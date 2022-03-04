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Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про агресію та ядерний тероризм з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Президента.

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"Провів чергові перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував Туреччині за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ. Маємо домогтися припинення бойових дій", - написав Зеленський.

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Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
карта боевых действий !
Репостим !!!
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04.03.2022 19:11 Відповісти
Придністров'я захотіло "визнання незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС
"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - П'ЯТНИЦЯ, 4 БЕРЕЗНЯ 2022, 18:29 Відчуваєте?
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04.03.2022 19:15 Відповісти
І що нового дізнався Ердоган? Головне, щоб зрою продавав.
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04.03.2022 19:21 Відповісти
Таке відчуття, що вони блоки спеціально здають, щоб потім кричати до партнерів, що путлер терорист

Задача захисту атомних станцій це в першу чергу завдання нашої країни

Якщо захоплять юаес, то наші керівники будуть повні довбойоби
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04.03.2022 19:25 Відповісти
кожень день торгівлі нафтою з Європою та США приносить до рашистського бюджету $70 000 000 - ліцемірні покидьки
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04.03.2022 19:26 Відповісти
 
 