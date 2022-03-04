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Росія з початку вторгнення запустила 500 ракет, але не контролює повітряного простору України - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія з початку вторгнення запустила 500 ракет, але не контролює повітряного простору України - Пентагон

З початку вторгнення в Україну російська сторона вже запустила понад 500 ракет, але досі не контролює повітряного простору, заявили в Пентагоні.

Про це інформує  "Польське радіо" з посиланням на джерела в Пентагоні, повідомляє Цензор.НЕТ

За даними Пентагону, колона російських військ завдовжки кілька десятків кілометрів все ще стоїть приблизно за 25 км на північ від Києва і була сповільнена українськими атаками та вибухом одного з мостів. Російські війська також знаходяться під Черніговом та Харковом на півночі країни, але продовжують наступ на півдні країни.

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При цьому чиновник зазначив, що Маріуполь на Азовському морі, як і раніше, перебуває під контролем України. Він додав, що хоча Росія може почати атаку на Одесу з суші та моря, ознак такого кроку поки що немає.

За інформацією Пентагону, 92 відсотки накопиченої росіянами техніки вже в'їхали в Україну . Інформації про те, що до нападу були причетні білоруські сили, наразі немає.

Говорячи про напад Росії на Запорізьку АЕС, співрозмовник засудив цей акт як безвідповідальний і заявив, що не може спростувати повідомлення про те, що станція перебуває під контролем Росії. При цьому він зазначив, що ознак витоку палива чи підвищеного випромінювання немає.

За словами представника Пентагону, США продовжують постачати Україні зброю і наразі поставлено близько 70 відсотків із нещодавнього пакету допомоги у розмірі 350 мільйонів доларів. Він також зазначив, що подібну допомогу надали 14 країн, і українці нею успішно користуються. Він також заявив, що ознак спроб Росії порушити роботу транспорту немає.

Пентагон також вважає, що Україна, як і раніше, має більшу частину своїх систем ППО та авіації, і що Росія не отримала панування у повітрі.

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Топ коментарі
+28
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04.03.2022 20:28
+18
а ви курви НАТІвськи що контролюєте? ..... окрім своєї занепокоєнності
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04.03.2022 20:31
+17
Не контролює завдяки нашим героям льотчикам та ППО.
Слава їм і шана.
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04.03.2022 20:30
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Зато українське мисливське товариство НА СТРЕМЕИ
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04.03.2022 20:28 Відповісти
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04.03.2022 20:28 Відповісти
Рыбачка Соня@OD_Sonya_UA

1 ч



#Украіна, Київ - ретвіт будь ласка

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04.03.2022 20:28 Відповісти
і ми маємо з цього радіти?
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04.03.2022 20:29 Відповісти
Ну як вам сказати, крилатих ракет в них залишилося дуже мало, з цього радіти можна
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04.03.2022 20:33 Відповісти
интересно сколько, хоть примерно...
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04.03.2022 20:35 Відповісти
ну если еще добавить почти 1000 штук Х-55,отданных ЧУЧМОЙ в 2000 году -то можна сказать что все уже кончилось-ещё 20 дней и может кончатся
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04.03.2022 20:53 Відповісти
ужас...
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04.03.2022 21:10 Відповісти
а чому б і ні?

У России ресурсов на войну осталось до воскресенья, - расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его словам, дальше оккупантов ждет только крах.

Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина
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04.03.2022 20:37 Відповісти
Проф. Преображенский@prof_preobr



Знаете, сколько рейсов из hоссии примет аэропорт Еревана сегодня? 37. Тридцать семь. За одни сутки.
Это беженцы. Из hоссии. Тысячи беженцев в сутки в один только Ереван. Путин довёл страну уже до массового бегства людей.
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04.03.2022 20:43 Відповісти
Не контролює завдяки нашим героям льотчикам та ППО.
Слава їм і шана.
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04.03.2022 20:30 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 21:13 Відповісти
а ви курви НАТІвськи що контролюєте? ..... окрім своєї занепокоєнності
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04.03.2022 20:31 Відповісти
Вони зараз усіма сила дірку в сраці в себе контролюють, щоб ненароком не полилося від страху.
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04.03.2022 20:36 Відповісти
нато скоро свое очко не будет контролировать,куда им украинское небо доверять
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04.03.2022 20:55 Відповісти
Оправдались
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04.03.2022 20:32 Відповісти
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Крокодилы ходят лёжа🐊 25%@Zloe_Krocodilo·3 ч

