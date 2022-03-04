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Окупанти запустили фейк про наведення для бомбардування через анонімні дзвінки на мобільні, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі поширюється інформація, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування. Це - фейк.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом не можливо, відповідно — навести цілі для авіабомбардування НЕ МОЖЛИВО. Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони звертають увагу громадян, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.
Топ коментарі
+19 Гыг с Вами
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+12 olele
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+12 Гыг с Вами
показати весь коментар04.03.2022 20:47
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Украинская журналистка выложили 7 тыс. фото мертвых русских оккупантов.
"7000 тысяч фотографий российских трупов, я загрузила на страницы университетов, школ, модных ресторанов, клубов и тд Москвы, за последние три дня посмотрели более 73000 раз."
Знаете, сколько рейсов из россии примет аэропорт Еревана сегодня? 37. Тридцать семь. За одни сутки.
Это беженцы. Из россии. Тысячи беженцев в сутки в один только Ереван. Путин довёл страну уже до массового бегства людей.