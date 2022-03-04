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"Чесна журналістика": російська "Новая газета" видаляє матеріали про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська "Новая газета" вирішила на вимогу генпрокуратури РФ видали матеріали про війну в Україні.

Про це повідомило саме видання, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральна прокуратура та Роскомнагляд вимагають від "Нової газети" та інших незалежних ЗМІ видаляти матеріали, в яких бойові дії на території України названі війною, агресією чи вторгненням. Інакше — гігантські штрафи та перспектива ліквідації ЗМІ", - зазначено в повідомленні.

На 3 березня 2022 видання отримали 6 таких вимог. 

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Після голосування в редакції 93,9% вирішило прибрати матеріали про війну, і тільки 6,1% - їх лишити.

"Продовжуємо робити чесну журналістику разом із вами", - закінчило звернення видання.

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Топ коментарі
+10
Это как убирать репортажи о Голодоморе и Холокосте. Короче, типичная журналистика. Зато потом будут такие расследования и негодования, что закачаешься.
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04.03.2022 18:34
+7
на всероссийской віставкє цвєтов победил воронеж
плять
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04.03.2022 18:29
+5
Ху..л.о боится правды но правда победит.
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04.03.2022 18:33
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на всероссийской віставкє цвєтов победил воронеж
плять
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04.03.2022 18:29 Відповісти
шлюхо-журналістика на росії зажди впердє
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Ху..л.о боится правды но правда победит.
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04.03.2022 18:33 Відповісти
Это как убирать репортажи о Голодоморе и Холокосте. Короче, типичная журналистика. Зато потом будут такие расследования и негодования, что закачаешься.
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Оті "чесні" журналісти всралися . 15 років в'язниці не жарт. А свою країну - расєю вони вже просрали
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04.03.2022 18:36 Відповісти
свого часу був фільм "ВОЛШЕБНИЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО"

мабуть, путя його не дивився
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04.03.2022 18:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VMLZqBAqDT4
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04.03.2022 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UbmFm-3wx1E
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04.03.2022 18:43 Відповісти
перший піст мій до нашої спільноти
другий - до рфії
поки не побачу рух на кшталт "НАС ГОСПОДА - ДА-ДА-ДА-ДА К ОБМАНУ ПРИУЧИЛИ"
я їх як гомо сапіенс не сприймаю
лише гомо путієнс
а це - збочення кількості хромосомів
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04.03.2022 18:46 Відповісти
..а чЬО не сталі на колЬені, холопи?
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04.03.2022 18:37 Відповісти
там муратов нобелевский лауреат мира главный редактор=idi na ***
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04.03.2022 18:37 Відповісти
Это,случайно не им Нобелевскую премию Мира дали?
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04.03.2022 18:46 Відповісти
"там муратов нобелевский лауреат мира главный редактор=idi na *** "

а власники: один кгбешник а другий ще один нобелевский лауреат м. горбачов.
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04.03.2022 18:46 Відповісти
Понятно,что на зону никому не хочется.Пэтому вы все равно пишите правду,но маскируйте.Типа прожорливые хохлы поглощают нашу гуманитарную помощь на корню,наши бравые ребята так потеют на работе,что им приходится охлаждаться в рефрижераторах и т.д.Кому надо,поймут.
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04.03.2022 18:47 Відповісти
Все эти премии превратились в абсурд. Нобелевка Муратову - очередное подтверждение. Спросите Айдера Муджабаева, что он думает об этом. Он говорит Муратов давно верой и правдой служит Рейху. А ему премию как борцу с Рейхом вручили.
Ещё один пример - Пулитцер Николь-Ханне Джонс, черной американской журналистке, которая ненавидит белых и нагло врёт об американской истории со своим проектом 1619.
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04.03.2022 19:05 Відповісти
2Честная журналистика"- суки трусливые. Главред Нобелевскуюпремию 2021 получил за честность-? Можно больше вообще ничего не писать- на харчи до конца дней хватит. Может покаятся и перечислить ее ВСУ-? Дермецо, прожрет
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04.03.2022 20:05 Відповісти
О, і нобелівський лавріят обісрався, забздів! Може, тепер Муратику ще й Путін якусь премійку підкине...
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04.03.2022 21:45 Відповісти
 
 