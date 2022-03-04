Голова НБУ Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків
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Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків у межах своєї юрисдикції, а також заборонити їм доступ до фінансових ресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ у Facebook.
Крім того, він пропонує США та ЄС доручити своїм банкам розірвати кореспондентські відносини з усіма банками держави-агресора.
"Для досягнення максимального ефекту від фінансових санкцій та запобігання прямої чи опосередкованої участі фінансової і банківської систем США та ЄС у фінансуванні терористичних атак проти цивільного населення в Україні ми закликаємо вас прийняти рішення, що допоможуть у міжнародній боротьбі з фінансуванням тероризму", - наголосив голова НБУ.
Як зазначив Шевченко, сподіватися, що російські банки "дотримуватимуться міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, означає ігнорувати реальність".
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Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.
Євросоюз забороняє використання міжнародної системи SWIFT для банку Откритіє, "Новікомбанку", "Промсвязьбанку", "Банку Росія", "Совкомбанк", "ВНЕШЕКОНОМБАНКу" (ВЕБ) і ВТБ БАНКу".
Ця заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС (тобто з 12 березня). Вона також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу чи організацію, зареєстровану в Росії, чиї майнові права належать понад як на 50% вищезгаданих банків.
ТАК РОСІЯНИ ЗЛЯКАЮТЬСЯ І ПОБІЖАТЬ ЗАБИРАТИ СВОЇ ВКЛАДИ З БАНКІВ!
ТОМУ ЩО ВОНИ ПОДУМАЮТЬ, ЩО ЇХ БАНК БУДЕ ЗАВТРА СЛІДУЮЧИМ!