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"Чесна журналістика": російська "Новая газета" видаляє матеріали про війну в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська "Новая газета" вирішила на вимогу генпрокуратури РФ видали матеріали про війну в Україні.
Про це повідомило саме видання, інформує Цензор.НЕТ.
"Генеральна прокуратура та Роскомнагляд вимагають від "Нової газети" та інших незалежних ЗМІ видаляти матеріали, в яких бойові дії на території України названі війною, агресією чи вторгненням. Інакше — гігантські штрафи та перспектива ліквідації ЗМІ", - зазначено в повідомленні.
На 3 березня 2022 видання отримали 6 таких вимог.
Після голосування в редакції 93,9% вирішило прибрати матеріали про війну, і тільки 6,1% - їх лишити.
"Продовжуємо робити чесну журналістику разом із вами", - закінчило звернення видання.
Топ коментарі
+10 Иван Петров d4225322
показати весь коментар04.03.2022 18:34
+7 Тетяна Тать
показати весь коментар04.03.2022 18:29
+5 Саша Пончик
показати весь коментар04.03.2022 18:33
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плять
мабуть, путя його не дивився
другий - до рфії
поки не побачу рух на кшталт "НАС ГОСПОДА - ДА-ДА-ДА-ДА К ОБМАНУ ПРИУЧИЛИ"
я їх як гомо сапіенс не сприймаю
лише гомо путієнс
а це - збочення кількості хромосомів
а власники: один кгбешник а другий ще один нобелевский лауреат м. горбачов.
Ещё один пример - Пулитцер Николь-Ханне Джонс, черной американской журналистке, которая ненавидит белых и нагло врёт об американской истории со своим проектом 1619.