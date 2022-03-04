Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО закликав держави Альянсу діяти, поки не пізно, та не дозволити Путіну перетворити Україну на Сирію.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на "Європейську правду", своє звернення до міністрів глава МЗС опублікував у Twitter.
"Дякую за все, що ви зробили, але це - війна. На війні потрібно робити все можливе до моменту, коли ми переможемо", - сказав міністр.
Він заявив, що Росія намагається перетворити Україну в Сирію, використовуючи аналогічні такти, та закликав не допустити цього.
"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію у Європі. Ми готові боротись і продовжимо боротись, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які помирають через безжальних російських пілотів, які кидають на них бомби", - сказав міністр закордонних справ Україні.
Міністр закликав держави НАТО діяти, поки Владімір Путін не атакував держави на захід від України.
"Я впевнений: ця війна розгортається таким чином, що настане момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, буквально все, що нам потрібно, щоб зупинити Путіна від ударів по вас і перетворення Європи у страшний сон. Моя єдина надія - що це не буде запізно", - сказав Дмитро Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
СКАЗАНО СТУЧИТЕ ДП ОТВОРЕТСЯ
ХАЙ ВОЛАЄ ІЗ УСІХ СИЛ
А как мы кричали, вооружай армию, что ты творишь!
и не лей воду на мельницу врага
я проситала коментар і зрозкміла, що автор вважає, що нато і єс пагані
це не так?
ТОДІ УКЛІННО ПЕРЕПРОШУЮ
МОЯ КИЦЬКА МЛЯ ЗА ВСУ
бо її бентежать бабахи за вікном
Вам також удачі
ДООООБРОООЙ ООООХОТИИИИИ!!!
але плюсую
бо це ГЕРОЙ
"Глава фракції "Слуга народу" і один із учасників переговорів між Україною та Росією Давид Арахамія вважає, що РФ не має великого контролю над кадирівцями, які захопили атомні об'єкти в Україні."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/4/7328188/
І прекрасно розуміють за чиїм наказом кадирівці захопили АЕС.
Використовуючи НАТО, має швидко, на користь ЄС, закінчити війну в Україні. Прийняти Україну до ЄС. Судитиме військового злочинця Путін, військовим трибуналом.
Якщо фашисти РФ підірвуть Запорізьку АЭС не буде ні ЕС, ні Європи.
сбытые мы компенсируем, остальные вернем.
Сергей Ирза
«Закройте небо» суки, простите за слова,
Я дипломатом стану… - не варит голова,
От злости скулы сводит, от вашей болтовни,
Хотите, что позлее, пока мы здесь одни?
Хотите, что похлеще, пока мы тет-а-тет?
Могу я без запинки обгадить ваш портрет,
«Ху@ло», я через слово, а через пару бл@дь,
Могу послать вас ****… - всё бес толку опять!
Всё бес толку, и снова про@рёте, как всегда,
И Сталина, и Гитлера - на вас одна вина,
И Путина, и Байдена прорёте и сейчас,
Орите в один голос, пришел ваш смертный час!
«Закройте небо» суки, простите за слова,
Я дипломатом стану… - не варит голова,
От злости скулы сводит, от вашей болтовни,
Хотите, что позлее, пока мы здесь одни?
04.03.2022
Сергей Ирза
Еще день-два, и путинская свора,
Начнет бродить и дохнуть средь полей,
Они дождутся Бога приговора,
И там, в России, мусорных аллей!
И там, в России, мусорных погостов,
Ну, а пока, топтать им чернозём,
И умирать под стенами форпостов,
Крещёными, украинским огнём!
Безвестными телами на чужбине,
Тем повезет, кто бросит воевать,
Сказать, спасибо, ДОБРОЙ (!) УКРАИНЕ,
Успеют те, кому позвонит мать!
04.03.2022
Сергей Ирза
Путин к России уже не ходок,
Даже стоять ему страшно снаружи,
Видел я Гитлера бункер разок,
Там, на Урале, уверен, не хуже!
Там, за Уралом, в горах тишина,
В бункере тихо, как в той же могиле,
Давится ложью Россия-страна,
В скорби мечтая, чтоб трупы не сгнили!
В скорби мечтая, забрать их тела,
Веря, что Путин «своих, да не бросит»,
Вдруг «похоронка» на скатерть легла,
Бросил! Навозом лежит на морозе!
03.03.2022
Сергей Ирза
Сидит он бункере, людей совсем не видит,
Так одичал, что воет, как шакал,
Его сравнил… - кто зверя не обидит?
Сейчас уверен, Путин, заикал!
Сейчас уверен, Путин, оступился,
И заглянул за запертую дверь,
Там никого, закрыл, заматерился,
Застрелят, гады - думают, что зверь!
Свои ж отравят! Шойгу любит щуку…
Пускай поест, а вдруг там «новичок»?
Или отрубят с «красной кнопкой» руку,
Зайдёт за ним какой-нибудь качок!
Нее-ет, ни фига! Живым я им не нужен!
Я много знаю, правду всю и ложь…
А потому, сожрут с говном на ужин,
Соврут: был Царь на Демона похож!
03.03.2022
Сергей Ирза
Он захватил украинскую землю,
Теперь терзает душу её, плоть…
Россия - враг, насилья не приемлю,
Но сам бы взялся плетью отпороть!
Но сам бы взялся вырвать его сердце,
И растопив украинскую печь,
Закрыл бы плотно угольную дверцу,
Чтоб без остатка мерзость эту сжечь!
Чтоб от него и духа не осталось,
Всё остальное, сброшу в океан,
И вот тогда, сочту достойной старость,
И подниму «За Бога!» свой стакан!
23.11.2018