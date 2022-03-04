Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про агресію та ядерний тероризм з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Президента.

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"Провів чергові перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував Туреччині за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ. Маємо домогтися припинення бойових дій", - написав Зеленський.