАТО про щось домовились. Можливо Україну нашу на щось обміняли в пуйла. Або як перед другою світовою, два вороги поділили між собою Польщу, історія іноді має властивість повторюватись.
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04.03.2022 19:07 Відповісти
Кулеба верещить,а запад бєка мєка!!
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04.03.2022 19:44 Відповісти
ЕВРОПЕ, В КАНУН ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

Сергей Ирза

«Закройте небо» суки, простите за слова,
Я дипломатом стану… - не варит голова,
От злости скулы сводит, от вашей болтовни,
Хотите, что позлее, пока мы здесь одни?

Хотите, что похлеще, пока мы тет-а-тет?
Могу я без запинки обгадить ваш портрет,
«Ху@ло», я через слово, а через пару бл@дь,
Могу послать вас ****… - всё бес толку опять!

Всё бес толку, и снова про@рёте, как всегда,
И Сталина, и Гитлера - на вас одна вина,
И Путина, и Байдена прорёте и сейчас,
Орите в один голос, пришел ваш смертный час!

«Закройте небо» суки, простите за слова,
Я дипломатом стану… - не варит голова,
От злости скулы сводит, от вашей болтовни,
Хотите, что позлее, пока мы здесь одни?

04.03.2022
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04.03.2022 20:35 Відповісти
ЕШЁ ДЕНЬ-ДВА

Сергей Ирза

Еще день-два, и путинская свора,

Начнет бродить и дохнуть средь полей,

Они дождутся Бога приговора,

И там, в России, мусорных аллей!

И там, в России, мусорных погостов,

Ну, а пока, топтать им чернозём,

И умирать под стенами форпостов,

Крещёными, украинским огнём!

Безвестными телами на чужбине,

Тем повезет, кто бросит воевать,

Сказать, спасибо, ДОБРОЙ (!) УКРАИНЕ,

Успеют те, кому позвонит мать!

04.03.2022
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04.03.2022 20:36 Відповісти
ПОХОРОНКА

Сергей Ирза

Путин к России уже не ходок,
Даже стоять ему страшно снаружи,
Видел я Гитлера бункер разок,
Там, на Урале, уверен, не хуже!

Там, за Уралом, в горах тишина,
В бункере тихо, как в той же могиле,
Давится ложью Россия-страна,
В скорби мечтая, чтоб трупы не сгнили!

В скорби мечтая, забрать их тела,
Веря, что Путин «своих, да не бросит»,
Вдруг «похоронка» на скатерть легла,
Бросил! Навозом лежит на морозе!

03.03.2022
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04.03.2022 20:37 Відповісти
НА ДЕМОНА ПОХОЖ

Сергей Ирза

Сидит он бункере, людей совсем не видит,
Так одичал, что воет, как шакал,
Его сравнил… - кто зверя не обидит?
Сейчас уверен, Путин, заикал!

Сейчас уверен, Путин, оступился,
И заглянул за запертую дверь,
Там никого, закрыл, заматерился,
Застрелят, гады - думают, что зверь!

Свои ж отравят! Шойгу любит щуку…
Пускай поест, а вдруг там «новичок»?
Или отрубят с «красной кнопкой» руку,
Зайдёт за ним какой-нибудь качок!

Нее-ет, ни фига! Живым я им не нужен!
Я много знаю, правду всю и ложь…
А потому, сожрут с говном на ужин,
Соврут: был Царь на Демона похож!

03.03.2022
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04.03.2022 20:38 Відповісти
«ЗА БОГА!»

Сергей Ирза

Он захватил украинскую землю,

Теперь терзает душу её, плоть…

Россия - враг, насилья не приемлю,

Но сам бы взялся плетью отпороть!

Но сам бы взялся вырвать его сердце,

И растопив украинскую печь,

Закрыл бы плотно угольную дверцу,

Чтоб без остатка мерзость эту сжечь!

Чтоб от него и духа не осталось,

Всё остальное, сброшу в океан,

И вот тогда, сочту достойной старость,

И подниму «За Бога!» свой стакан!

23.11.2018
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04.03.2022 20:39 Відповісти
вони за нами ховаються як справжні геї
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04.03.2022 20:40 Відповісти
 
 