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Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію американської компанії Coca-Cola Co. через продовження її роботи на ринку Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, мережі припиняють продаж газованих напоїв Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральної води BonAqua, холодного чаю FuzeTea, соків Rich, енергетичних напоїв Monster Energy Drink та Burn.

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"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу на території агресора. Ми відмовляємося від усієї продукції, що належить бренду", - повідомила мережа супермаркетів Novus у Facebook у п'ятницю.

Про припинення продажу товарів Coca-Cola також повідомила мережа Varus: "Ми ухвалили таке рішення, зважаючи на офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку країни-агресора".

Група Fozzy Group також відмовилася від продажу продукції Coca-Cola та засудила рішення компанії продовжувати роботу в РФ.

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"Відсьогодні ми прибираємо всю продукцію з полиць магазинів "Сільпо", "Фора", FOZZY Cash&Carry, "Маркет super Thrash" (Траш) та зупиняємо всі майбутні поставки", – повідомила пресслужба компанії.

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Топ коментарі
+43
і це супер правильно! Путлер-кола идет на куй!
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04.03.2022 18:24
+43
Скоро…
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04.03.2022 18:26
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і це супер правильно! Путлер-кола идет на куй!
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04.03.2022 18:24 Відповісти
И это правильно !
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04.03.2022 18:24 Відповісти
Супер!
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04.03.2022 18:24 Відповісти
cocacola vystrelila sebe v nogu .....skoro u nih nebudet ni rynka na parashe ni reputaciji !!! PRIDURKI !
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04.03.2022 18:25 Відповісти
русская кока-кола, иди на ***!
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04.03.2022 18:26 Відповісти
Скоро…
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04.03.2022 18:26 Відповісти
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04.03.2022 18:50 Відповісти
в Сев Кореи давно соса-солы нету она там запрещена
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04.03.2022 20:33 Відповісти
І чим тепер унітаз прочищати?
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04.03.2022 18:26 Відповісти
Мак Дональдс теж тре спалити к ****. Ще жоден не закрився в мордорі.
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Надо на весь мир сделать КАРИКАТУРУ НА КОКА КОЛУ - чтобы это позорище подорвало их бизнес
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04.03.2022 18:28 Відповісти
Coca Cola и Pepsi Cola - война брендов


https://www.next-brands.com/coca-cola-i-pepsi-cola-vojna-brendov/
У Pepsi Cola появився дуже чудовий шанс обігнати свого конкурента.
Компанії потрібно Всім захисникам України і європейських цінностей роздавати по баночці Pepsi.
А на озброєнні яке доставляють нашим військовим достатньо буде просто прикріпити логотип компанії!!!
Агов, Pepsi Cola,в тебе є дуже чудовий шанс перемогти своє змагання з конкурентом!
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04.03.2022 18:52 Відповісти
Карикатура на якій путін тримає дуже міцно,аж роздавлює баночку Coca-cola.
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04.03.2022 18:54 Відповісти
!!! Нардепа Шуфрича затримали. Він фотографував позиції ЗСУ !!!
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04.03.2022 18:28 Відповісти
Разом із шистома охоронцями Не забагато охоронцв для світлин
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04.03.2022 18:32 Відповісти
Дать ему п**"ды традиционо. Только так что бы ходить мог только под себя
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04.03.2022 18:35 Відповісти
Какой он нардеп - шустрила рыговское
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04.03.2022 18:36 Відповісти
Эту отраву для желудка даже без войны нужно было запретить
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04.03.2022 18:29 Відповісти
А пепси ко, данон? Ушли из РФ?
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Данон ушли с рынка
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Французская Danone, один из крупных производителей молочной продукции, не планирует уходить из России, говорится в официальном заявлении компании.



"Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", - подчеркивается в документе.



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04.03.2022 18:39 Відповісти
какакала!
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04.03.2022 18:32 Відповісти
соса смокче солу.. дебіли, блЬа..
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04.03.2022 18:32 Відповісти
супер!
призываем весь мир отказаться от продукции кока кола!
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04.03.2022 18:32 Відповісти
Рабсеяне, знаете почему к вам поставляют Coca-Colа, там сейчас рецептуру изменили и добавили яду.
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04.03.2022 18:34 Відповісти
то їм до спини. вони основний обсяг продають через АТБ.
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04.03.2022 18:34 Відповісти
АТБ уже год колой не торгует.
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04.03.2022 18:44 Відповісти
Торгує не звізді, місяці два не торгували...
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04.03.2022 19:12 Відповісти
Под своей маркой
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04.03.2022 19:13 Відповісти
Сеть АТБ запатентовала логотипы собственных аналогов .
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04.03.2022 19:15 Відповісти
Я купував досі класичну кокаколу, припини тупий піздёж, так, вони зробили свої аналоги але то дешеві помиї...
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04.03.2022 19:30 Відповісти
я вчора купував коку в АТБ? і сьогодні там її бачив.
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04.03.2022 19:45 Відповісти
Прошлогодние остатки
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04.03.2022 19:50 Відповісти
А ну теперь адрес где это в Украине коксом торгуют
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04.03.2022 19:54 Відповісти
Лайно своє москальське жрі, я у АТБ хожу на відміну від тебе, недоумка...
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05.03.2022 12:49 Відповісти
От москал1 хай свое лайно 1 вживають. А я б1льше вареники з сиром та сметанкою ********.
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05.03.2022 13:16 Відповісти
Тому ти і не бачиш кокаколу у АТБ, а я її купляю постійно до Гленфідіка або Джемейсона
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05.03.2022 13:47 Відповісти
А до цього просто травили людей
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04.03.2022 18:37 Відповісти
И что чем теперь гайки заржавелыии откручивать?
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04.03.2022 18:37 Відповісти
Ортофосфорной кислотой
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04.03.2022 18:51 Відповісти
вятский квас пусть куярят
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04.03.2022 18:53 Відповісти
Пепси с виски которое теперь не продают в АТБ лучше чем с кока колой
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04.03.2022 19:00 Відповісти
100% перевірено...
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04.03.2022 19:10 Відповісти
Завод кокаколи обмалювати тими москальськими мітками, хай москалі його ро...*******...
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04.03.2022 19:09 Відповісти
І "Райффайзен Банк" туди ж - *****. Теж відмовився виходити з рашки.
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04.03.2022 20:00 Відповісти
 
 