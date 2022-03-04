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Пошук житла для біженців тепер доступний за аналогом BlaBlaCar - у додатку "Прихисток"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пошук житла для біженців тепер доступний за аналогом BlaBlaCar - у додатку "Прихисток"

Функціонал сайту "Прихисток", який допомагає знайти житло для людей, що залишили свої домівки у зв’язку із вторгненням РФ, розширили, тепер на сервісі можна знайти і осіб, які готові відвезти евакуйованих у різні точки України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що багато людей намагається виїхати із різних міст у західний регіон, тож був створений сайт "Прихисток", де можна було розмістити оголошення щодо житла, де могли розміститися вимушені переселенці. Зараз через цей сайт уже понад 5 тисяч людей запропонували своє житло.

"Ми розширили цей сайт. Ми розуміємо, що є величезною проблемою не лише знайти житло, а і як добратися, тобто логістика. Ми, по суті, інтегрували іще один блок на сайті "Прихисток", на якому ви можете знайти людей, які готові везти вас у ті чи інші точки України. По суті, це такий собі сервіс BlaBlaCar, тільки у нинішніх воєнних умовах", - сказав Денисенко.

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Він наголосив, що все це безкоштовно.

"Це наша українська вітчизняна війна, і ми допомагаємо один одному, тому що ми – один народ, і ми обов’язково переможемо", - сказав Денисенко.

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Потрібна допомога біженцям в Польщі! При перетину кордону, на польській землі, коли подають автобуси для наших жінок дітей, з маленькими дітьми, бабусь, дідусь, преться перша наволоч до дверей автобуса, чорнота - студенти, штовхають наших жінок. Може сидіти пів автобуса цієї мерзоти, а жінки з дітьми стоять. Поляки нічого зробить не можуть, тут просто шок. Прохання таке: хай стають 6 5 дівчат коло дверей автобуса т роблять коридор на скільки хвате мість в автобусі, і далі хай передають іншим як це зробить. Знову прийшов автобус стали зробили коридор, по черзі.а ту наволоч на підлогу, далі по приїзду на місце, якщо заняті ліжка цією мерзотою, 3- 4 жіночки дадуть раду. Поляки побачили, вони в шоці, і трохи розгублені не знають що і як робити,задзвоніть до своїх коханих дружин сестер дітей хто поїхав до Польщі. Хай дають відсіч і не бояться, цієї потвори чорномазої. А то було і таке питають : ти з якої країни- доповідь- з узбектстану. І сьоїтб таке чмо в тюбетейці, а чиясь мама с дитинкою чекеє на інший автобус. То мені сьогодні відео показали. Прошу поширити! Це не фейк. Поляки збирають допомогу нашим мамам і всім українцям.
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04.03.2022 19:39 Відповісти
 
 