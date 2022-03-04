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Новини Війна в Україні
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Оперативна інформація: ворог продовжує рватись на Київ, ЗСУ протистоять облозі Миколаєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація: ворог продовжує рватись на Київ, ЗСУ протистоять облозі Миколаєва

У 9-ий день війни основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

 Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків", - зазначили в Генштабі.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

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"На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах. В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований", - сказано в повідомленні.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника. Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань, вказують у Генштабі.

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На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів .

"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо!" - запевнили в Генштабі.

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Топ коментарі
+33
Украина побеждает. Посмотрите на поведение путина в последних интервью, у него жуткая депрессия, тремор рук и ног, тремор голоса, задыхается - это говорит о состоянии глубокой подавленности. Украинцы должны проявить максимум сил чтобы добить суку
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04.03.2022 19:36
+27
Христо Грозев говорит, что у россии осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах. Также на следующей неделе россию ждут санкции, масштаба которых «мы ранее еще не видели», и они затронут даже путина.
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04.03.2022 19:36
+26
Коротко..
....
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 19:29
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вертолеты с самолетами, - нога в ногу идут. Интрига
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04.03.2022 19:28 Відповісти
Що Parimatch каже з цього приводу?
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04.03.2022 19:36 Відповісти
Z - На Захід

V - На Схід
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04.03.2022 19:39 Відповісти
А по-моєму, v i z - на@уй!
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Під Волновахою спочатку збили літак, сушку. Потім на допомогу прилетів гелікоптер, МИ, для симетрії також збили.
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04.03.2022 19:39 Відповісти
Щоб Су не сумувало))
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04.03.2022 19:41 Відповісти
Коротко..
....
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 19:29 Відповісти
Сети рвутся: Россию начали отключать от глобального интернета
Крупнейший зарубежный магистральный провайдер с минуты на минуту отключится от России

Россию начинают отключать от мирового интернета. От РФ отключается крупнейший магистральный провайдер Cogent. Это приведет к ухудшению связности российского сегмента интернета с мировым.

Крупнейший магистральный провайдер американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Операторам предлагают в течение месяца забрать серверное оборудование.

Отключение запланировано на 4 марта 20.00 мск.

По данным издания, с Cogent работают "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.Отказ американского провайдера уже в ближайшее время может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам, предупреждают эксперты.

Есть опасение, что примеру американского оператора последуют и другие зарубежные провайдеры.

Как отмечает профессор EMBA "Сколково" Евгений Черешнев, любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок.

Какими конкретно будут последствия отключения Cogent, пока непонятно. По словам эксперта из "Сколково", "таких прецедентов в масштабах страны еще не было
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04.03.2022 19:34 Відповісти
Яндексові інтернет вже непотрібний: йому вже й так гаплик.
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04.03.2022 19:51 Відповісти
Ну що ж, Кремль буде тільки радий
Всю роботу за них зроблять, навіть самим не доведеться корячитись

