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ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

Європейський Союз може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядали, який новий пакет санкцій може бути погоджено найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які відключимо від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк", - сказав він.

За його словами, ЄС звернувся до технічних органів із пропозицією вивчити більшу кількість банків.

"Побачимо. Ми можемо збільшити кількість банків, ми можемо піти глибше у фінансових санкціях", - наголосив Боррель.

Водночас він закликав подумати про наслідки тих санкцій, які вже запровадили.

Крім того, глава дипломатії ЄС звернув увагу на необхідність того, щоб російські олігархи уникали наслідків санкцій та припинення ухилення від сплати податків.

Також читайте: Російські банки, які потрапили під санкції ЄС, відключать від SWIFT 12 березня

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Топ коментарі
+5
Давите кацапню по всем фронтам
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04.03.2022 20:40
+5
Все, росія після цих погроз точне почне задаватись! Обісранці європейські звичайні (Obisrants Ordinarius Europae)...
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04.03.2022 20:43
+3
Сдается, мне господа, это была комедия...
Сука, импотенция...
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04.03.2022 20:50
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Давите кацапню по всем фронтам
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04.03.2022 20:40 Відповісти
Не може а треба плять.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
Ввести все возможные антироссийские санкции сразу предложил всем желающим Владимир Путин
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04.03.2022 20:42 Відповісти
Все, росія після цих погроз точне почне задаватись! Обісранці європейські звичайні (Obisrants Ordinarius Europae)...
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04.03.2022 20:43 Відповісти
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04.03.2022 20:43 Відповісти
До цілих 15%?
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Сдается, мне господа, это была комедия...
****, импотенция...
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04.03.2022 20:50 Відповісти
Не рванут ли олигархи за границу
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04.03.2022 20:51 Відповісти
импотентная европа...она даже этого не может сделать....
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04.03.2022 21:08 Відповісти
Еще ни один банк не отключили, зато подумывают увеличить их число
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04.03.2022 21:19 Відповісти
 
 