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Запорізька область (458) Енергодар (32)

В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе, - мер Орлов

У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу в Енергодарі постачання теплової енергії на місто поки що неможливе.

Про це мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці ЗАЕС виконують аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовна дата відновлення теплопостачання - 5 березня", - зазначив Орлов.

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Ингулеце г. Кривой Рога Днепропетровской области "

ублюдок недоучений
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04.03.2022 19:40 Відповісти
Звичайна консерва...
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04.03.2022 19:57 Відповісти
 
 