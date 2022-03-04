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війна (7386) обстріл (5105) Донецька область (1752)

Окупанти обстріляли житлові квартали Покровська на Донетчині касетними снарядами, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами. Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися", - йдеться у повідомленні.

ДСНС попереджає щодо небезпеки, адже у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати!

"Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах –військовий злочин", - підкреслюють в пресцентрі ОС.

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Гниди, вони у всьому світі гниди. Дуст тут не допоможе
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04.03.2022 21:41 Відповісти
Все до Гаагського трибуналу.
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04.03.2022 21:42 Відповісти
Ось що треба робити з російськими окупантами https://youtube.com/shorts/JZqNHeCjNTQ?feature=share
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04.03.2022 21:43 Відповісти
один з них гарно на броні здохший лежить
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04.03.2022 21:44 Відповісти
А что за хрена конкретно знает кто? Знакомым под Херсоне в огород залетало
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04.03.2022 22:58 Відповісти
 
 