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Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників компаній Visa та Mastercard з проханням заблокувати всі платежі Visa та Mastercard як на території Російської Федерації, так і за кордоном по всіх без винятку картах, випущених у РФ та російськими банками за межами Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
"Фактично, продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу", - заявив Стефанчук.
Він зазначив, що це стане вирішальним у перемозі демократичного світу над кривавим і безглуздим авторитаризмом, свідками якого ми всі зараз є.
Топ коментарі
+14 Огусто
показати весь коментар04.03.2022 19:16
+11 Владислав Васильченко
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+10 Roman Rjevskiy
показати весь коментар04.03.2022 19:24
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Крупнейший зарубежный магистральный провайдер с минуты на минуту отключится от России
Россию начинают отключать от мирового интернета. От РФ отключается крупнейший магистральный провайдер Cogent. Это приведет к ухудшению связности российского сегмента интернета с мировым.
Крупнейший магистральный провайдер американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Операторам предлагают в течение месяца забрать серверное оборудование.
Отключение запланировано на 4 марта 20.00 мск.
По данным издания, с Cogent работают "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
Есть опасение, что примеру американского оператора последуют и другие зарубежные провайдеры.
Как отмечает профессор EMBA "Сколково" Евгений Черешнев, любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок.
Какими конкретно будут последствия отключения Cogent, пока непонятно. По словам эксперта из "Сколково", "таких прецедентов в масштабах страны еще не было"
На це вони ніяк пройти не можуть.
Без санкцій, пересічному населенню.
Це виглядає як простий грабунок.
...
Це російські банки і САМІ з росіянами зроблять через декілька тижнів.