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Новини Війна в Україні
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Маріуполь (541) облога (1)

Оборонці Маріуполя за тиждень знищили більше 30 одиниць техніки та більше 100 окупантів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маріуполь дев'ятий день бореться з російською ордою

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "Тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Збройні сили України, полк "Азов", , Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ та прості маріупольці не впускають російські колони. Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться.

За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 чоловік піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи.

Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!"

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Топ коментарі
+20
Дайте хлопцям допомоги.
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04.03.2022 20:46
+14
Мариуполь город Герой, кацапофашисты бредили,что их там встречать будут с караваями, а встретили огнем и мечом.. кацапофашисты очень ошиблись, когда засунули свое кацапское рыло в чужой вулык..
потом удивляются, откуда взялись разъярённые пчелы со своими жалами - байрактарами..
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04.03.2022 20:49
+13
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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04.03.2022 20:46
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СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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04.03.2022 20:46 Відповісти
Дайте хлопцям допомоги.
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04.03.2022 20:46 Відповісти
Героям слава !!!
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04.03.2022 20:46 Відповісти
Дай Бог ВАМ всім здоров*я та перемогу над цим кодлом.
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Мариуполь город Герой, кацапофашисты бредили,что их там встречать будут с караваями, а встретили огнем и мечом.. кацапофашисты очень ошиблись, когда засунули свое кацапское рыло в чужой вулык..
потом удивляются, откуда взялись разъярённые пчелы со своими жалами - байрактарами..
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04.03.2022 20:49 Відповісти
По всей Европе ходят легенды про Азов.
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04.03.2022 21:05 Відповісти
Боже, оборони та захисти ВАС, ХЛОПЦІ
Бережіть себе та один одного
І БИЙТЕ ЦЮ НАВОЛОЧ!,
Люблю вас всіх і кожного
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04.03.2022 20:51 Відповісти
Перестаньте верещати лозунги. Коменти не мітинг! Краще подумайте, до чого може привести падіння Маріуполя. Генштабу треба не нахвалювати героїв, а їх дійсно є за що, а відшукати можливість, якось нашкребти резервів і розблокувати місто.
Мабуть у декого дуже бідна уява, щоб не відчути, що доводиться переживати звичайним людям з дітьми і стариками 5 діб без електрики, води і тепла та ще й при дефіциті харчів.
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04.03.2022 20:57 Відповісти
Ну как бы на это расчет России. Чтобы мы дали слабину. Отсюда и требование коридоров и прочее. Я не против коридоров и помощи, но этим может воспользоваться Россия. Это всегда надо держать в уме.
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04.03.2022 21:01 Відповісти
Які коридори? Мало нам Іловайського зеленого коридору, який ***** персонально обіцяв Пороху? Пробивати блокаду треба. Іншого виходу нема. Я проти перетворення Маріуполя в блокадний Ленінград!
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04.03.2022 21:05 Відповісти
Ну тут уже другой вопрос, чтобы это не было ловушкой и прочее. В идеале хотелось бы верить что у нас есть свободные силы, которые туда направляются. В Николаеве же кто-то появился недавно. Может и в Мариуполе появится.
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Я верю в Мариуполь. Хотя сейчас ему очень тяжело.
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04.03.2022 21:02 Відповісти
Тримайся, Марік, "шторм" не вічний
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04.03.2022 21:15 Відповісти
 
 