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Санкції не знімуть, доки останній солдат РФ не покине території України, – депутат Європарламенту Ауштревічус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Санкції не знімуть, доки останній солдат РФ не покине території України, – депутат Європарламенту Ауштревічус

У Європі не збираються знімати санкції проти РФ, поки Росія не припинить агресію проти України, не йдеться навіть про їх пом'якшення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі виданню "ГОРДОН" заявив депутат Європейського парламенту від Литви, Пятрас Ауштревічус.

"Те, що ми бачимо в Україні – російська агресія лише посилюється. Російська сторона бомбардує і руйнує українські міста, вона вбиває безневинних людей, намагаючись захопити всю Україну. З огляду на це, я бачу тільки один шлях – санкції мають бути посиленими, і я впевнений, їх буде посилено. Тому будь-які розмови про послаблення, пом'якшення або відтермінування санкцій, – це прийняття бажаного за дійсне. І я можу сказати вам, що це не на порядку денному, і російська сторона має прокинутися та прийняти цю реальність", – заявив політик.

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Він нагадав, що Євросоюз не відкликав і не скасовував свої санкції щодо Криму, оскільки він досі перебуває під окупацією.

"У нас є дуже чітка політика: поки хоч один російський солдат та окупаційна влада перебуває і залишається на українській землі – ми не можемо зняти жодних санкцій. Москва має це чітко розуміти, і російське суспільство має це чітко розуміти. Справа не тільки в уряді, російське суспільство має зіткнутися з новою реальністю: що їм не раді у Європі і їм не раді у цивілізованому світі", – сказав європарламентарій.

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Топ коментарі
+21
Ми тоді одного до стовпа прив'яжемо, хай залишаэться
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04.03.2022 20:59
+16
А потім що? Скасують? А хто відповідатиме за смерті українців та за знищену економіку? І хто гарантує, що кацапня знову на нас не полізе?
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04.03.2022 21:00
+15
Доведеться таки одного лишити, щоб не зняли ніколи!
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04.03.2022 21:00
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Shell Plc, крупнейшая нефтяная компания Европы, приобрела партию российской нефти сорта Urals с рекордной скидкой, продемонстрировав готовность покупать энергоресурсы у России, несмотря на ее агрессию против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

як вам такі новини ... бізес на крові ???
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04.03.2022 20:59 Відповісти
Це було прогнозовано.Світ буде купляти росіянську нафту і газ в обмін на продовольство.З рашки по суті зроблять другий Іран.Многоходовочка заходу)
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04.03.2022 21:10 Відповісти
Ми тоді одного до стовпа прив'яжемо, хай залишаэться
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04.03.2022 20:59 Відповісти
Чудова ідея))))
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Доведеться таки одного лишити, щоб не зняли ніколи!
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04.03.2022 21:00 Відповісти
А потім що? Скасують? А хто відповідатиме за смерті українців та за знищену економіку? І хто гарантує, що кацапня знову на нас не полізе?
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04.03.2022 21:00 Відповісти
Не снимут. Сначала будет трибунал, потом исполнение приговора, разоружение, потом репарации и контрибуции. А уже потом после проведения честных выборов будут решать какие санкции можно ослабить.
Короче никогда.
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Зеля может договорится что бы сняли. Вспомним вагнергейт
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04.03.2022 21:39 Відповісти
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04.03.2022 21:02 Відповісти
Росічни мають бути знищені... Вони роблять геноцид українського народу https://youtube.com/shorts/xQU0gL1SJDQ?feature=share
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04.03.2022 21:03 Відповісти
Їх ще мінімум 10 років після війни знімати не можна, якщо вони не хочуть щоб на них самих напали.
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04.03.2022 21:05 Відповісти
Депутат Гончаренко: В Украину прибыли первые ветераны спецназа Израиля.
Лучшие из лучших. Они тоже хотят принять участие в битве света против тьмы.
Несколько украинских СМИ со ссылкой на израильский портал "Вайнет" сообщили, что на стороне Украины в войне с Россией принимают участие воспитанники элитных подразделений израильской армии.
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04.03.2022 21:06 Відповісти
ізраїльські яроші
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04.03.2022 21:32 Відповісти
Потім має бути дерусифікація русифікаторів.
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04.03.2022 21:06 Відповісти
декацапизация
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Люблю ясність. По Жванецькому - "очки есть, или их нет, уже не в очках дело, скажите - они есть?"

Депутат Європейського парламенту: -поки хоч один російський солдат та окупаційна влада перебуває і залишається на українській землі - ми не можемо зняти жодних санкцій.

ПИТАННЯ: про Крим якось не чітко, можна ось сюда на вушко, і голосніше.
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Нынешняя рашка Крым не вернет,ЛДНР таже хрень,но и еще будет ХНР и тп
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04.03.2022 21:11 Відповісти
А треба буде питати?
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04.03.2022 21:33 Відповісти
а в Криму не рашістські солдати?
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04.03.2022 21:14 Відповісти
Тобто Донбас та Крим теж повинні бути повністю звільненими від РФ.
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04.03.2022 21:07 Відповісти
А потом сразу снимут. Ну круто...
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04.03.2022 21:08 Відповісти
Значит надо будет оставить одного прикопанного лет на 20 после победы,
а всю остальную быдломасу пленные вынесут руками на родную говень, чтобы не воняло..
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04.03.2022 21:08 Відповісти
тобто зайшли орки - понищили все кругом, поплюндрували, вбили купу людей і т.д... ви ввели проти них санкції. Орки собі награлися в свої кроваві ординські ігрища й забралися в свій мордорстан, і ... ви зразу відмінили санкції???? а не пішли би ви на фуй, гімнодави срані
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04.03.2022 21:09 Відповісти
а потом плавненько подвязать к этим санкциям все остальные оккупированные земли и душить гнид до конца.
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04.03.2022 21:09 Відповісти
Доповню : у пластику чи домовині, на вибір покидаючого.
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04.03.2022 21:11 Відповісти
Включно з Кримом!
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04.03.2022 21:12 Відповісти
Я только сегодня узнал, что Путин-х *йло - это не бренд презервативов...
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04.03.2022 21:15 Відповісти
tiek ilgai miegojai, katine?
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04.03.2022 22:49 Відповісти
Geras katinas miegoja 18 valangų per parą...
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04.03.2022 22:59 Відповісти
ei, druže, tu gi ukrainietis Slava Ukraini !
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04.03.2022 23:18 Відповісти
Dydvyriams garbę!
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05.03.2022 01:02 Відповісти
Ranshe govorili,sanctsii budyt do teh prom poka pytin y vlasti
Teper poka posledni soldat be yidet ...
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04.03.2022 21:19 Відповісти
Думаю они какое-то время продержатся на подкожном жире, но ближе к лету у них начнутся боооольшие проблемы.
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04.03.2022 21:20 Відповісти
Після блокування Facebook в Росії взялися за Twitter.
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04.03.2022 22:30 Відповісти
Санкції проти фашистів не треба знімати до того часу,поки не ЗДОХНЕ останній фашист в цій раші-ПАРАШІ!
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04.03.2022 22:52 Відповісти
 
 