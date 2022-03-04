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Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ: до міста звозять людей із окупованого Криму, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ: до міста звозять людей із окупованого Криму, - СБУ

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг.

За даними Служби безпеки України, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат", інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям".

Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж "дякуватимуть" загарбникам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні місцеві жителі не прийняли "гуманітарної допомоги" Росії, вони вийшли на площу з українськими прапорами. ВIДЕО

Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує "спецоперацію на Донбасі".

СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах!

Також дивіться: У захоплені Росією міста півдня України привезли "ряджених". Вони вдаватимуть радість від окупації, - МВС. ВIДЕО

"Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація. Ми всі налаштовані гнати окупантів з України! Вони розв’язали війну і здійснюють геноцид у мирних містах. Тож "подяка" може бути лише одна – смерть ворогам!", - наголосили в СБУ.

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Топ коментарі
+20
Страна ложь и страна фейк.
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04.03.2022 18:44
+20
унылый цЫрк для ваты
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04.03.2022 18:45
+16
в цю хрiнь повiрить лише кацап
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04.03.2022 18:45
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Страна ложь и страна фейк.
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04.03.2022 18:44 Відповісти
в цю хрiнь повiрить лише кацап
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04.03.2022 18:45 Відповісти
Им сегодня Херсонцы показали , где они видели их гавнокомвои.
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04.03.2022 18:48 Відповісти
унылый цЫрк для ваты
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04.03.2022 18:45 Відповісти
100 відсотково...будуть показувати по раша ТВ"асвабадітелей" а то орда загарбницька...
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04.03.2022 18:46 Відповісти
Ова..як горить вата..
...
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 18:46 Відповісти
ОПЗЖ готують до коронації на південних областях
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04.03.2022 18:49 Відповісти
Це робиться для того щоб нашкрести ще трішки асфобадітєлєй ,лягуть усі.
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04.03.2022 18:51 Відповісти
Одесса.. Короче по данным нашей разведки, в близлежащем районе оккупанты развернули полевой лагерь. Обосноваться им не дают. Они возят за собою крематории и сжигают трупы. Раненых, кто не может двигаться, стреляют в голову и испепеляют... И это мы то фашисты?!
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04.03.2022 18:51 Відповісти
А рога куда они спрячут. Цапа видно из далека.
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04.03.2022 18:51 Відповісти
Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
карта боевых действий !
Репостим !!!
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04.03.2022 18:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6QOitHES4RU


як не прикро, але в облозі вибору не має...
Мелітополь, 2 черги, перша до банку, друга до гуманітарки з аквафрешем...
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04.03.2022 18:54 Відповісти
Шуфрича поймали на блокпосту, фотографировал позиции и отстреливался при задержании! Сдали в СБУ Приятно!
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04.03.2022 18:56 Відповісти
Рашке ввели санкции и там сейчас начнется беспросветная нищета. Оккупация территорий позволяют этим фашистам выживать за чужой счет. Они будут разворовывать украинцев и краденное вывозить вагонами на свою территорию. Это факт потому что они так всегда делали и голодомор 33-го явное тому подтверждение.

Нужно приложить максимум усилий чтобы донести эту мысль до городов которые сейчас спокойно относятся к тому, что у них по населенному пункту ездят оккупанты. Делайте все возможное чтобы уничтожить эту нечисть. Владельцы оружейных магазинов - раздайте оружие мирному населению. С оружием отстоять свои территории значительно легче чем голыми руками.
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04.03.2022 18:57 Відповісти
Хто там веде рахунок скільки днів не битий шуфрич? НВ пише, що його затримала тероборона Києва, він фотографував військових.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/nestor-shufrich-zatrimaniy-v-kiyevi-novini-kiyeva-50222326.html
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04.03.2022 19:03 Відповісти
Не рахунок небитості не знаю, але на концерт до Кобдзона він точно запізнюється((
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04.03.2022 19:12 Відповісти
вони вже там постановочні знімають роздачі продуктів.

і показуть це все на росії.
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04.03.2022 19:39 Відповісти
Ничего, выживем. В Херсоне стоит памятник воинам-освободителям Херсона от немецко-фашистских захватчиков - противотанковое орудие на постаменте. Видимо херсонцам придется рядом поставить еще одну пушку - памятник освободителям от российско- фашистских захватчиков.
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04.03.2022 19:41 Відповісти
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!Запоминайте,фотографируйте,снимайте на камеры этих людей.Потом их найдем через сети,а когда вернемся они свое заработанное получат.
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04.03.2022 20:04 Відповісти
 
 