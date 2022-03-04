Оборонці Маріуполя за тиждень знищили більше 30 одиниць техніки та більше 100 окупантів, - штаб ООС
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Маріуполь дев'ятий день бореться з російською ордою
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні відзначається: "Тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Збройні сили України, полк "Азов", , Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ та прості маріупольці не впускають російські колони. Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його з хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться.
За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 чоловік піхоти та дві розвідувальних групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи.
Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!"
Будь ласка, зачекайте...
потом удивляются, откуда взялись разъярённые пчелы со своими жалами - байрактарами..
Бережіть себе та один одного
І БИЙТЕ ЦЮ НАВОЛОЧ!,
Люблю вас всіх і кожного
Мабуть у декого дуже бідна уява, щоб не відчути, що доводиться переживати звичайним людям з дітьми і стариками 5 діб без електрики, води і тепла та ще й при дефіциті харчів.