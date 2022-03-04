Санкції не знімуть, доки останній солдат РФ не покине території України, – депутат Європарламенту Ауштревічус
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Європі не збираються знімати санкції проти РФ, поки Росія не припинить агресію проти України, не йдеться навіть про їх пом'якшення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі виданню "ГОРДОН" заявив депутат Європейського парламенту від Литви, Пятрас Ауштревічус.
"Те, що ми бачимо в Україні – російська агресія лише посилюється. Російська сторона бомбардує і руйнує українські міста, вона вбиває безневинних людей, намагаючись захопити всю Україну. З огляду на це, я бачу тільки один шлях – санкції мають бути посиленими, і я впевнений, їх буде посилено. Тому будь-які розмови про послаблення, пом'якшення або відтермінування санкцій, – це прийняття бажаного за дійсне. І я можу сказати вам, що це не на порядку денному, і російська сторона має прокинутися та прийняти цю реальність", – заявив політик.
Він нагадав, що Євросоюз не відкликав і не скасовував свої санкції щодо Криму, оскільки він досі перебуває під окупацією.
"У нас є дуже чітка політика: поки хоч один російський солдат та окупаційна влада перебуває і залишається на українській землі – ми не можемо зняти жодних санкцій. Москва має це чітко розуміти, і російське суспільство має це чітко розуміти. Справа не тільки в уряді, російське суспільство має зіткнутися з новою реальністю: що їм не раді у Європі і їм не раді у цивілізованому світі", – сказав європарламентарій.
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як вам такі новини ... бізес на крові ???
Короче никогда.
Лучшие из лучших. Они тоже хотят принять участие в битве света против тьмы.
Несколько украинских СМИ со ссылкой на израильский портал "Вайнет" сообщили, что на стороне Украины в войне с Россией принимают участие воспитанники элитных подразделений израильской армии.
Депутат Європейського парламенту: -поки хоч один російський солдат та окупаційна влада перебуває і залишається на українській землі - ми не можемо зняти жодних санкцій.
ПИТАННЯ: про Крим якось не чітко, можна ось сюда на вушко, і голосніше.
а всю остальную быдломасу пленные вынесут руками на родную говень, чтобы не воняло..
Teper poka posledni soldat be yidet ...