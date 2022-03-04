9417 5
Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про агресію та ядерний тероризм з боку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Президента.
"Провів чергові перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував Туреччині за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ. Маємо домогтися припинення бойових дій", - написав Зеленський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
карта боевых действий !
Репостим !!!
"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - П'ЯТНИЦЯ, 4 БЕРЕЗНЯ 2022, 18:29 Відчуваєте?
Задача захисту атомних станцій це в першу чергу завдання нашої країни
Якщо захоплять юаес, то наші керівники будуть повні довбойоби