"Чесна журналістика": російська "Новая газета" видаляє матеріали про війну в Україні

Російська "Новая газета" вирішила на вимогу генпрокуратури РФ видали матеріали про війну в Україні.

Про це повідомило саме видання, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральна прокуратура та Роскомнагляд вимагають від "Нової газети" та інших незалежних ЗМІ видаляти матеріали, в яких бойові дії на території України названі війною, агресією чи вторгненням. Інакше — гігантські штрафи та перспектива ліквідації ЗМІ", - зазначено в повідомленні.

На 3 березня 2022 видання отримали 6 таких вимог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія веде війну у варварський спосіб, бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Путін має зупинити це, - Боррель

Після голосування в редакції 93,9% вирішило прибрати матеріали про війну, і тільки 6,1% - їх лишити.

"Продовжуємо робити чесну журналістику разом із вами", - закінчило звернення видання.