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Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони

У мережі поширюється інформація, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. Це - фейк.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом не можливо, відповідно — навести цілі для авіабомбардування НЕ МОЖЛИВО. Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони звертають увагу громадян, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

Також читайте: Найближчим часом ворог активізує проведення інформаційних операцій проти нашої держави, - ГУР

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Топ коментарі
+19
Информационная война.

Украинская журналистка выложили 7 тыс. фото мертвых русских оккупантов.
"7000 тысяч фотографий российских трупов, я загрузила на страницы университетов, школ, модных ресторанов, клубов и тд Москвы, за последние три дня посмотрели более 73000 раз."
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04.03.2022 20:44
+12
Проф. Преображенский@prof_preobr





Знаете, сколько рейсов из россии примет аэропорт Еревана сегодня? 37. Тридцать семь. За одни сутки.
Это беженцы. Из россии. Тысячи беженцев в сутки в один только Ереван. Путин довёл страну уже до массового бегства людей.
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04.03.2022 20:44
+12
у них бомбит
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04.03.2022 20:47
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04.03.2022 20:42 Відповісти

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04.03.2022 20:44 Відповісти
Информационная война.

Украинская журналистка выложили 7 тыс. фото мертвых русских оккупантов.
"7000 тысяч фотографий российских трупов, я загрузила на страницы университетов, школ, модных ресторанов, клубов и тд Москвы, за последние три дня посмотрели более 73000 раз."
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04.03.2022 20:44 Відповісти
Сумнівна *****. Нема такої кількості фото. Навіть якщо є така кількість трупів. Вони більшість забирають із собою. Нашим вдається сфоткати лише частину. То ж ***** постити такі відверті фейки?
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04.03.2022 20:54 Відповісти
а если снимать с разных ракурсов?
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Проф. Преображенский@prof_preobr





Знаете, сколько рейсов из россии примет аэропорт Еревана сегодня? 37. Тридцать семь. За одни сутки.
Это беженцы. Из россии. Тысячи беженцев в сутки в один только Ереван. Путин довёл страну уже до массового бегства людей.
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04.03.2022 20:44 Відповісти
А что их тоже бомбят?
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04.03.2022 20:45 Відповісти
у них бомбит
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04.03.2022 20:47 Відповісти
их бомбит...
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Чому радієш? Біжать ті, на кого була надія. Ті шо лишились будуть владу облизувать до могили.
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04.03.2022 20:57 Відповісти
А Джохара Дудаєва як вбили 21 квітня 1996 року? По координатам мобільного зв'язку при телефонній розмові.
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Гава и моторыло когда умирали тоже говорили по телефону
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04.03.2022 20:49 Відповісти
То був супутниковий телефон, але й мобільний телефон - радіо-передавач, який можна запеленгувати.
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04.03.2022 20:54 Відповісти
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Оце засуджений з Білої Церкви.
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04.03.2022 21:01 Відповісти
Може і фейк але на всяк випадок вночі краще не реагувати.
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04.03.2022 20:59 Відповісти
 
 