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Воронін (1) Німеччина (1881)

"Зупиніть цього сучого сина Путіна і дайте зброю": ексфутболіст Воронін звернувся до Німеччини. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Андрій Воронін висловився про російсько-українську війну.

Цензор.НЕТ з посиланням на Bild  розповідає, що екснападник збірної України Андрій Воронін закликав Німеччину допомогти Україні у війні з Росією.

Зупиніть цього сучого сина Путіна і дайте зброю: ексфутболіст Воронін звернувся до Німеччини 01

"Ми вилетіли з Москви літаком, перш ніж польоти перекрили. Але ми не змогли приземлитися в Дюссельдорфі. Ми летіли через Амстердам. Мій батько, щойно прооперований, моя теща, моя дружина і діти зараз тут. Вони ходили в німецьку школу в москві. Але школа зараз не має значення. Мені погано. Справді погано. Коли я бачу фото з рідного краю, коли бачу новини. Все це нереально, як фільм, як фільм жахів. У мене майже не залишилося слів", - сказав Воронін.

"Що рухає Путіним? Можливо, він просто хоче бути в підручниках історії. Але він ніколи не опиниться там. Або опиниться як злочинець. Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захиститися. Я так пишаюся нашою країною. У нас прекрасні міста, чудові люди. Ми будемо продовжувати боротися. І ми переможемо. Але ціна така висока. Багато загиблих... Ми живемо у 2022 році, а не в часи Другої світової...", - додав Андрій.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Воронін працював помічником тренера у московському "Динамо", але покинув Росію одразу ж після нападу російської армії на Україну.

Читайте також: Німецьке видання Bild замінило рекламу "Газпрому" на формі футболістів слоганом "Свободу Україні". ФОТО

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Топ коментарі
+2
нам заплакать? бедненьке рузьге воронОВ
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04.03.2022 21:48
+2
добре спиздів, а до цього що зробив, читаєм біографію цього принца!
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04.03.2022 22:05
+2
Модератор, прошу потріть ці всі ПМ повідомлення, дякую
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04.03.2022 22:45
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Русский Воронин иди *****!
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04.03.2022 21:48 Відповісти
Випадково Зазирнув c2250368
иди *****!
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04.03.2022 22:01 Відповісти
Вроді все добре сказав Воронін і зробив.
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04.03.2022 22:03 Відповісти
добре *******, а до цього що зробив, читаєм біографію цього принца!
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04.03.2022 22:05 Відповісти
нам заплакать? бедненьке рузьге воронОВ
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04.03.2022 21:48 Відповісти
Випадково Зазирнув c2250368
иди *****, чи не дійшло? російська паскуда?
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04.03.2022 22:03 Відповісти
діти в росії, срака в німечені, пижчу в неті на сайті бутусова?
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04.03.2022 22:13 Відповісти
Цілком ні, і до Вас пане, матом я не звертався! а якщо фраза "иди *****" Вас так налякала, то вам до психіатора впевне!
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04.03.2022 22:29 Відповісти
а нік в мене ще з майдану з 22 грудня, дали побратими, от і все
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04.03.2022 22:35 Відповісти
андрійку це ти? зрадник? га?
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04.03.2022 22:19 Відповісти
О, в тебе вже істерика, це добре! продовжуй! ображати, це діалект недолугого примата!
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04.03.2022 22:26 Відповісти
рятуй свою психіку хлопче, я тобі нічого особистого не сказав!
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04.03.2022 22:37 Відповісти
яке ***** віпіен, в мене під Житомиром 25 школу ************
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04.03.2022 22:42 Відповісти
Модератор, прошу потріть ці всі ПМ повідомлення, дякую
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04.03.2022 22:45 Відповісти
 
 