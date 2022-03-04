Оборонці Маріуполя за тиждень знищили більше 30 одиниць техніки та більше 100 окупантів, - штаб ООС

Маріуполь дев'ятий день бореться з російською ордою

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "Тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Збройні сили України, полк "Азов", , Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ та прості маріупольці не впускають російські колони. Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться.

За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 чоловік піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи.

Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!"