Оперативна інформація: ворог продовжує рватись на Київ, ЗСУ протистоять облозі Миколаєва
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У 9-ий день війни основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків", - зазначили в Генштабі.
На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.
"На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах. В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований", - сказано в повідомленні.
На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника. Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань, вказують у Генштабі.
На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.
Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів .
"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо!" - запевнили в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
V - На Схід
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Крупнейший зарубежный магистральный провайдер с минуты на минуту отключится от России
Россию начинают отключать от мирового интернета. От РФ отключается крупнейший магистральный провайдер Cogent. Это приведет к ухудшению связности российского сегмента интернета с мировым.
Крупнейший магистральный провайдер американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Операторам предлагают в течение месяца забрать серверное оборудование.
Отключение запланировано на 4 марта 20.00 мск.
По данным издания, с Cogent работают "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.Отказ американского провайдера уже в ближайшее время может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам, предупреждают эксперты.
Есть опасение, что примеру американского оператора последуют и другие зарубежные провайдеры.
Как отмечает профессор EMBA "Сколково" Евгений Черешнев, любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок.
Какими конкретно будут последствия отключения Cogent, пока непонятно. По словам эксперта из "Сколково", "таких прецедентов в масштабах страны еще не было
Всю роботу за них зроблять, навіть самим не доведеться корячитись
а капаци будуть один одному голубиною поштою повідомлення слати
а на покупки грошей все одно не стане, та й купувати буде нічого
Так, давайте пробіжимося оком по країні, бо роботи під Києвом багато, а часу не *****.
Від Київа ми їх почали повільно відсувати. Вони все ще не примирилися з поразкою, але ***** їм це несприйняття отримувати не заважає. Київ не в облозі, але під ударами. Потихеньку їбашимо їх і у Київській, і у сусідніх областях.
С Харковом те ж саме. Генеральний штурм не вдався, тому - обстріли, «гради», ракетні удари як помста за поразку.
У Донецькій та Луганській області іде рубілово. Маріуполь зранку оточили орки, місто в облозі, але у місті достатньо сил, щоб перемолоти окупантів при спробі штурму.
Запорізька область - про битву під під Енергодаром і наслідки ви чули і так. Війська окупантів стікають від обласного центру вниз, на південь, у спробі пробити коридор Придністров'я-Крим-Донбас-Ростов.
На Одеському напрямку рубілово зустрічними курсами прямо зараз іде на околицях Миколаїва. Обіцяний морський десант до Одеси так і не прийшов, бо лячно.
Фактично, тільки Маріуполь і Одеський напрям залишились тими, у яких окупант зберіг ініціативу. На всіх інших він зберігає лише темпи пройобу військової техніки і здачі у полон українській землі.
Зараз ми відкинемо цих підорів від міст на півночі і в центрі, вивільнимо сили і прийдемо на південь спитати у чортів, що вони там забули і чи не проїбали випадково померти, бо вже час.
Наступі дні також будуть важкими. З ракетами, «градами», загиблими і пораненими.
Але потім ми їх всіх вб'ємо.
Юрій Гудименко
·36 хв
Від імені міської влади Харкова почали розповсюджуватися неправдиві заяви про те, що російські окупанти нібито вимагають здати їм місто протягом 72 годин.
Мер Ігор Терехов категорично це заперечив і закликав довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
Кацапстан получит "по делам его".
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