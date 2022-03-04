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Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників компаній Visa та Mastercard з проханням заблокувати всі платежі Visa та Mastercard як на території Російської Федерації, так і за кордоном по всіх без винятку картах, випущених у РФ та російськими банками за межами Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Фактично, продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу", - заявив Стефанчук.

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Він зазначив, що це стане вирішальним у перемозі демократичного світу над кривавим і безглуздим авторитаризмом, свідками якого ми всі зараз є.

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками 01
Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками 02

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Топ коментарі
+14
P.S. "Россияне не заметили, как сами стали фашистами, считающими, что они превыше всего и имеют право убивать всех несогласных с этим", - написал евпаториец. И, чтобы вы понимали, главный символ российского вторжения в Украину россияне просто скопировали у ССовцев. Но фашизм в Украине, конечно же…
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04.03.2022 19:16
+11
Это чудесно! Лаптеногим отменили монетизацию Youtube!!!
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04.03.2022 19:25
+10
Сети рвутся: Россию начали отключать от глобального интернета
Крупнейший зарубежный магистральный провайдер с минуты на минуту отключится от России

Россию начинают отключать от мирового интернета. От РФ отключается крупнейший магистральный провайдер Cogent. Это приведет к ухудшению связности российского сегмента интернета с мировым.

Крупнейший магистральный провайдер американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Операторам предлагают в течение месяца забрать серверное оборудование.

Отключение запланировано на 4 марта 20.00 мск.

По данным издания, с Cogent работают "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
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04.03.2022 19:24
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P.S. "Россияне не заметили, как сами стали фашистами, считающими, что они превыше всего и имеют право убивать всех несогласных с этим", - написал евпаториец. И, чтобы вы понимали, главный символ российского вторжения в Украину россияне просто скопировали у ССовцев. Но фашизм в Украине, конечно же…
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04.03.2022 19:16 Відповісти
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Правильне та слушне рішення!
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04.03.2022 19:19 Відповісти
@xaknetru в телеграмме: аккаунт на который кацапские собаки сбрасывают инфу, просьба засыпать спамом
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04.03.2022 19:24 Відповісти
Сети рвутся: Россию начали отключать от глобального интернета
Крупнейший зарубежный магистральный провайдер с минуты на минуту отключится от России

Россию начинают отключать от мирового интернета. От РФ отключается крупнейший магистральный провайдер Cogent. Это приведет к ухудшению связности российского сегмента интернета с мировым.

Крупнейший магистральный провайдер американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Операторам предлагают в течение месяца забрать серверное оборудование.

Отключение запланировано на 4 марта 20.00 мск.

По данным издания, с Cogent работают "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
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04.03.2022 19:24 Відповісти
Отказ американского провайдера уже в ближайшее время может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам, предупреждают эксперты.

Есть опасение, что примеру американского оператора последуют и другие зарубежные провайдеры.

Как отмечает профессор EMBA "Сколково" Евгений Черешнев, любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок.

Какими конкретно будут последствия отключения Cogent, пока непонятно. По словам эксперта из "Сколково", "таких прецедентов в масштабах страны еще не было"
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04.03.2022 19:28 Відповісти
pered otklucheniem nado tuda hakerskie bomby s virusami zahujaritj. shtob vse leglo tam *****.
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04.03.2022 19:29 Відповісти
Это чудесно! Лаптеногим отменили монетизацию Youtube!!!
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04.03.2022 19:25 Відповісти
Типіл.
На це вони ніяк пройти не можуть.
Без санкцій, пересічному населенню.
Це виглядає як простий грабунок.
...
Це російські банки і САМІ з росіянами зроблять через декілька тижнів.
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04.03.2022 19:30 Відповісти
"Це виглядає як простий грабунок." А всім уже по під шорти, як це виглядає.
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04.03.2022 19:43 Відповісти
А зачем им VISA? У них есть тачки для транзакций. Нагрузил полную фублей и отправил получателю
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04.03.2022 21:15 Відповісти
 
 