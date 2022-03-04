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На Харківщині з початку війни загинуло 122 цивільних, з них 5 дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку російського вторгнення на Харківщині загинуло 188 громадян, зокрема 5 дітей.

Про це повідомляє Національна поліція в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 18:00 4 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 188 осіб, серед яких 122 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро дітей", - сказано в повідомленні.

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24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 2 - Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони,  зазначили в поліції.

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Поранено під час артобстрілів 394 особи, з яких 290 – цивільні громадяни.

Крім того, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, один підозрюваний в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

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04.03.2022 21:39 Відповісти
Ми платимо високу ціну, занадто високу, за мир , за Європу, за НАТО, за принципи людяності,за Демократію, за добро.... Шкода що так мало підтримки нам світ проявляє за це.
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04.03.2022 21:44 Відповісти
Згадав показову історію по штурму Грозного, більшість чеч населення покинуло місто (по селам і таборам біженців) а в місті залишились в основному російське населення якому нікуди було подітись (табори біженців їх не приймали), плюс вони вірили в асвабадітельний паход армії рф і використання високоточної зброї тільки по бойовиках. Тому в результаті масованих ударів авіації і артилерії рф в грозному гинуло багато жителів російської національності, але генералів це хвилювало мало. Тобто першочергова мета зупинити геноцид рускоговорящого населення, спасти і захистити росіян, розвіялась як дим при перших же залпах гармат. Паралелі я думаю зрозумілі, на їх жалість чи співчуття надіятись не варто.
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04.03.2022 22:00 Відповісти
я не могу без слез смотреть на разрушения Харькова, на разрушенные центральные здания, это город моей юности и его разрушают, нет не люди, злобные, тупые варвары, которым плевать на цивилизацию, они не знают что это такое, они первый раз в жизни увидели "асфальтированную дорогу в деревне" в Украине, это орда без сердца и жалости, нет им прощения, только наказание, покаяние и забвение
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04.03.2022 22:43 Відповісти
 
 