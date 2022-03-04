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Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, готуються виключити російські виші, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, готуються виключити російські виші, - Міносвіти

Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти і науки.

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"Міністерство освіти і науки звернулося до міжнародних агентств щодо виключення з відповідних рейтингів російських навчальних закладів та припинення співпраці з РФ", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що вже отримано відповідь від видавництва Times Higher Education (THE), яке формує однойменний університетський рейтинг.

Представники Times Higher Education гарантували, що ті українські університети, які фігурують у будь-якому з рейтингів THE, будуть збережені у рейтингу й наступного року, незалежно від змоги подавати дані для оновлення, при цьому доступ до профілів російських університетів буде обмежено.

"Зазначено, що підтримка українських університетів, їхніх співробітників і студентів стане темами майбутніх самітів видавництва Times Higher Education, під час яких буде організовано благодійний збір коштів для допомоги українським ученим, які постраждали під час війни", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що видання Times Higher Education вживає заходів для широкого та об'єктивного висвітлення війни в Україні та її наслідків для освіти.

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Також представники іншої компанії, яка формує рейтинг U-Multirank, повідомили про такі рішення: видалити сторінку "Навчання в Росії" в розділі "Університети за країнами"; видалити сторінки про міста Росії у розділі "Університети за містами"; виключити російські університети з рейтингу.

Аналогічні заходи пропонується здійснити щодо Республіки Білорусь, яка сприяла нападу РФ на Україну.

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Цікаво інколи походити по скоторесурсам "нєпабєдімой"
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04.03.2022 20:02 Відповісти
головна ідея посту "кто же разваровивал нашу армию", "кто должен атветить за смерть 400 нашіх гєроєв".

Що буде коли підуть реальні цифри, хз.
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04.03.2022 20:05 Відповісти
Выгоняйте кацапских детей из элитных школ и универов
ЭТО КРОВАВЫЕ ГРОШИ
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04.03.2022 20:04 Відповісти
теперь кацапы могут подтираться своими дипломами - их не признает ни одна страна
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04.03.2022 20:08 Відповісти
У них вже почався відтік молоді з країни. Я вже навіть не згадаю можливу мобілізацію
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Коли держслужбовець в Британії скоює злочин, наприклад ловлять на хабарі, університети які видавали йому дипломи негайно їх анулюють як видані помилково. Це повязано з тим що набуття вищої освіти у британців тісно повязано з гуманітарним блоком - філософія, соціологія, кримінологія, психологія. Якщо людина дійсно освоїла ці предмети в університеті то брати хабарі вона не стане. Нам варто теж позбавляти дипломів про освіту усіх "зашкварених" чиновників і вносити їх в "чорний список" держслужби.
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04.03.2022 20:21 Відповісти
Також слід виключити російські журнали з міднародних наукових баз даних, виключити москальноту із редакцій міжнародних журналів і заборонити їм публікуватись у закордонних журналах. Наступ має йти на усіх фронтах.
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04.03.2022 20:24 Відповісти
МехМат МГУ, альма матер, пошел нахер!
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04.03.2022 20:51 Відповісти
 
 