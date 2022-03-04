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В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе, - мер Орлов
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У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу в Енергодарі постачання теплової енергії на місто поки що неможливе.
Про це мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Фахівці ЗАЕС виконують аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовна дата відновлення теплопостачання - 5 березня", - зазначив Орлов.
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