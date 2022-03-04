"Зупиніть цього сучого сина Путіна і дайте зброю": ексфутболіст Воронін звернувся до Німеччини. ФОТО

Андрій Воронін висловився про російсько-українську війну.

Цензор.НЕТ з посиланням на Bild розповідає, що екснападник збірної України Андрій Воронін закликав Німеччину допомогти Україні у війні з Росією.

"Ми вилетіли з Москви літаком, перш ніж польоти перекрили. Але ми не змогли приземлитися в Дюссельдорфі. Ми летіли через Амстердам. Мій батько, щойно прооперований, моя теща, моя дружина і діти зараз тут. Вони ходили в німецьку школу в москві. Але школа зараз не має значення. Мені погано. Справді погано. Коли я бачу фото з рідного краю, коли бачу новини. Все це нереально, як фільм, як фільм жахів. У мене майже не залишилося слів", - сказав Воронін.

"Що рухає Путіним? Можливо, він просто хоче бути в підручниках історії. Але він ніколи не опиниться там. Або опиниться як злочинець. Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захиститися. Я так пишаюся нашою країною. У нас прекрасні міста, чудові люди. Ми будемо продовжувати боротися. І ми переможемо. Але ціна така висока. Багато загиблих... Ми живемо у 2022 році, а не в часи Другої світової...", - додав Андрій.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Воронін працював помічником тренера у московському "Динамо", але покинув Росію одразу ж після нападу російської армії на Україну.

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