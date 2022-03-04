Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників компаній Visa та Mastercard з проханням заблокувати всі платежі Visa та Mastercard як на території Російської Федерації, так і за кордоном по всіх без винятку картах, випущених у РФ та російськими банками за межами Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Фактично, продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу", - заявив Стефанчук.

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Він зазначив, що це стане вирішальним у перемозі демократичного світу над кривавим і безглуздим авторитаризмом, свідками якого ми всі зараз є.



