Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ
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Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію американської компанії Coca-Cola Co. через продовження її роботи на ринку Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, мережі припиняють продаж газованих напоїв Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральної води BonAqua, холодного чаю FuzeTea, соків Rich, енергетичних напоїв Monster Energy Drink та Burn.
"Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу на території агресора. Ми відмовляємося від усієї продукції, що належить бренду", - повідомила мережа супермаркетів Novus у Facebook у п'ятницю.
Про припинення продажу товарів Coca-Cola також повідомила мережа Varus: "Ми ухвалили таке рішення, зважаючи на офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку країни-агресора".
Група Fozzy Group також відмовилася від продажу продукції Coca-Cola та засудила рішення компанії продовжувати роботу в РФ.
"Відсьогодні ми прибираємо всю продукцію з полиць магазинів "Сільпо", "Фора", FOZZY Cash&Carry, "Маркет super Thrash" (Траш) та зупиняємо всі майбутні поставки", – повідомила пресслужба компанії.
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У Pepsi Cola появився дуже чудовий шанс обігнати свого конкурента.
Компанії потрібно Всім захисникам України і європейських цінностей роздавати по баночці Pepsi.
А на озброєнні яке доставляють нашим військовим достатньо буде просто прикріпити логотип компанії!!!
Агов, Pepsi Cola,в тебе є дуже чудовий шанс перемогти своє змагання з конкурентом!
"Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", - подчеркивается в документе.
призываем весь мир отказаться от продукции кока кола!
https://biz.today.ua/ru/atb-rozirvav-kontrakty-z-roshen-ta-coca-cola-chomu-torgova-merezha-vidmovlyayetsya-vid-populyarnyh-tovariv/