В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе, - мер Орлов

У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу в Енергодарі постачання теплової енергії на місто поки що неможливе.

Про це мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці ЗАЕС виконують аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовна дата відновлення теплопостачання - 5 березня", - зазначив Орлов.

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