а капаци будуть один одному голубиною поштою повідомлення слати
а на покупки грошей все одно не стане, та й купувати буде нічого
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Добро пожаловать суки в каменный век, доставайте ЭВМ, денди, крестики нолики
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Неужели кацапская ботва перестанет лазить и бздеть по иностранным ресурсам?
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Нет, кацапская ботва просто не получит фото и видео своих убитых и раненых и еще больше станет гордиться свои вяличием.
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04.03.2022 21:20 Відповісти
Маскали не смотрят нормальние ресурси, а на кремлевских им день победи круглие сутки крутят.
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Это плохо - останутся только новости от российских каналов, которые больно слушать даже если речь не о войне.
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05.03.2022 11:56 Відповісти
Годину тому з мiста Валуйки через Куп'янск проiхала колона технiки руснi. Cкорiше за все поiхали на Харкiв
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04.03.2022 19:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Маріуполь вже викреслили зі звіту?
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04.03.2022 19:30 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну неужели не видны странности на юге с самого начала , с свободного выхода кацапов с Крыма
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04.03.2022 19:40 Відповісти
Работай, ботік, работай! Більше паніки. Давай, на бояру треба заробити!
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04.03.2022 19:46 Відповісти
Ніхто не звинувачує ЗСУ...не факт що він не бот...й звичайно ми всього не знаєм,але просто "дивно"
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04.03.2022 20:07 Відповісти
Слышь урод я ( не один) два дня бегал по городу , военкомат, тероборона , даже к ментам, везде посылали и вечером второго дружно все себе..ли с города перед этим вывезя все оружие по приказу свыше ( с категорическим запретом вооружать согласных воевать) . И ты будешь мне рассказывать , про то что это случайности
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04.03.2022 21:20 Відповісти
100%....теж "занепокоїло" про Херсон....з Криму "не так багато" доріг для техніки
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04.03.2022 20:06 Відповісти
Прямо зараз знов потужно грюкає з сторони Гостомеля.
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04.03.2022 19:31 Відповісти
Сподіваюсь це по кадировцям дзвони Байрактарів.
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04.03.2022 19:40 Відповісти
Украина побеждает. Посмотрите на поведение путина в последних интервью, у него жуткая депрессия, тремор рук и ног, тремор голоса, задыхается - это говорит о состоянии глубокой подавленности. Украинцы должны проявить максимум сил чтобы добить суку
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04.03.2022 19:36 Відповісти
Ну це понятно, йому дуже важливо щоб його вважали мачо, а тут його 9 днів *********, а Китай і Японія не сплять
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04.03.2022 19:43 Відповісти
Христо Грозев говорит, что у россии осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах. Также на следующей неделе россию ждут санкции, масштаба которых «мы ранее еще не видели», и они затронут даже путина.
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04.03.2022 19:36 Відповісти
Сподіваюсь мости через річку Буча та Ірпінь будуть підірвані і ці падлюки попадуть в пекло.
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04.03.2022 19:37 Відповісти
Вони підірвані ще на другий день війни.
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04.03.2022 19:41 Відповісти
це добре.
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04.03.2022 19:42 Відповісти
Есть хороший план,поддержка от Грузии,Молдавии,Японии,Финляндии,даже Китая и других стран,возврат своих территорий,хотя бы одна страна из многих пострадавших и у России не хватит сил на все фронты,и будет общая победа добра над злом!!!
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04.03.2022 19:50 Відповісти
хе. я от давно кажу, що Далекий Схід, Північний Кавказ, Якутія, Бурятія, Башкортостан, Татарстан, хто там у них ще є - всі могли б скористатися моментом і оголосити про незалежність. нєнуашо.
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04.03.2022 19:56 Відповісти
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04.03.2022 20:01 Відповісти
д) жодна відповідь не є правильною)
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Зведено

Так, давайте пробіжимося оком по країні, бо роботи під Києвом багато, а часу не *****.

Від Київа ми їх почали повільно відсувати. Вони все ще не примирилися з поразкою, але ***** їм це несприйняття отримувати не заважає. Київ не в облозі, але під ударами. Потихеньку їбашимо їх і у Київській, і у сусідніх областях.

С Харковом те ж саме. Генеральний штурм не вдався, тому - обстріли, «гради», ракетні удари як помста за поразку.

У Донецькій та Луганській області іде рубілово. Маріуполь зранку оточили орки, місто в облозі, але у місті достатньо сил, щоб перемолоти окупантів при спробі штурму.

Запорізька область - про битву під під Енергодаром і наслідки ви чули і так. Війська окупантів стікають від обласного центру вниз, на південь, у спробі пробити коридор Придністров'я-Крим-Донбас-Ростов.

На Одеському напрямку рубілово зустрічними курсами прямо зараз іде на околицях Миколаїва. Обіцяний морський десант до Одеси так і не прийшов, бо лячно.

Фактично, тільки Маріуполь і Одеський напрям залишились тими, у яких окупант зберіг ініціативу. На всіх інших він зберігає лише темпи пройобу військової техніки і здачі у полон українській землі.

Зараз ми відкинемо цих підорів від міст на півночі і в центрі, вивільнимо сили і прийдемо на південь спитати у чортів, що вони там забули і чи не проїбали випадково померти, бо вже час.

Наступі дні також будуть важкими. З ракетами, «градами», загиблими і пораненими.

Але потім ми їх всіх вб'ємо.

Юрій Гудименко
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04.03.2022 20:06 Відповісти
[email protected]
·36 хв

Від імені міської влади Харкова почали розповсюджуватися неправдиві заяви про те, що російські окупанти нібито вимагають здати їм місто протягом 72 годин.

Мер Ігор Терехов категорично це заперечив і закликав довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
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04.03.2022 20:11 Відповісти
Моста біля Михайло Коцюбинського немає. Мабуть малось на увазі міст біля Шестовиці. Значить Гончарівське і наша танкова база ще Ок
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04.03.2022 20:12 Відповісти
Тікі що над Черніговом збили ще одного літуна
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04.03.2022 20:14 Відповісти
Украина Выстоит.
Кацапстан получит "по делам его".
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Как купить оружие для украинских войск



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****: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX
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04.03.2022 20:16 Відповісти
Українці з усього світу мають об'єднатися та дати ворогу бій як в останній раз, кожен на своєму місці. Як приклад для нас має бути Фінляндія та Ізраіль дві невиликі країни які здобули собі право на життя у війні з куди більшими ворогами. Слава ЗСУ
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04.03.2022 21:43 Відповісти
 
 