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Голова НБУ Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова НБУ Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків

Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків у межах своєї юрисдикції, а також заборонити їм доступ до фінансових ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ у Facebook.

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Крім того, він пропонує США та ЄС доручити своїм банкам розірвати кореспондентські відносини з усіма банками держави-агресора.

"Для досягнення максимального ефекту від фінансових санкцій та запобігання прямої чи опосередкованої участі фінансової і банківської систем США та ЄС у фінансуванні терористичних атак проти цивільного населення в Україні ми закликаємо вас прийняти рішення, що допоможуть у міжнародній боротьбі з фінансуванням тероризму", - наголосив голова НБУ.

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Як зазначив Шевченко, сподіватися, що російські банки "дотримуватимуться міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, означає ігнорувати реальність".

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А от СВИФТА отключили наконец рашку ?
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04.03.2022 18:15 Відповісти
Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT, та забороняє громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Євросоюз забороняє використання міжнародної системи SWIFT для банку Откритіє, "Новікомбанку", "Промсвязьбанку", "Банку Росія", "Совкомбанк", "ВНЕШЕКОНОМБАНКу" (ВЕБ) і ВТБ БАНКу".

Ця заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС (тобто з 12 березня). Вона також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу чи організацію, зареєстровану в Росії, чиї майнові права належать понад як на 50% вищезгаданих банків.
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Щіро дякую
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04.03.2022 18:22 Відповісти
а хіба ще США та ЄС не заморозили ще активи всіх російських банків?.. от дурні українці - б"ються за західні цінності, на які Заходу - насрать..(
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04.03.2022 18:20 Відповісти
КОЖЕН ДЕНЬ ТРЕБА ВІДКЛЮЧАТИ ВІД СВІФТ НОВИЙ БАНК!

ТАК РОСІЯНИ ЗЛЯКАЮТЬСЯ І ПОБІЖАТЬ ЗАБИРАТИ СВОЇ ВКЛАДИ З БАНКІВ!

ТОМУ ЩО ВОНИ ПОДУМАЮТЬ, ЩО ЇХ БАНК БУДЕ ЗАВТРА СЛІДУЮЧИМ!
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04.03.2022 19:28 Відповісти
 
 