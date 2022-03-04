США запровадили санкції проти російської еліти: Активи у Штатах заморозять, а майно - заблокують

США запровадили санкції проти російської еліти та членів їхніх сімей, які продовжують підтримувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це у Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Для цих осіб та членів їхніх сімей буде відрізано доступ до фінансової системи США. Їхні активи в США заморожено, а майно – заблоковано.

"Сполучені Штати запровадять санкції проти розширеного списку наближених Путіна та членів їхніх родин. Одним з представників цієї еліти є Алішер Бурханович Усманов, близький союзник Путіна та один з найбагатших людей Росії. Майно Усманова, включаючи його суперяхту та приватний літак, заборонено використовувати в Сполучених Штатах і особами США.

Сполучені Штати ввели санкції проти Дмитра Пєскова, який як прессекретар Путіна є головним рупором путінської брехні, і наклали візові обмеження на 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей і наближених.

США оголосили про повні блокувальні санкцій проти ще більшої кількості представників російської еліти та членів їхніх сімей, які підтримують Путіна, зокрема:

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії елітної нерухомості);

Борис Ротенберг (його дружина Карина, сини Роман і Борис);

Аркадій Ротенберг (його сини Павло, Ігор та дочка Лілія);

Сергій Чемезов (дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія);

Ігор Шувалов (п'ять його компаній, дружина Ольга, син Євген, його компанія, літак, а також дочка Марія і її компанія)

І Євген Пригожин (його три компанії, дружина Поліна, дочка Любов і син Павло)", - йдеться в повідомленні.

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