На Харківщині з початку війни загинуло 122 цивільних, з них 5 дітей

З початку російського вторгнення на Харківщині загинуло 188 громадян, зокрема 5 дітей.

Про це повідомляє Національна поліція в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 18:00 4 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 188 осіб, серед яких 122 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро дітей", - сказано в повідомленні.

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24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 2 - Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони, зазначили в поліції.

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Поранено під час артобстрілів 394 особи, з яких 290 – цивільні громадяни.

Крім того, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, один підозрюваний в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.