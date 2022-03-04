Росія з початку вторгнення запустила 500 ракет, але не контролює повітряного простору України - Пентагон
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З початку вторгнення в Україну російська сторона вже запустила понад 500 ракет, але досі не контролює повітряного простору, заявили в Пентагоні.
Про це інформує "Польське радіо" з посиланням на джерела в Пентагоні, повідомляє Цензор.НЕТ
За даними Пентагону, колона російських військ завдовжки кілька десятків кілометрів все ще стоїть приблизно за 25 км на північ від Києва і була сповільнена українськими атаками та вибухом одного з мостів. Російські війська також знаходяться під Черніговом та Харковом на півночі країни, але продовжують наступ на півдні країни.
При цьому чиновник зазначив, що Маріуполь на Азовському морі, як і раніше, перебуває під контролем України. Він додав, що хоча Росія може почати атаку на Одесу з суші та моря, ознак такого кроку поки що немає.
За інформацією Пентагону, 92 відсотки накопиченої росіянами техніки вже в'їхали в Україну . Інформації про те, що до нападу були причетні білоруські сили, наразі немає.
Говорячи про напад Росії на Запорізьку АЕС, співрозмовник засудив цей акт як безвідповідальний і заявив, що не може спростувати повідомлення про те, що станція перебуває під контролем Росії. При цьому він зазначив, що ознак витоку палива чи підвищеного випромінювання немає.
За словами представника Пентагону, США продовжують постачати Україні зброю і наразі поставлено близько 70 відсотків із нещодавнього пакету допомоги у розмірі 350 мільйонів доларів. Він також зазначив, що подібну допомогу надали 14 країн, і українці нею успішно користуються. Він також заявив, що ознак спроб Росії порушити роботу транспорту немає.
Пентагон також вважає, що Україна, як і раніше, має більшу частину своїх систем ППО та авіації, і що Росія не отримала панування у повітрі.
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1 ч
#Украіна, Київ - ретвіт будь ласка
У России ресурсов на войну осталось до воскресенья, - расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его словам, дальше оккупантов ждет только крах.
Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина
Знаете, сколько рейсов из hоссии примет аэропорт Еревана сегодня? 37. Тридцать семь. За одни сутки.
Это беженцы. Из hоссии. Тысячи беженцев в сутки в один только Ереван. Путин довёл страну уже до массового бегства людей.
Слава їм і шана.
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine!!!!
Мене не полишає дивне відчуття, що Україна тримається не завдяки, а всупереч політиці зеленської влади 🙄
все остальные там массовка низкой боеспособности еще с советских времен
И помощь НАТО также нужна и для обеспечения защиты атомных электростанций Украины от рф-террористов.
Дальше не хватает реальной (а не википедиевской) дальности по боевому радиусу
Ну ми ж не вимагаємо солдат...ми просто над містами просим "закрити"(((
ЗІ-9 день....трохи нерви "здають"...а вже не кажучи про тих хто "там"
Так- все буде УКРАЇНА...але ж ви можете зробити щоб це було " меншою ціною"...
Але після них ми(((
Дай бог чтоб в лучших условиях процентов 30 поразили