Мене не полишає дивне відчуття, що Україна тримається не завдяки, а всупереч політиці зеленської влади 🙄
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04.03.2022 20:33 Відповісти
...і це додає оптимізму.
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04.03.2022 20:36 Відповісти
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Точно. Оно, пеЦька п"яний на блок-пости каски привіз...........то ми точно переможимо.
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04.03.2022 20:40 Відповісти
Возьмите этого умного аналитика из пентагона и пускай он сутки поживает в харькове
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04.03.2022 20:34 Відповісти
Вы себе представьте как он это делает тупо холодная арифметика. Этому уроду утром когда он пришёл на работу почухал мошенку, выпил кофе принесли сводку он прибавил к итогу предыдущих дней какое-то количество, потом ******** по телефону, опять почухал мошенку, выпил кофе о обед, сходил на обед. Пришёл с обеда давай выводить процентовку контроля воздуха. Это клерк ему насрать он работает с 9 до 18.00. Вы думает что каждая ракета это гибели людей? Пока в его дом не упала ракета ему НАСРАТЬ
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04.03.2022 20:43 Відповісти
Срать на тот Пентагон. Армия США-это только сидеть и *******. Гонялись десятилетиями за басмачами,а появление нового гитлера профукали. Аналитики,блеать.
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04.03.2022 20:34 Відповісти
Сам меньше *****. Штати допомагають Україні . Наразі треба їм закрити небо, але це справа НАТО, а там багато стран… як там проходять домовини ми не знаємо
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04.03.2022 20:45 Відповісти
нато это прежде всего сша-так что не рассказывай
все остальные там массовка низкой боеспособности еще с советских времен
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04.03.2022 20:57 Відповісти
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Пентагон давай оружие или иди курсом знаешь сам какого корабля.
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04.03.2022 20:34 Відповісти
Ви помітили як ЗСУ вправно укладають ворожу авіацію? А перед війною усі бідкались, що в нас нема ППО. Чи не підкинули наші партнери чогось такого нашим силам, про що кацапам знати конче?
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04.03.2022 20:35 Відповісти
Один из инсайдеров спецслужб мокшаленда: Блицкриг провалился, вариантов победить у России нет - мы по шею в г*вне: слив из ФСБ
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04.03.2022 20:37 Відповісти
Если это правда, то это очень обнадёживает. Спасибо
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04.03.2022 20:55 Відповісти
Будем надеяться, что это так. Да и Bellingcat о том же говорит.
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04.03.2022 21:05 Відповісти
дай Бог...
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04.03.2022 21:12 Відповісти
Бог тут не при делах, одна надежда на себя, на свою силу воли.
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04.03.2022 21:21 Відповісти
НАТО закрий небо України!!
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04.03.2022 20:39 Відповісти
А чтобы небо над Украиной контролировало НАТО? Технические возможности, полагаю, есть - было бы желание.

И помощь НАТО также нужна и для обеспечения защиты атомных электростанций Украины от рф-террористов.
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04.03.2022 20:41 Відповісти
Реально тактические возможности есть только по правобережью -до линии киев-черкассы-днепр-запорожье.
Дальше не хватает реальной (а не википедиевской) дальности по боевому радиусу
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04.03.2022 21:00 Відповісти
уже кое-что...
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04.03.2022 21:13 Відповісти
Ці перемоги які є - це дуже велика допомога заходу і в першу чергу Штатів і Бритів, а воювати за нас ніхто не буде на жаль але це так
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04.03.2022 20:42 Відповісти
Якщо ця гігантська, кацапська колонна стоїть під Києвом вже декілька днів, то чого її не розфігачать?
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04.03.2022 20:42 Відповісти
А чо их фигачить? Стоит себе и стоит. Их от обеспечения отрезают, они постепенно морально разлагаются. И потом, когда они попытаются поехать, то при первом выстреле все разбегутся. Сохраним кучу патронов и джавелинов.
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
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04.03.2022 20:43 Відповісти
А что интересно ждёт колонна под Киевом, что их ********? Просто сидеть в поле в такую погоду это пздц, сам сижу на блокпостах, это пздц так т
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04.03.2022 20:44 Відповісти
Пояснення одне.Всім керує особисто Путін.Йому поки не до них.Він на півдні солдатиками грається.А особиста ініціатива їм заборонена.На наше щастя. Така махіна і лише одна голова пристаркувата.
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Пальне закінчилось, сподіваюсь і харчі. ССО в той же час ******* по тилам, що гай шумить. Так що можна вважати, що то тупо залізо.
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Ви знаєте,шановні форумчани,Мож я і нарвусь на "спам"...але замість того щоб просто звиздіти про нас,краще б помогли нам(закритим небом)... сАюзнІчкІ(((( а то таке враження що вони "нашими дітьми вирішують свої геополітичні" питання.(((
Ну ми ж не вимагаємо солдат...ми просто над містами просим "закрити"(((
ЗІ-9 день....трохи нерви "здають"...а вже не кажучи про тих хто "там"
Так- все буде УКРАЇНА...але ж ви можете зробити щоб це було " меншою ціною"...
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04.03.2022 20:44 Відповісти
Ах,для "інет-войно-тролів"... Так я не в Сумах/Донецьку/Луганську/Херсоні
Але після них ми(((
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04.03.2022 20:46 Відповісти
І взагалі пишіть українською , російська це мова загарбника , зараз навіть ті хто все життя писав і розмовляв на російські переходять на українську, якщо навіть щелепа не дозволяє
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04.03.2022 20:49 Відповісти
НАТО хай даёт нам оружие и ПВО. Побольше и разного
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04.03.2022 20:56 Відповісти
візміть цього аналітика або у Харьків, Київ, Чернівці і нехай потім зробить висновки, ска
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04.03.2022 20:57 Відповісти
були фото зі збитими ракетами рф. в Україні хіба було таке ппо що збиває ракети?
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04.03.2022 20:59 Відповісти
сбить у нас нельзя фактически только искандер-без данных спутников и дальних рлс это не реально,все остальное сбивается
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04.03.2022 21:03 Відповісти
С-300 досить непогано збиває ракети.
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04.03.2022 21:04 Відповісти
ни петриот ,ни с-300,400,500-сбить со 100 процентной точностью ракету по типу искандера не может к сожалению .
Дай бог чтоб в лучших условиях процентов 30 поразили
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04.03.2022 21:19 Відповісти
ніхто й не каже про 100 процентів . 30 Вже непогано.
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04.03.2022 23:49 Відповісти
 
 