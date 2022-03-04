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США запровадили санкції проти російської еліти: Активи у Штатах заморозять, а майно - заблокують

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США запровадили санкції проти російської еліти: Активи у Штатах заморозять, а майно - заблокують

США запровадили санкції проти російської еліти та членів їхніх сімей, які продовжують підтримувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це у Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Для цих осіб та членів їхніх сімей буде відрізано доступ до фінансової системи США. Їхні активи в США заморожено, а майно – заблоковано.

"Сполучені Штати запровадять санкції проти розширеного списку наближених Путіна та членів їхніх родин. Одним з представників цієї еліти є Алішер Бурханович Усманов, близький союзник Путіна та один з найбагатших людей Росії. Майно Усманова, включаючи його суперяхту та приватний літак, заборонено використовувати в Сполучених Штатах і особами США.

Сполучені Штати ввели санкції проти Дмитра Пєскова, який як прессекретар Путіна є головним рупором путінської брехні, і наклали візові обмеження на 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей і наближених.

США оголосили про повні блокувальні санкцій проти ще більшої кількості представників російської еліти та членів їхніх сімей, які підтримують Путіна, зокрема:

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії елітної нерухомості);

Борис Ротенберг (його дружина Карина, сини Роман і Борис);

Аркадій Ротенберг (його сини Павло, Ігор та дочка Лілія);

Сергій Чемезов (дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія);

Ігор Шувалов (п'ять його компаній, дружина Ольга, син Євген, його компанія, літак, а також дочка Марія і її компанія)

І Євген Пригожин (його три компанії, дружина Поліна, дочка Любов і син Павло)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+38
Найкращі санкції ворогу наносить Українська армія.
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04.03.2022 20:53
+27
А коли вже в Україні заборонять МОСЬКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ?
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04.03.2022 20:55
+22
А дочь Лаврова пронесло, лошадью прикинулась!
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04.03.2022 20:58
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Найкращі санкції ворогу наносить Українська армія.
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04.03.2022 20:53 Відповісти
США скромнічають. Крім санкцій за тиждень встигли надати озброєнь у розмірі 70% від 350 млн баксів,з допомоги озвученої тиждень тому.
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04.03.2022 20:58 Відповісти
О,ну тоді і за це дякуємо нашим гарантам.
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04.03.2022 21:01 Відповісти
А коли вже в Україні заборонять МОСЬКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ?
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04.03.2022 20:55 Відповісти
Нанести на стены их церквей тризуб и рашоорки их в первую очередь разнесут.
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04.03.2022 20:58 Відповісти
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04.03.2022 21:00 Відповісти
З наколотим курчам будь ласка
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04.03.2022 22:15 Відповісти
Москву перейменують в Бандерівськ. То й патріархат стане бандерівським.
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04.03.2022 21:03 Відповісти
Це легко зробить на раз-два. Запровадити кассові апарати, чеки і кожен піп рееструеться як ФОП. Вивісити таблички : Шановні паряфіяни, ваша пожертва мимо кассового апарата до Бога не доходить!
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04.03.2022 21:09 Відповісти
Зараз дозвіл не потрібно. Можна методом народного суду.
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04.03.2022 21:28 Відповісти
Tуалетный ершик в ШОЦI !
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04.03.2022 20:56 Відповісти
шо, опять?
а одного два раза забанить у вас считаєцца?

ДЕЛАЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, УРОДИ!

поки ви там рахуєте та вираховуєте ткт ГИНУТЬ ЖИВІ ЛЮДИ

І НЕ ТІЛЬКИ ПУЙЛО ЦЬОМУ ВИНА
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04.03.2022 20:57 Відповісти
А дочь Лаврова пронесло, лошадью прикинулась!
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04.03.2022 20:58 Відповісти
прочитав "лайно заблокують"
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04.03.2022 20:59 Відповісти
Доця шаленого мерина піде на "панель " у Гарлемі?
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04.03.2022 21:01 Відповісти
Буде афроамериканцям пропонувати оральний секс за кінгбургер )
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04.03.2022 21:13 Відповісти
Ой а кто это сделал?
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04.03.2022 21:04 Відповісти
Всех деток нах в родную говень, последним рейсом ероплана в один конец.
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04.03.2022 21:05 Відповісти
А видели видео поклонской? Она уже не такая борзая, предвидит чем все кончится, и буркино фасо не спасет
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04.03.2022 21:15 Відповісти
Кабо Верде, вроді.
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04.03.2022 21:28 Відповісти
Интересно а жена ПИськова тоже под санкции попадет? Она гражданка США.
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04.03.2022 21:41 Відповісти
Жена ПИСЬкова писяет кипятком от гордости чья она жена.
Как бы она муженьку коньки не наставила, и не вышла за американца.
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04.03.2022 22:25 Відповісти
А главное ,как ***** быстро , тут Украину уничтожают , а они все чухаются
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04.03.2022 21:56 Відповісти
Единственный действенный союзник России - это Израиль, лоббирующий интересы кремля в Вашингтоне.
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04.03.2022 22:27 Відповісти
Да, вот удивительное дело, вся политика ссср была направлена на унижение евреев. После распада ссср евреи ринулись практически поголовно от "хорошей" жизни в Израиль, и вдруг такая трогательная любовь к россиюшке. Вот с чего бы? Всегда раньше считала евреев умными - ошибалась.
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05.03.2022 06:33 Відповісти
Ще треба санкції проти одного гоміка запровадити Ермак: Украина или пойдет на поклон, или Путин сожжет все дотла - третьего варианта нет
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04.03.2022 22:35 Відповісти
і усіх нахрін вигнати назад у кацапстан
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04.03.2022 22:35 Відповісти
"Сполучені Штати запровадять санкції проти розширеного списку наближених Путіна та членів їхніх родин. Одним з представників цієї еліти є Алішер Бурханович Усманов, близький союзник Путіна та один з найбагатших людей Росії. Для цих осіб та членів їхніх сімей буде відрізано доступ до фінансової системи США. Їхні активи в США заморожено, а майно - заблоковано.

Замість запровадять очикував запроваджено. В другому реченні є зайве слово буде
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04.03.2022 22:37 Відповісти
Ще ж треба всіх "віолончелістів", тобто "держателей общака", розшукати.
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05.03.2022 06:38 Відповісти
******** російські яхти - ок сагкції.
Якісь такі собі санкції... дали б хоч по пів мільона за голову кожного зі списка - було б цікаввше
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04.03.2022 23:55 Відповісти
толи еще будет ойойой
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05.03.2022 03:20 Відповісти
А ЗАЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ !!!???
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05.03.2022 09:01 Відповісти
 
 